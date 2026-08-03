శాంతించిన గోదావరి - భద్రాచలంలో పారిశుద్ధ్య చర్యలు అత్యవసరం!
భద్రాచలం వద్ద సాధారణ స్థాయికి గోదావరి - 24 గంటల్లోనే మూడు హెచ్చరికలు ఎత్తివేత - ఇక పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి - పుష్కరాల పనులకు సన్నాహాలు చేస్తోన్న అధికారులు
Published : August 3, 2026 at 4:50 PM IST
Godavari River Reaches Normal Levels At Bhadrachalam : భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద పూర్తిగా సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంది. ఈసారి వరద ఉద్ధృతి ఎంత వేగంగా పెరిగిందో, అదే వేగంతో తగ్గిపోవడం విశేషంగా నిలిచింది. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో మూడు ప్రమాద హెచ్చరికలను అధికారులు వరుసగా ఎత్తివేశారు. శనివారం రాత్రి 11:16 గంటలకు నీటిమట్టం 52.90 అడుగులకు తగ్గడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను తొలగించారు. ఆదివారం ఉదయం 7:45 గంటలకు 47.90 అడుగులకు చేరడంతో రెండో హెచ్చరికను, సాయంత్రం 5:12 గంటలకు 42.90 అడుగులకు తగ్గడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా ఎత్తివేశారు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రమాద హెచ్చరికలు లేకుండానే గోదావరి ప్రవహిస్తోంది. వరద నీరు తగ్గడంతో ప్రధాన రహదారులు కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో వాహన రాకపోకలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. అయితే వరద మిగిల్చిన బురద స్థానికులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తోంది.
పారిశుద్ధ్య చర్యలు అత్యవసరం : గంటగంటకూ నీటిమట్టం తగ్గుతుండటంతో స్నాన ఘాట్లు కూడా నీటి నుంచి బయటపడుతున్నాయి. మరికొంత నీరు తగ్గితే శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు స్నానాల రేవులోకి ప్రవేశం కల్పించే అవకాశం ఉంది. అయితే నీరు తగ్గిన తర్వాత ఘాట్ల మెట్లు, కల్యాణకట్ట పరిసరాల్లో బురద పేరుకుపోయే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సరిపడా కార్మికులు, మోటార్లను సిద్ధంగా ఉంచి బురదను వెంటనే తొలగించాలి. అలాగే దోమల నివారణ కోసం మందు పిచికారీ, ఫాగింగ్ చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు వచ్చే ప్రాంతం కావడంతో గ్రామ పంచాయతీ, వైద్యశాఖ సమన్వయంతో పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
పుష్కరాల పనులకు సన్నాహాలు : మరోవైపు రానున్న గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి పనులకు అధికారులు వేగం పెంచుతున్నారు. సుమారు కోటి మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో రూ.36.94 కోట్ల వ్యయంతో ఘాట్ల అభివృద్ధి పనులకు నీటిపారుదల శాఖ టెండర్లను ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించి పాత నిర్మాణాలను తొలగించి ఆధునిక సదుపాయాలతో కొత్త ఘాట్లను నిర్మించనున్నారు. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ నెలలోనే పనులు ప్రారంభించి వచ్చే శ్రీరామనవమి నాటికి పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.