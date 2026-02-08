ETV Bharat / state

విజయవాడ బైపాస్‌ - గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే కార్లు, బైక్‌లకు అవకాశం

రూ.1,148.40 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో విజయవాడ బైపాస్​ నిర్మాణం - మార్చి 31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం - ఈనెల 20 నుంచి లారీలకు సైతం అనుమతి

Vijayawada Bypass
Vijayawada Bypass (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

February 8, 2026

3 Min Read
Vijayawada Bypass Works Speedup: నేషనల్ హైవే-16లోని విజయవాడ బైపాస్​ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ-గుండుగొలను సెక్షన్​లో భాగంగా చినఆవుటపల్లి-గొల్లపూడి మధ్య 30 కిలోమీటర్ల మేర తలపెట్టిన 6 లైన్ల విజయవాడ బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని మార్చి 31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఇటీవల లోక్​సభలో వెల్లడించారు.

1,148.40 కోట్లు అంచనా వ్యయం : ఆరు వరుసల విజయవాడ బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని రూ.1,148.40 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టారు. ఫిబ్రవరి 18, 2021లో ఈ రహదారి పనులు మొదలైనట్లు ఆయన వివరించారు. నేటి వరకు 29.57 కిలోమీటర్ల పనులు పూర్తి అయ్యాయని, మిగిలిన 0.43 కిలోమీటర్ల పనులు మార్చి నెలాఖరులోగా పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు.

సంక్రాంతి పండుగ వేళ విజయవాడ వెస్ట్‌ బైపాస్‌లో కాజ నుంచి గొల్లపూడి వరకు ఒకవైపు వాహనాలు పరుగులు పెట్టాయి. మొదట కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలను ఈ మార్గంలో వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పించారు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఈ బైపాస్‌ మీదుగా నేరుగా గొల్లపూడి, అక్కడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా ఏలూరు వైపు వెళ్లవచ్చు.

అన్ని వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి : వైస్ట్‌ బైపాస్‌లో భాగంగా కాజ-గొల్లపూడి మధ్య 17.88 కి.మీ, గొల్లపూడి-చిన్నఅవుటపల్లి మధ్య 30 కి.మీ. ఆరు వరుసల హైవే నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇందులో గొల్లపూడి- చిన్నఅవుటపల్లి మధ్య నిర్మాణం పూర్తికాగా నవంబరు నుంచి ఇందులో అన్ని వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాజ-గొల్లపూడి మధ్య కూడా ఒకవైపు వాహనాలను అనుమతించనున్నారు. తొలుత కాజ నుంచి గొల్లపూడి వైపు (ఒకవైపు) మార్గాన్ని సంక్రాంతికి సిద్ధం చేశారు.

ఇక ఆ వాహనాలు రయ్​రయ్​: ఇప్పటికే విజయవాడ బైపాస్​లోని పలుచోట్ల వాహనాలకు అనుమతిస్తుండగా, ఈ నెల 10 సాయంత్రం నుంచి గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే కార్లు, బైక్‌లను హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డు వరకు అనుమతించనున్నారు. ప్రస్తుతం కృష్ణా నది, సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్‌ దాటిన తర్వాత బైపాస్‌ నుంచి పక్కకు దిగి మందడం వెళ్లే రోడ్‌లోకి చేరుకొని సెక్రటేరియట్​, హైకోర్టు వైపు వెళ్లేందుకు వాహనాలను అనుమతిస్తున్నారు. ఇప్పుడు గొల్లపూడి వైపు నుంచి గుంటూరు వైపు వెళ్లాలనుకునే వాహనాలను కూడా హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్‌ వరకు అనుమతించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఈ మేరకు నేషనల్​ హైవే అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

  • బైపాస్‌లో టోల్‌ప్లాజా దాటాక ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం లేదు. పదో తేదీ సాయంత్రం నుంచి అందుకు అనుమతించి హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్‌ వరకు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.
  • హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డులోకి దిగి 200 మీటర్లు ప్రయాణించి చెన్నై-కోల్‌కతా సర్వీసు రోడ్డు నుంచి వెళ్లొచ్చు.
  • తొలుత కార్లు, బైకులను మాత్రమే ఇలా అనుమతిస్తారు.

ఈనెల 20 నుంచి లారీలు సైతం: ఈనెల 20 నుంచి గొల్లపూడి నుంచి వచ్చే లారీలను సైతం గుంటూరు వైపు అనుమతించనున్నారు. హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డు వద్ద కాకుండా నేరుగా చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలోకి దిగి, విజయవాడ వైపు కొంత దూరం వెళ్లి, సర్వీసు రోడ్డులోకి చేరుకుని, ఎన్‌ఆర్‌ఐ ఆస్పత్రి కూడలి వద్ద అండర్‌పాస్‌ నుంచి యూటర్న్‌ తీసుకొని గుంటూరు వైపు సర్వీసు రోడ్డులో కొంత దూరం వెళ్లి, అక్కడి నుంచి ప్రధాన హైవేలోకి చేరుకోవచ్చు.

  • విజయవాడ బైపాస్, కోల్‌కతా-చెన్నై రహదారిని పూర్తిగా అనుసంధానం చేసే పనులు వచ్చే నెలలో పూర్తికానున్నాయి. అప్పటి నుంచి గొల్లపూడి నుంచి వచ్చే వాహనాలన్నీ నేరుగా చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలోకి చేరుకొని, చెన్నై వైపు వెళ్లొచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

