అంతా నకిలీ మయం : మెరిసేదంతా బంగారం కాదు - అతడు 'రోల్డ్ గోల్డ్ మ్యాన్'
దిల్లీ విమానాశ్రయంలో 3 కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో పట్టుబడ్డ హైదరాబాద్ వాసి - అతడిని విచారించగా సూర్యాభాయ్ ఫోన్ నెంబర్ను గుర్తించిన అధికారులు -గోల్డ్ మ్యాన్ను విచారించి నకిలీ ఆభరణాలుగా నిర్ధారించిన ఐటీ అధికారులు
Published : March 30, 2026 at 9:19 AM IST
Fake Gold Man Hyderabad : పాతబస్తీ గోల్డ్ మ్యాన్గా పేరు పొందిన పల్లపు సురేశ్ కుమార్ అలియాస్ సూర్య భాయ్ వ్యవహారంలో సరికొత్త విషయం బయటపడింది. ఒంటినిండా బంగారు నగలతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కనిపించే ఆయన టీవీ సీరియళ్లు, సినిమాల్లోనూ నటిస్తుంటాడు. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన అతడు పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తుంటాడు. ఇతని ఒంటిపై ఏకంగా 3 కిలోలకు పైగా బంగారు ఆభరణాలుంటాయని అంచనా. ఇదంతా చూసిన జనాలు ఈ బంగారు బాబు బాగా రిచ్ అనుకునేవారు. అయితే అతని ఒంటిపై మెరిసిపోతూ ఉన్నది బంగారం కాదని, నకిలీదని ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు తేల్చడంతో అవాక్కయ్యారు.
1.4 కిలోల బంగారానికి లెక్కలు తప్పాయి : హైదరాబాద్ శేరిలింగంపల్లికి చెందిన కొండా విజయకుమార్ అనే వ్యక్తి దిల్లీ విమానాశ్రయంలో దాదాపు 3 కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో ఇటీవల పట్టుబడ్డాడు. ఆదాయ పన్నుశాఖ అధికారులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని 12 గంటల పాటు విచారించారు. దీనిలో 1.4 కిలోల బంగారు ఆభరణాలకు సరైన లెక్కలు చూపలేదు. ఇతడి సెల్ఫోన్లో పాతబస్తీకి చెందిన సూర్యా భాయ్ ఫోన్ నెంబర్ను అధికారులు గుర్తించారు. అతడు కూడా పెద్ద ఎత్తున బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పటంతో : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అతడి వీడియోలు, ఫొటోలను పరిశీలించిన దిల్లీ ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు, హైదరాబాద్లోని ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో సూర్యా భాయ్ అలియాస్ పల్లపు సురేశ్ కుమార్ను హైదరాబాద్ ఐటీ అధికారులు విచారించారు. అతడి ఒంటిపై 32 సెట్ల ఆభరణాలున్నట్టు గుర్తించారు. విచారణలో పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పటంతో బంగారాన్ని పరీక్షించారు. అప్పటి వరకూ సూర్యాభాయ్ చెప్పినవన్నీ అవాస్తవాలని విచారణలో తేల్చారు. అతడు ధరించే ఆభరణాలన్నీ బంగారు పూతతో తయారు చేసినట్టు బయటపడింది.
రూ.కోటి విలువైన బంగారంగా భావించి : రాగి, వెండికి పసిడి పూత పూసి బంగారు ఆభరణాలుగా ధరిస్తున్నట్టు అధికారులు తేల్చారు. అప్పటి వరకు రూ.కోటి విలువైన బంగారు ఆభరణాలుగా భావించిన అధికారులు, వాస్తవానికి వాటి విలువ కేవలం రూ.3 లక్షలేనని చెప్పారు. బంగారం ధర తక్కువగా ఉన్న సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో గోల్డ్ కొనుగోలు చేశానంటూ పలు టీవీ, యూట్యూబ్ ఛానళ్ల ఇంటర్వ్యూల్లో అతను చెప్పినట్టు అధికారులు గుర్తించారు.
సినిమా, రాజకీయాల్లో పేరు సంపాదించేందుకు : ఇతడి హడావిడి చూసి స్థానికులు అతడిని ధనవంతుడిగా భావించేవారు. గత ఆరేళ్లలో అతడు ఐటీ రిటర్న్ దాఖలు చేయలేదని అధికారుల విచారణలో తేలింది. అతడు, అతడి కుటుంబసభ్యుల పేరు మీద ఎటువంటి సిరాస్థులు లేవని అధికారులు గుర్తించారు. నెలకు రూ.20 వేలు చెల్లిస్తూ అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. భూ వివాదాల్లో వచ్చే కమీషన్తో కార్లు కొనుగోలు చేసినట్టు గుర్తించారు. సినిమా, రాజకీయాల్లో పేరు సంపాదించేందుకు 'గోల్డ్ మ్యాన్' అవతారమెత్తినట్టు అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు.
