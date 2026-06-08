ఎవరూ చూడట్లేదని రోడ్లపై చెత్త పడేస్తున్నారా? - ఇంటికి జరిమానా వస్తుంది జాగ్రత్త!
సంగారెడ్డిలో చెత్తను రోడ్లపై వేసిన వారికి జరిమానా - వ్యర్థాలను రహదారులపై అంతం చేయాలంటే మహిళలు, సంఘాల పాత్ర ముఖ్యం - చెత్తను వాహనాల్లో వేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసా?
Published : June 8, 2026 at 12:50 PM IST
Swatcha Sangareddy : సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చాలా అధ్వానంగా తయారైంది. జిల్లాలోని ప్రధాన రహదారులతో పాటుగా కాలనీలలో కూడా చెత్త పేరుకుపోయింది. అందుకోసం 'స్వచ్ఛ సంగారెడ్డి' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పట్టణంలోని పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ సంగారెడ్డి కోసం పలు రకాల కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి, చెత్తను వేసే వారిని గుర్తిస్తున్నారు. నిఘా బృందాల సహాయంతో చెత్త వేస్తున్న వారిని గుర్తించి, కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు.
చెత్తను ఎక్కువ వేసే పాయింట్ల గుర్తింపు : సంగారెడ్డి పురపాలికలో 38 వార్డులు ఉన్నాయి. ఒక్కో వార్డుకు ఒక్కో చెత్త ఆటో ఉంది. చిన్న వార్డుల్లోకి రోజూ, పెద్ద వార్డుల్లోకి రెండు రోజులకొకసారి చెత్త ఆటో వస్తుంది. చెత్తను వేస్తున్న వారి నుంచి రూ.100 వసూలు చేస్తారు. ప్రధాన రహదారులు, పెద్ద రోడ్లపై ఉన్న చెత్తను సేకరించడానికి 8 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. పట్టణంలో చెత్తను ఎక్కువగా వేసే 41 పాయింట్లను గుర్తించారు. ఈ పాయింట్లలో చెత్తను వేస్తూ మొదటిసారి దొరికితే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. మరోసారి కనిపిస్తే జరిమానా విధిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు రోడ్లపై ఎక్కడపడితే అక్కడ చెత్త వేయకుండా ఇంటికి వచ్చే వాహనంలోనే చెత్తను వేయాలని సూచిస్తున్నారు.
కౌన్సిలర్లు, మహిళా సంఘాల పాత్ర : సంగారెడ్డిని 'స్వచ్ఛ సంగారెడ్డి' చేయాలంటే కౌన్సిలర్లు, మహిళా, కాలనీల సంఘాలు కీలక పాత్ర వ్యవహరించాలి. జిల్లాలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లాలి. కాలనీలోని వారితో ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు నిర్వహించాలి. రోడ్లపై చెత్తను వేయడం వల్ల కలిగే నష్టాలు, ఇబ్బందుల గురించి అర్థమయ్యేలా వివరించాలి. అప్పుడు మాత్రమే స్వచ్ఛ సంగారెడ్డిని ప్రజలు సాధించగలుగుతారు. జాతీయ రహదారి దగ్గర్లో మూడు రోజుల కిందట శ్మశానవాటిక దగ్గర గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చెత్త వేశాడు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి సంబంధించిన హోటల్కు రూ.5 వేలు జరిమానా విధించారు. రెండు రోజుల ముందు సీఎస్ఐ చర్చి దగ్గరలోని ప్రధాన రహదారి పక్కన రాత్రి రెండు గంటల పాటుగా పారిశుద్ధ్యం సిబ్బంది నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 12 మందిని పట్టుకున్నారు. వీరికి రూ.3,500 జరిమానా విధించారు.
"ప్రజలు రోడ్లపై చెత్త వేయరాదు. ఇంటికి వచ్చే ఆటోలోనే వేయాలి. ఒకవేళ చెత్త వాహనం రాకపోతే 98499 05915 నంబర్కు ఫోన్ చేయాలి. రోజూ వాహనం వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. రోడ్లపై చెత్త వెస్తే కఠినమైన చర్యలు విధించక తప్పదు" - శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పురపాలక కమిషనర్
చెత్తను వాహనాల్లోనే వేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :
- మన ఇంటిని, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు.
- ఈగలు, దోమలు పెరగకుండా అంటువ్యాధులు రాకుండా అరికట్టవచ్చు.
- రోడ్లపై చెత్త వేయకపోవడం వల్ల దుర్వాసన తగ్గుతుంది.
- కాలువల్లో చెత్త లేకపోతే వర్షం నీరు సాఫీగా ప్రవహిస్తుంది.
- తడి చెత్తను, పొడి చెత్తను రీసైక్లింగ్ చేయడం సులభతరం అవుతుంది.
- చెత్తను ఇంటికి వచ్చే వాహనాల్లో వేయడం ద్వారా పర్యవరణాన్ని కాపాడవచ్చు.
- ఆవులు, గేదెలు వంటి జంతువులు ప్లాస్టిక్ సంచులను తినవు.
- బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్తను వేసి కాల్చడం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది.
- చెత్తలోని వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్ను తయారు చేయవచ్చు.
- తడి చెత్త ద్వారా బయోగ్యాస్ తయారు చేయవచ్చు.
- పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మంచి సురక్షితమైన పద్ధతి. దీనివల్ల అందరిలో సామాజిక బాధ్యత పెరుగుతుంది.
- భూగర్భ జలాలు, నేల కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు.
- స్వచ్ఛ భారత్ ర్యాంకులు పెరుగుతాయి. వ్యర్థాల నుంచి సంపదను సృష్టించవచ్చు. గ్రామాలు, నగరాల అభివృద్ధి మొదలవుతుంది.
రాష్ట్రంలో చెత్త సేకరణకు ఇకపై కొత్త విధానం - నాలుగు బిన్లలో చెత్త సేకరణ ఏర్పాట్లు
ఐటీ భవనాలకు పోటీగా 'చెత్త కొండలు' - కంపుకొడుతున్న హైటెక్ సిటీ