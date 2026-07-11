నిమ్స్లో మెడికల్ షాప్ల 'ఔషధాల' దందా! - బౌన్సర్లను అడ్డుపెట్టి మరీ నిర్బంధంగా విక్రయం
నిర్బంధంగా ఔషధాల విక్రయం - నిమ్స్లో అనుమతులు లేకుండానే నిల్వ - మెడికల్ షాపుల దందాపై చర్యలకు రంగం సిద్ధం - నిమ్స్ను తమ వ్యాపారానికి అడ్డాగా మార్చుకున్న మెడికల్ షాప్ల మాఫియా
Published : July 11, 2026 at 1:27 PM IST
Irregularities of Medical Mafia At NIMS : నిమ్స్(నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్)లో జరుగుతున్న మందుల షాపుల దందాపై చర్యలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఓ షాపు నిర్వాహకుడు ఏకంగా బౌన్సర్లను పెట్టి మరీ పేషెంట్లకు మందులు అంటగడుతున్న వైనాన్ని ఉన్నతాధికారులు సీరియస్గా పరిగణిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. షాప్ ముందు భాగంలో షెడ్లా వేసి ఆక్రమించి దందా కొనసాగించడంపై పేషెంట్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండా అక్రమంగా స్పెషాలిటీ బ్లాక్లో ఓ పెద్ద గనిని గోదాం కింద మార్చి మెడిసిన్ నిల్వ చేయడం కూడా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది.
ఓ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని తమ అడ్డాగా మార్చుకొని రూ.కోట్ల దందా చేస్తున్న వైనంపై సంబంధిత అధికారులే విస్తుపోతున్నారు. నిమ్స్ ఆస్పత్రిలోని కొందరు అధికారుల అండదండలతోనే యథేచ్ఛగా ఈ దందా కొనసాగిస్తున్నట్లుగా ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు.
లోపాయికారీ ఒప్పందాలతో : సాధారణంగా సినిమా నటులు, సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల వెంట బౌన్సర్లు ఉంటారు. వారు బయటకు వెళ్లే సందర్భాల్లో రక్షణగా నిలుస్తుంటారు. కానీ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఏకంగా బౌన్సర్లును పెట్టి మరీ పేషెంట్లతో మెడిసిన్ కొనిపిస్తున్నారు. ముందు నవ్వుతూ చెప్పి వినకపోతే బలవంతంగా తమ మెడికల్షాపు వద్దకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు పేషెంట్లు చెబుతున్నారు.
గతంలో ఓ యువతిని ఇలానే బౌన్సర్లు ఇబ్బందులకు గురిచేయడంతో ఆమె గొడవకు దిగి ఈ విషయాన్ని సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కనీయకుండా అధికారులు కప్పిపుచ్చారు. కానీ ఈ దందా అలాగే కొనసాగుతుండటంతో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించిన డైరెక్టర్ డా. రాహుల్దేవ్రాజ్ దృష్టికి వచ్చింది.
ప్రాథమిక విచారణలో వాస్తవాలు బయటపడుతుండటంతో వెంటనే బాధ్యులపై చర్యలకు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. బౌన్సర్లను తొలగించడంతో పాటు ఈ విషయాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లుగా సమాచారం. కొంతమంది వైద్యులతో మందుల షాపు నిర్వాహకులకు లోపాయికారీ ఒప్పందాలు ఉండటంతో వారి ఆగడాలకు అంతే లేకుండా పోతోంది.
ఆ అధికారులు ఎవరు? : సదరు మందుల షాపు నిర్వాహకులు ఏకంగా నిమ్స్ను తమ వ్యాపారానికి అడ్డాగా మార్చుకున్న వైనం విస్తుగొలుపుతోంది. నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అధికారుల హస్తం లేకుండా ఇంతవిచ్చలవిడితనం సాధ్యం కాదని ఓ అంచనాకు వచ్చారు. కొన్నేళ్లుగా అక్రమంగా మెడిసిన్ను ఆస్పత్రిలోనే నిల్వ చేస్తున్నారు. దీనిపై నిమ్స్కు ఎలాంటి రెంట్ కూడా చెల్లించడం లేదు. దీనివెనుక ఎవరి హస్తం ఉందనే విషయంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
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