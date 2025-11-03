ETV Bharat / state

ఇంకా పూర్తి కాని '3A' ప్రక్రియ - అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ మరింత ఆలస్యం!

ఎన్టీఆర్‌లో జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతున్న ఓఆర్‌ఆర్‌కు 3ఏ ప్రతిపాదనల తయారీ ప్రక్రియ - దీంతో ప్రాజెక్టు ఆలస్యమయ్యే పరిస్థితి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Delay in Preparation of ORR 3A in NTR District : నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి మణిహారమైన ఓఆర్‌ఆర్‌కు కీలకమైన 3ఏ ప్రతిపాదనల తయారీ ఎన్టీఆర్‌లో జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతోంది. పల్నాడు, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ప్రక్రియ పూర్తికాగా కృష్ణా జిల్లాల్లోనూ దాదాపు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. ఎన్టీఆర్‌లో మాత్రం ఇప్పటికి బాలారిష్టాలు దాటలేదు. 35 శాతం పనులు కూడా పూర్తి కాలేదు. భూసేకరణ, పరిహారం, నిర్మాణం వంటి అనేక దశల ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు ముఖ్యమైన 3ఏ ప్రతిపాదనల తయారీ ఆలస్యం కావడంతో ప్రాజెక్టు ఆలస్యమయ్యే పరిస్థితి ఉంది.

సాగు చేస్తున్నారా? లేక నివాసాలున్నాయా? : మొత్తం ఓఆర్‌ఆర్‌ 23 మండలాల్లో 97 గ్రామాల మీదుగా వెళ్తుండగా ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కంచికచర్ల, మైలవరం, వీరులపాడు, జి.కొండూరు మండలాల్లోని 18 గ్రామాల్లో నిర్మాణం చేయనున్నారు. దీని కోసం ఆయా గ్రామాల్లో సేకరించాల్సిన భూముల వివరాలు, సర్వే నంబర్లు, యజమానుల పేర్లు, ఆ భూమి సాగు చేస్తున్నారా లేక వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారా, నివాసాలున్నాయా ఇలా అనేక వివరాలు పొందు పరిస్తూ 3ఏ ప్రతిపాదనలు తయారు చేస్తారు.

ఇంకా 12 గ్రామాల్లో కొలిక్కి రాని ప్రక్రియ : ఇప్పటివరకు రెవెన్యూ శాఖ పెరకలపాడు, పొన్నవరం, జగన్నాథపురం, గూడెంమాధవరం, మున్నలూరు, కినికినపాడుకు సంబంధించిన వివరాలు మాత్రమే సిద్ధం చేశారు. అంటే 33.3 శాతం గ్రామాల్లో మాత్రమే ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇంకా 12 గ్రామాల్లో ప్రక్రియ కొలిక్కి రాలేదు. ఈ ప్రతిపాదనల ఆమోదం అనంతరం అభ్యంతరాల స్వీకరణ, పరిహారం నిర్ధారణ, భూసేకరణకు గెజిట్‌ ఉత్తర్వులు జారీ ఇలా అన్ని పరిణామాలకు ఇదే కీలక దశ. ఎన్టీఆర్‌లో జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం మాత్రం మీనమేషాలు లెక్కించడం గమనార్హం.

భూమి, దాని సర్వే నంబర్లు మాత్రమే నమోదు : ఓఆర్‌ఆర్‌ నిర్మాణం గుంటూరులో 90 కి.మీ మేర జరుగుతుండగా తర్వాత అత్యధికంగా 51 కిలోమీటర్లు ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో ఏర్పాటవుతోంది. 700 హెక్టార్ల భూమి అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో మిగిలిన జిల్లాలతో పోలిస్తే కొంత ఆలస్యం అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో అంతకు మించి జాప్యం అవుతుండంతో రెవెన్యూ అధికారులు ప్రక్రియను సాగదీస్తున్నారన్న విమర్శలున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సిద్ధం చేసిన 6 గ్రామాల 3ఏ ప్రతిపాదనల్లో సైతం రహదారి నిర్మాణానికి తీసుకోబోయే భూమి, దాని సర్వే నంబర్లు మాత్రమే నమోదు చేశారు.

నిబంధనల ప్రకారం సదరు సర్వే నంబరులో మొత్తం ఎంత భూమి ఉందన్న విషయం కూడా స్పష్టంగా పొందు పర్చాలి. దీంతో తయారు చేసిన గ్రామాల ప్రతిపాదనలను సైతం సవరించి పంపాల్సి రావడంతో మరింత ఆలస్యమవుతోంది. వేగంగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తామని కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ తెలిపారు.

Amaravati Outer Ring Road Project: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రతిపాదించిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) ప్రాజెక్టు వ్యయం భారీగా పెరిగింది. 190 కిలోమీటర్ల పొడవుతో, మొత్తం 10 వరుసల రహదారిగా నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనతో ప్రాజెక్టు ఖర్చు సుమారు రూ.25 వేల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇందులో ఆరు వరుసలు ప్రధాన రహదారి కోసం, ఇరువైపులా రెండు వరుసలు చొప్పున సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణం ఉంటాయి.

ప్రారంభ అంచనాలు - 70 మీటర్ల వెడల్పు: ప్రారంభంలో ఈ రింగ్ రోడ్ 70 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉండాలని మోర్త్ ఎలైన్‌మెంట్‌ అప్రూవల్‌ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రాజెక్టు ఖర్చు రూ.16,310 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో సివిల్ పనులకు రూ.12,995 కోట్లు, 1,702 హెక్టార్ల భూసేకరణకు రూ.2,665 కోట్లు, 124 హెక్టార్ల అటవీ భూముల సేకరణకు రూ.150 కోట్లు, పర్యావరణ అనుమతులకు రూ.200 కోట్లు, ఇతర వ్యయాలకు రూ.300 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ప్రణాళికలో రింగ్ రోడ్ లోపలి వైపు (అమరావతి వైపు) మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మించవలసిందిగా పేర్కొన్నారు.

