రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్రమార్కుల చైన్‌! - సిటిజన్‌ లాగిన్లపై అధికారుల విచారణ

సిటిజన్‌ లాగిన్‌లపై అధికారుల లోతైన విచారణ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్రమార్కల చైన్‌ ఉన్నట్లు అనుమానం - గిఫ్ట్‌డీడ్‌లు, మార్టిగేజ్‌ల ఐచ్ఛికాల్లోనూ లొసుగులు! - చలానాల చెల్లింపులను వడపోస్తున్న హై లెవల్‌ కమిటీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 8:10 AM IST

Investigation On Citizen Logins : సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు-మ్యుటేషన్లు పెద్దఎత్తున జరిగిన సిటిజన్‌ లాగిన్లపై అధికారులు విచారణ చేపట్టడంతో పాటు నిఘా ఉంచారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్రమార్కుల చైన్‌ ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న హైలెవల్‌ కమిటీ, మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టింది. గిఫ్ట్‌ డీడ్‌లు, మార్టిగేజ్‌ల ఐచ్ఛికాల్లోనూ లొసుగులు ఉన్నట్లు తేల్చిన అధికారులు ఆ దిశగా దృష్టి సారించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.52 కోట్ల దోపిడీ : జనగామ కేంద్రంగా వెలుగు చూసిన రిజిస్ట్రేషన్ల ఛార్జీల దారిమళ్లింపు వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన ఓ ముఠా సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో వారి ఆగడాలకు కళ్లెం పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,800 లావాదేవీల్లో రూ.52 కోట్ల దోపిడీ జరిగిందని రెవెన్యూ శాఖ గుర్తించింది. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున సొమ్ము దారిమళ్లినట్లు గుర్తించారు. ఆ మొత్తం అక్రమాన్ని వెలికి తీసేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హైలెవల్‌ కమిటీ విచారణ కొనసాగుతోంది. సిటిజన్‌ లాగిన్‌ ఆధారంగా పలు జిల్లాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో జరిగిన చలానాల చెల్లింపులను వడపోస్తున్నారు.

ఒక్కో డాక్యుమెంట్‌కు 5 శాతం కమీషన్‌ : ఉమ్మడి నల్గొండ, వరంగల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు మీసేవా, ఆన్‌లైన్‌ కేంద్రాల నిర్వాహకులతో కమీషన్లు ఇస్తామని అక్రమార్కులు కొందరు బేరసారాలు ఆడినట్లు తెలిసింది. జనగామ, యాదాద్రి జిల్లాల్లో దోపిడీ చైన్‌ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లే మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ విస్తరించినట్లు అనుమానాలున్నాయి. ఒక్కో డాక్యుమెంట్‌కు 5 శాతం కమీషన్‌ ఇవ్వజూపినట్లు సమాచారం. కొంతమంది ఆన్‌లైన్‌ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ఆ అక్రమానికి అంగీకరించలేదని తెలిసింది. కొందరు డబ్బుపై ఆశతో అక్రమాలకు ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం. స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, స్థలాల విక్రయాల్లో మధ్యవర్తులుగా ఉండేవారు ఈ వ్యవహారంలో రాయబారులుగా పని చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ-చలానాల సొమ్ము దోపిడీ వ్యవహారంపై నిఘా వర్గాలు అన్వేషణ చేస్తున్నాయి.

ఆన్‌లైన్‌ నిర్వాహకులపై కాసుల వర్షం : భూ భారతి పోర్టల్లో గిఫ్ట్‌డీడ్‌, మార్ట్‌గేజ్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఐచ్ఛికాలు ఆన్‌లైన్‌ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు కాసులు పండిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భూములకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయాలంటే మార్కెట్‌ విలువలో 7.5 శాతం ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌కు 3.5 శాతం ఛార్జీ మాత్రమే ఉంటుంది. భూ యజమాని ఎవరికి గిఫ్ట్‌ ఇస్తున్నారనే ఐచ్ఛికాన్ని పోర్టల్‌లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఐచ్ఛికాలపై లోతైన పరిశీలన చేస్తే మరిన్ని అక్రమాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది. భూముల తాకట్టు కింద చేసే లావాదేవీల్లోనూ పలు ఐచ్ఛికాల కింద తక్కువ మొత్తం ఛార్జీని చెల్లించేలా వెసులుబాటు కలుగుతోందనే అనుమానాలున్నాయి. ఐచ్ఛికాల అంశాలపై సాంకేతిక పరిశీలన జరుగుతోందని, ఎవరివద్దనైనా సమాచారం ఉంటే ప్రభుత్వానికి అందించాలని రెవెన్యూ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.

గిఫ్ట్‌డీడ్‌ అంటే ఏంటి? : గిఫ్ట్ డీడ్ అంటే ఒక వ్యక్తి తన ఆస్తిని ఎటువంటి ప్రతిఫలం లేకుండా మరొకరికి దానంగా రాసివ్వడం. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయం తగ్గుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ స్కామ్‌లు జరుగుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని సాధారణ అమ్మకం కంటే తక్కువ స్టాంప్ డ్యూటీతో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే కొందరు గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఛార్జ్​ తక్కువగా ఉంటుందని ఈ పేరుతో అక్రమ అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. కానీ షరతులతో కూడిన గిఫ్ట్ డీడ్‌ను ఉల్లంఘిస్తే రద్దు చేసుకోవచ్చని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

భూభారతి పోర్టల్‌లో అక్రమాలు : రాష్ట్రంలో 2020 నుంచి ఇప్పటివరకు వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు 52 లక్షలు జరిగాయి. ఇందులో యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలో 4,800 రిజస్ట్రేషన్లకు చెందిన ఫీజు చెల్లింపుల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. బాధ్యులపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ భూభారతి పోర్టల్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమాలపై దృష్టి పెట్టింది. 4,800 రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల లావాదేవీలకు సంబంధించి రూ.80 కోట్ల వ్యత్యాసం వచ్చినట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన ద్వారా రూ.30 కోట్ల మేర ఖజానాకు చేరిందని, మిగిలిన రూ.50 కోట్లు ఏమయ్యాయని ఆరా తీస్తున్నారు.

