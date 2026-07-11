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నిమ్స్​లో మెడికల్ షాప్​ల​ 'ఔషధాల' దందా! - బౌన్సర్లను అడ్డుపెట్టి మరీ నిర్బంధంగా విక్రయం

నిర్బంధంగా ఔషధాల విక్రయం - నిమ్స్‌లో అనుమతులు లేకుండానే నిల్వ - మెడికల్​ షాపుల దందాపై చర్యలకు రంగం సిద్ధం - నిమ్స్​ను తమ వ్యాపారానికి అడ్డాగా మార్చుకున్న మెడికల్ షాప్​ల మాఫియా

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 1:27 PM IST

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Irregularities of Medical Mafia At NIMS : నిమ్స్​(నిజాం ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్​)లో జరుగుతున్న మందుల షాపుల దందాపై చర్యలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఓ షాపు నిర్వాహకుడు ఏకంగా బౌన్సర్లను పెట్టి మరీ పేషెంట్లకు మందులు అంటగడుతున్న వైనాన్ని ఉన్నతాధికారులు సీరియస్​గా పరిగణిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. షాప్​ ముందు భాగంలో షెడ్​లా వేసి ఆక్రమించి దందా కొనసాగించడంపై పేషెంట్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండా అక్రమంగా స్పెషాలిటీ బ్లాక్​లో ఓ పెద్ద గనిని గోదాం కింద మార్చి మెడిసిన్ నిల్వ చేయడం కూడా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది.

ఓ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని తమ అడ్డాగా మార్చుకొని రూ.కోట్ల దందా చేస్తున్న వైనంపై సంబంధిత అధికారులే విస్తుపోతున్నారు. నిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలోని కొందరు అధికారుల అండదండలతోనే యథేచ్ఛగా ఈ దందా కొనసాగిస్తున్నట్లుగా ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు.

లోపాయికారీ ఒప్పందాలతో : సాధారణంగా సినిమా నటులు, సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల వెంట బౌన్సర్లు ఉంటారు. వారు బయటకు వెళ్లే సందర్భాల్లో రక్షణగా నిలుస్తుంటారు. కానీ నిమ్స్​ హాస్పిటల్​లో ఏకంగా బౌన్సర్లును పెట్టి మరీ పేషెంట్లతో మెడిసిన్ కొనిపిస్తున్నారు. ముందు నవ్వుతూ చెప్పి వినకపోతే బలవంతంగా తమ మెడికల్​షాపు వద్దకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు పేషెంట్లు చెబుతున్నారు.

గతంలో ఓ యువతిని ఇలానే బౌన్సర్లు ఇబ్బందులకు గురిచేయడంతో ఆమె గొడవకు దిగి ఈ విషయాన్ని సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కనీయకుండా అధికారులు కప్పిపుచ్చారు. కానీ ఈ దందా అలాగే కొనసాగుతుండటంతో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించిన డైరెక్టర్ డా. రాహుల్​దేవ్​రాజ్ దృష్టికి వచ్చింది.

ప్రాథమిక విచారణలో వాస్తవాలు బయటపడుతుండటంతో వెంటనే బాధ్యులపై చర్యలకు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. బౌన్సర్లను తొలగించడంతో పాటు ఈ విషయాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లుగా సమాచారం. కొంతమంది వైద్యులతో మందుల షాపు నిర్వాహకులకు లోపాయికారీ ఒప్పందాలు ఉండటంతో వారి ఆగడాలకు అంతే లేకుండా పోతోంది.

ఆ అధికారులు ఎవరు? : సదరు మందుల షాపు నిర్వాహకులు ఏకంగా నిమ్స్‌ను తమ వ్యాపారానికి అడ్డాగా మార్చుకున్న వైనం విస్తుగొలుపుతోంది. నిమ్స్‌ హాస్పిటల్​లో అధికారుల హస్తం లేకుండా ఇంతవిచ్చలవిడితనం సాధ్యం కాదని ఓ అంచనాకు వచ్చారు. కొన్నేళ్లుగా అక్రమంగా మెడిసిన్​ను ఆస్పత్రిలోనే నిల్వ చేస్తున్నారు. దీనిపై నిమ్స్‌కు ఎలాంటి రెంట్​ కూడా చెల్లించడం లేదు. దీనివెనుక ఎవరి హస్తం ఉందనే విషయంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

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TAGGED:

MEDICAL MAFIA AT NIMS
నిమ్స్​లో మెడికల్​ షాప్​ల దందా
IRREGULARITIES OF MEDICAL MAFIA
NIZAM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE
MEDICAL MAFIA AT NIMS HOSPITAL

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