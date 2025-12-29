ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌ పోలీసింగ్‌లో సమూల మార్పులు - నేడో, రేపో నోటిఫికేషన్?

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధితోనే మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్లు - ట్యాంక్‌బండ్‌ నుంచి శంషాబాద్‌ దాకా హైదరాబాద్‌ - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఎస్పీ స్థాయిగా మార్పు - పునర్‌ వ్యవస్థీకరణపై ఒకట్రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ జారీ?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 9:26 AM IST

Reorganisation Of Police Commissionerates In Hyderabad : జీహెచ్‌ఎంసీ తాజా పునర్విభజన నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పోలీసింగ్‌లోనూ సమూల మార్పులు, చేర్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లతో కూడిన గ్రేటర్‌ పోలీసింగ్‌ పరిధిలో పలు మార్పులు, చేర్పులు జరగనున్నాయి. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి, కమిషనర్లు వీసీ సజ్జనార్, సుధీర్‌ బాబు, అవినాశ్‌ మహంతి జీహెచ్‌ఎంసీ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఈ విషయంపై వరుస సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించి పలు ప్రతిపాదనలను రూపొందించారు.

ఈ విషయంపై ఆదివారం కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ మేరకు రాజధాని పోలీసింగ్‌కు తుదిరూపు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. జీహెచ్‌ఎంసీకి సంబంధించిన ఒకట్రెండు వార్డులను కలిపి ఒక పోలీస్​స్టేషన్​గా మార్చనున్నారు. ఇందుకు జనసాంద్రతతో పాటు నేరాల రేటును సైతం పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. అలాగే జీహెచ్‌ఎంసీ సర్కిల్‌ను పోలీస్‌ డివిజన్‌గా, జీహెచ్‌ఎంసీ జోన్‌ను పోలీస్‌ జోన్‌గా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిసింది. అన్నీ కుదిరితే సోమ, మంగళవారాల్లోనే దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన జారీ చేయనున్నట్లు సమాచారం.

పోలీస్‌ జోన్లు 16 నుంచి 12కు కుదింపు :

  • ప్రస్తుతం మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో 16 పోలీస్‌ జోన్లున్నాయి. హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో 7, సైబరాబాద్‌లో 5, రాచకొండలో 4 జోన్లు ఉన్నాయి. తాజా పునర్‌ వ్యవస్థీకరణలో వీటిని 12కు కుదించనున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌లో 6 జోన్లు, మిగిలిన రెండు చోట్లా 3 చొప్పున ఉండనున్నాయి.
  • ప్రస్తుతమున్న యాదాద్రి భువనగిరి జోన్‌ను రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పరిధి నుంచి తొలగించి ప్రత్యేక జిల్లా ఎస్పీగా మార్చనున్నారు.
  • సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఓఆర్‌ఆర్‌ బయట ఉన్న షాద్‌నగర్‌తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలతో ప్రత్యేక జోన్‌ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ జోన్‌ను సైబరాబాద్‌ పరిధిలోనే ఉంచి, భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్‌సిటీలోని పలు ప్రాంతాలతో కలిపి ఏర్పాటు చేయబోయే యూనిట్‌లో కలిపే అవకాశముంది.
  • దీంతో ప్రస్తుతం జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న 12 జోన్ల మాదిరిగానే 12 పోలీస్‌ జోన్లు ఏర్పాటవడం తథ్యమే.
  • హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో గోల్కొండ, ఖైరతాబాద్, చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ జోన్లు, సైబరాబాద్‌ పరిధిలో శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్‌, కూకట్‌పల్లి జోన్లు, రాచకొండ పరిధిలో ఎల్బీ నగర్, ఉప్పల్, మల్కాజిగిరిలు ఉండనున్నాయి.

రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పేరు మార్పు :

  • రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పేరును మార్చనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. ఇందుకోసం మహంకాళి, లష్కర్, సికింద్రాబాద్‌ పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
  • ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని ట్యాంక్‌బండ్‌ అవతల గల సికింద్రాబాద్‌ ప్రాంతంలోని కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​లను విడదీసి రాచకొండ కమిషనరేట్‌లో కలపనున్నారు.
  • మరోవైపు ట్యాంక్‌బండ్‌ నుంచి ప్రస్తుతమున్న పోలీస్​ స్టేషన్​లతో పాటు సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల నుంచి పలు ఠాణాలు హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో విలీనం అవనున్నాయి.
  • ప్రధానంగా శంషాబాద్‌ ఎయిర్​ పోర్టు వరకు గల పోలీసుస్టేషన్లను హైదరాబాద్‌ కమినరేట్‌లో కలపనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్‌జీఐ ఎయిర్‌పోర్ట్, శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, సనత్‌నగర్, అత్తాపూర్, ఆదిభట్ల, మైలార్‌దేవ్‌పల్లి, పహాడీ షరీఫ్, బాలాపూర్‌ తదితర పోలీస్​ స్టేషన్లు హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లోనే కలపనున్నారు.
  • మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి పటాన్‌చెరు ప్రాంతంలోని కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్లను సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్​లో విలీనం చేయనున్నారు.
  • త్వరలోనే ఇదే తరహాలో జలమండలి, ట్రాన్స్‌కో, జీఎస్టీ తదితర శాఖల పరిధినీ పునర్‌ వ్యవస్థీకరించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం

150 ఏళ్ల చరిత్ర : హైదరాబాద్‌ పోలీస్​ కమిషనరేట్‌కు దాదాపు 150 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. నిజాం కాలంలో కొత్వాల్‌- ఇ- బల్దా పేరుతో పోలీస్‌ కమిషనర్‌ను నియమించే వారు. నగరంలో శాంతి భద్రతల్ని పర్యవేక్షిస్తూ నేరుగా నిజాం రాజుకు రిపోర్టు చేసేలా పోలీసు వ్యవస్థకు అద్భుతమైన రూపకల్పన చేశారు. ఏడో నిజాం మీర్‌ ఉస్మాన్‌ అలీఖాన్‌ హయాంలో రాజాబహదూర్‌ వెంకట్రామిరెడ్డి శక్తివంతమైన కొత్వాల్‌గా పని చేశారు. 1955 ఆగస్టులో శాంతి భద్రతల డీసీపీ ఆధ్వర్యంలో డీసీపీ, 4 డివిజన్లు, 34 పోలీస్​ స్టేషన్లుగా మార్చారు. 1981 ఆగస్టులో నాలుగు జోన్లు, 12 డివిజన్లకు చేరింది. 2023లో 28 డివిజన్లు, ఏడు జోన్లుగా ఏర్పడింది. ఈ ఏడాదిలోనూ ఠాణాల సరిహద్దులు, పేర్లలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

