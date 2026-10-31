పిండేస్తున్న అవి'నీటి' జలగలు - ప్రతి పనికీ నగదు డిమాండ్!
Corruption In Hyderabad Water Board : జలమండలిలో కింది స్థాయి నుంచి డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారుల వరకు అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతి చిన్న పనికీ కమీషన్లు కోరుతున్నట్లు కాంట్రాక్టర్లు వాపోతున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 11:49 AM IST
హైదరాబాద్ మహానగరానికి తాగునీటిని సరఫరా చేసే జలమండలిలోని అవినీతి జలగలు డబ్బులు పిండేస్తున్నాయి. ప్రతి పనికి నగదు డిమాండ్ చేయడం కొంతమంది అధికారులు, సిబ్బందికి సర్వ సాధారణమైపోయింది. కింది స్థాయి నుంచి డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారుల వరకు అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇటీవల డైరెక్టర్ (ఫైనాన్స్) తన విధులు ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తుండగా, ఏసీబీ అధికారులు కారును తనిఖీ చేసి లెక్కల్లో చూపని రూ.2.40 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకోవడం సంచలనంగా మారింది. ఏకంగా డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారి ఏసీబీకి చిక్కడం గమనార్హం. అంతకుముందు జనరల్ మేనేజర్పై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల విషయం ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను గుర్తించింది.
అదనపు డబ్బులు ఇస్తేనే నీటి కనెక్షన్లు
గతంలో నీటి కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి రూ.30 వేలు డిమాండ్ చేసినందుకు మేనేజర్ను ఏసీబీ పట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక మందిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొత్త నీటి కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే సందర్భంలో నిబంధనల ప్రకారం అధికారిక రుసుము చెల్లించిన తర్వాత కొంతమంది మేనేజర్లు, ఇతర సిబ్బంది అదనపు డబ్బులు ఇస్తేనే నీటి కనెక్షన్లు మంజూరు చేస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ నెలల తరబడి కనెక్షన్లు ఇవ్వకపోవడానికి కారణం నగదు డిమాండేనని బాధితులు వాపోతున్నారు. అయితే నీటి కనెక్షన్ల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వచ్చినప్పుడు కొందరు ఉన్నతాధికారుల పంట పండినట్లేనని ఆరోపణలున్నాయి.
ప్రతి బిల్లుకు కొంత శాతం ఇస్తేనే
నకిలీ మస్టర్లతో కొందరు మేనేజర్లు ప్రతి నెలా ఉద్యోగుల పేర్లతో దోచుకుంటున్నారు. రెండేసి రిజస్టర్లు నిర్వహిస్తూ ఓటీలు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పేరిట అవకతవకలకు పాల్పడుతున్నారు. జలమండలిలో నీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల పనులు ప్రతిరోజూ పదుల సంఖ్యలో జరుగుతాయి. జలమండలిలో వేలాది మంది కాంట్రాక్టర్లు వివిధ పనులు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజూ భారీ సంఖ్యలో బిల్లుల చెల్లింపులు జరుగుతుంటాయి. ఈ చెల్లింపుల విషయంలో కొందరు అధికారులు, ఉద్యోగులపై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రతి బిల్లుకు కొంత శాతం ఇస్తేనే బిల్లులు చెల్లిస్తారని పలువురు కాంట్రాక్టర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. అడిగిన మొత్తం ఇవ్వకపోతే చిన్న చిన్న సాకులు చెప్పి పనులు ఆపేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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