చూపు సరిగా లేకున్నా, జ్వరంతో బాధపడుతున్నా నడిపేస్తున్నారు - బతుకులు బూడిదైనా భద్రత డొల్లేనా?

వరుస దుర్ఘటనల నేపథ్యంలో బస్సులపై అధికారుల తనిఖీలు - మంటలు ఆర్పేందుకు, అద్దాలు పగులగొట్టేందుకు పరికరాలు లేకుండానే నడుపుతున్న నిర్వాహకులు - చూపు సరిగా లేకున్నా, మద్యం మత్తులో ఉన్నా వాహనాలు నడుపుతున్న డ్రైవర్లు

Checking For Bus Safety In Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 2:36 PM IST

Checking For Bus Safety In Hyderabad : సౌకర్యవంతంగా దూర ప్రయాణాలు సాగించటానికి బస్సుల్లోనే ప్రయాణాలు సాగిస్తాం. అలాంటి వాటిలో ప్రమాదాలు జరిగితే అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా సంభవిస్తున్న బస్సు దుర్ఘటనల నేపథ్యంలో వీటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ప్రైవేటు బస్సుల ఆగడాలకు కళ్లెం వేయటం అధికారులకు సవాలుగా మారింది.

కర్నూలులో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమైన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా హైదరాబాద్ నగర శివారు పెద్ద అంబర్​పేట్ ఓఆర్​ఆర్​ వద్ద అతి వేగంతో ఓ ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా పడింది. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణహాని జరగలేదు. ఇలా వరుస ప్రమాదాల కారణంగా రవాణా, పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

బస్సులపై అధికారుల తనిఖీ : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల బస్సులపై అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న వాహనాలపై కేసులు నమోదు చేశారు. అధిక శాతం బస్సుల్లో కనీస భద్రతా చర్యలు తీసుకోవట్లేదని గుర్తించారు. అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే గుర్తించే వ్యవస్థలు కూడా లేవని రవాణాశాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

అవగాహన కల్పించేందుకు సమావేశం : ప్రస్తుత తనిఖీల్లో చాలా బస్సుల్లో మంటలు ఆర్పేందుకు, అద్దాలు పగులగొట్టేందుకు ఉపయోగించే పరికరాలే లేవని గుర్తించారు. దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు త్వరలో ప్రైవేట్ బస్సుల యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.

సురక్షితంగా తీసుకువెళతారా? : ప్రైవేటు బస్సుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా, చాలా మంది డ్రైవర్లు మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపగా, మరికొందరు అధిక రక్తపోటు, తీవ్ర జ్వరంతో ఉన్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. డ్రైవర్ల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, వాహనాల్లో భద్రత ఏముంటుంది? డ్రైవర్ల తీరు ఇలా ఉంటే ప్రయాణికులను దూర ప్రాంతాలకు సురక్షితంగా తీసుకెళ్లగలరా?

పేలుడు పదార్థాలను వాహనాల్లో తరలించడం : ఇటీవల బస్సుల సోదాల సమయంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ ఒక పోలీస్ ఉన్నతాధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వేలాది ప్రైవేటు బస్సులను నిత్యం తనిఖీ చేయటం, డ్రైవర్లకు డ్రంకన్ ​డ్రైవ్​ పరీక్షలు నిర్వహించడం అసాధ్యమంటూ వివరించారు. తనిఖీల్లో కొందరు డ్రైవర్లకు చూపు సరిగా లేకపోవడం, జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు నిర్ధారించారు. బస్సులకు అరిగిన టైర్లతో వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణాలు చేయడం, బస్సుకు బ్రేకులు సరిగా పడకపోయినా వాహన వేగాన్ని 100 కిలోమీటర్లకు తగ్గకుండా నడపటం, పేలుడు పదార్థాలను వాహనాల్లో తరలించడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఓ ప్రైవేటు బస్సులో నాలుగు వంటగ్యాస్ సిలిండర్లు ఉండటం అధికారులను ఉలికిపాటుకు గురిచేసింది. వంట చేసుకునేందుకు ఉంచామని క్లీనర్ చెప్పినట్టు సమాచారం.

మూడు రోజుల్లో 5 బస్సులు సీజ్ : మూడు రోజులుగా గ్రేటర్ పరిధిలో ప్రైవేటు బస్సుల్లో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం ఓ బస్సును సీజ్​ చేశారు. ఈ.1.2 లక్షల కాంపౌండ్ ఫీజు (సీఎఫ్) వసూలు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అగ్ని మాపక పరికరాలు, ప్రయాణికుల జాబితా, బీమా లేకపోవడం తదితర ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు.

మానవత్వం మరిచారు : ఆ 19 మందిలో ఒక్కరు స్పందించినా - ఈ 19 మంది బతికేవారు

ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్ అక్రమాలు - బస్సుల్లో కల్తీ డీజిల్ వినియోగం

