ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం - 'నీట్'గా నో చెప్పిన అధికారులు
నీట్ పరీక్షా కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చిన పలువురు విద్యార్థులు - పరీక్షా కేంద్రానికి సమయానికి రాకపోవడంతో వెనక్కి పంపిన అధికారులు - తీవ్ర నిరాశకు గురైన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు
Published : June 21, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 3:14 PM IST
NEET UG 2026 Re Examination : నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ తెలంగాణలో కొనసాగుతోంది. పరీక్షను పారదర్శకంగా, ఎలాంటి అవకతవకలకు తావులేకుండా నిర్వహించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా అధికారులు విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈసారి జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్టీఏ), రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, పోలీస్ శాఖలు అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
ఒక్క నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థులు : సోమాజిగూడలోని రాజభవన్ ప్రభుత్వ హైస్కూల్ నీట్ పరీక్షా కేంద్రానికి కేవలం ఒక్క నిమిషం ఆలస్యంగా చేరుకున్న ముగ్గురు విద్యార్థులను అధికారులు పరీక్షకు అనుమతించలేదు. సమయపాలన నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు.
విద్యార్థిని కన్నీటి పర్యంతం : సికింద్రాబాద్లోని కీస్ పాఠశాలలో నీట్ పరీక్షా కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చారు. దీంతో ఇద్దరు విద్యార్థులను పరీక్ష కేంద్రంలో ఉన్న అధికారులు వెనక్కి పంపారు. పరీక్షా సమయానికి సకాలంలో రాకపోవడంతో అధికారులు వెనక్కి పంపగా ఓ విద్యార్థిని కన్నీటి పర్యంతమైంది. పరీక్ష మొదలైనప్పటికీ అనుమతిస్తారనే ఆశతో కొంత మంది విద్యార్థులు అక్కడే ఎదురుచూస్తున్నారు.
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