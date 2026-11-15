ఓఆర్ఆర్పై అస్తవ్యస్త పార్కింగ్ - ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోని అధికారులు
Parking Issues On HYD ORR : హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్పై అస్తవ్యస్తంగా పార్కింగ్ చేయడం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాహనదారులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనాలను నిలపడంతో అనేకమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 2:24 PM IST
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై పర్యవేక్షణ గాలిలో దీపంలా మారుతోంది. ప్రధాన రహదారిపై వాహనాలను అస్తవ్యస్తంగా పార్కింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. అటుగా వచ్చే వాహనదారులకు ఇక్కడ నిలిపి ఉంచిన వాహనాలు సరిగ్గా కనిపించక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
ఇటీవల కార్మికులను తరలిస్తున్న ఒక వాహనం ఓఆర్ఆర్పై ఆగి ఉన్న ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఎనిమిది లేన్ల ప్రధాన రహదారిపై ఎక్కడా వాహనాలను పార్కింగ్ చేయడానికి అనుమతి లేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు పోలీసులు గానీ, హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ అధికారులు గానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
రూ.8.26 కోట్లతో ప్రాజెక్టు
ప్రస్తుతం ఓఆర్ఆర్పై పోలీసులు, హెచ్జీసీఎల్ బృందాలు గస్తీ నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ 2,50,000 కు పైగా వాహనాలు ప్రయాణిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారికి జరిమానాలు విధించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు హెచ్జీసీఎల్ సంస్థలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత మల్టీ-వయోలేషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ (ఎంవీడీఎస్)ను ప్రవేశపెట్టాయి. ఈ వ్యవస్థను మొత్తం రూ.8.26 కోట్ల నిధులు వెచ్చించి ఏర్పాటు చేశారు.
14 ప్రాంతాల్లో ఎంవీడీఎస్ వ్యవస్థ
తరచుగా ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు జరిగే శంషాబాద్ టూ మేడ్చల్ మార్గంలోని 14 ప్రాంతాల్లో ఈ ఎంవీడీఎస్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వ్యవస్థలోని ఏఐ కెమెరాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇవి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను రియల్ టైంలో గుర్తించి, వారిపై చర్యలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అయితే ఈ వ్యవస్థను బంజారాహిల్స్లోని పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్తో అనుసంధానించడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ అనుసంధానం ఉంటేనే 'ఈ-చలాన్'లను వెంటనే జారీ చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
70 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మాత్రమే ఏర్పాటు
ప్రతి ప్రాంతంలో నాలుగు కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో కెమెరా 16 రకాల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను గుర్తిస్తుంది. అతివేగం, అక్రమ పార్కింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలను గుర్తించి, ఆ సమాచారాన్ని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు వెంటనే చేరవేస్తామని చెప్పినప్పటికీ, అది ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు. అంతేకాకుండా మొత్తం 158 కిలోమీటర్ల ఓఆర్ఆర్ మార్గంలో కేవలం 70 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మాత్రమే ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మిగిలిన దూరానికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రణాళికలు లేవు.
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