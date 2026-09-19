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రైతులకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్న అధికారులు - వివరాలు తెలియజేయాలని వెల్లడి

ఎర్రవల్లిలోని సర్వే నెంబరు 325లో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న రైతులకు అధికారులు నోటీసులు ఇస్తున్నారు. ఈ నెల 21వ తేదీన రైతులు భూమి వద్దకు వచ్చి వివరాలు తెలియజేయాలని నోటీసులో వెల్లడించారు.

రైతులకు నోటీసులు ఇస్తున్న అధికారులు
అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులు చూపిస్తున్న రైతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 6:51 PM IST

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Officials Issuing Notices to Farmers in Erravalli : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లిలోని మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్ శివారు భూముల్లో సర్వే కొనసాగుతోంది. ఎర్రవల్లి, శివారు వెంకటాపూర్, వరదరాజ్​పూర్ గ్రామాల సరిహద్దులోని 325 సర్వే నంబర్​లోని 388 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి సర్వే కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. సర్వే నెంబర్ 325లోని 388 ఎకరాల భూములపై ఆరా తీసి సర్వే నెంబర్లు, గతంలో ఉన్న రైతుల పేర్లపై సైతం వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత రెవెన్యూ రికార్డులపై దృష్టి సారించిన అధికారులు వివరాలను నివేదికల రూపంలో సిద్ధం చేస్తున్నారు.

రైతులకు నోటీసులు ఇస్తున్న అధికారులు

మరోవైపు ఎర్రవల్లిలోని సర్వే నెంబరు 325లో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న రైతులకు అధికారులు నోటీసులు ఇస్తున్నారు. విడతల వారీగా నోటీసుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మొత్తం 215 మందికి నోటీసులు ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ 50 మంది రైతులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. సర్వే నెంబరు 325లో ఈ నెల 21 నుంచి నాలుగు విడతల్లో సర్వే కొనసాగనుంది. 21వ తేదీన రైతులు భూమి వద్దకు వచ్చి వివరాలు తెలియజేయాలని నోటీసులో వెల్లడించారు.

అధికారులు సర్వే నిర్వహించాలని రైతులు డిమాండ్‌

సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలో భూముల సర్వే మరో మలుపు తిరిగింది. కేసీఆర్​ ఫాంహౌస్‌ సమీపంలోని 325 సర్వే నంబర్‌లో 388 ఎకరాల భూమిని రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే చేస్తున్నారు. అయితే ఈ భూముల్లో తమకూ వాటా ఉందంటూ శివారు వెంకటాపూర్‌ గ్రామస్తులు ఆందోళనకు దిగారు. 388 ఎకరాల్లో ఎర్రవల్లి గ్రామస్తులకు 250 ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్నాయని, మిగిలిన భూమిలో తమకూ హక్కులు ఉన్నాయని శివారు వెంకటాపూర్‌ వాసులు చెబుతున్నారు. కాస్రా, సెత్వార్‌ రికార్డుల ఆధారంగా అధికారులు సర్వే నిర్వహించాలని రైతులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. గతంలో అధికారులు, సిబ్బంది చేసిన తప్పిదాల కారణంగానే భూరికార్డుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సర్వేలో తమకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.

కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్ శివారు భూముల్లో రెండో రోజు సర్వే - రెవెన్యూ రికార్డులపై అధికారుల దృష్టి

TAGGED:

ERRAVALLI FARMERS
ఎర్రవల్లి రైతులకు నోటీసులు
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