కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రం పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ భూముల వివరాల సేకరణ
కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రం పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ భూముల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. సర్వే నెంబర్లు, గతంలో ఉన్న రైతుల పేర్లు, ప్రస్తుత రెవెన్యూ రికార్డులను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
Published : September 17, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 5:14 PM IST
Officials Collected Land Details of Vicinity of KCR Farmhouse : సిద్దిపేట జిల్లాలోని మర్కుక్ మండలం ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్కు సంబంధించిన భూముల వివరాలను రెవెన్యూ అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ఫామ్హౌస్కు సమీపంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూముల సర్వే నెంబర్లు, గతంలో ఉన్న రైతుల పేర్లు, ప్రస్తుత రికార్డులను రెవెన్యూ అధికారులు నివేదికల రూపంలో తయారు చేస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి అసెంబ్లీ వేదికగా కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు ఆదేశించిన విషయం విదితమే. ఈ క్రమంలో ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్పై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆర్డీవో చంద్రకళ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ భూమిని పరిశీలించారు. మర్కూక్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ఎర్రవల్లిలోని సర్వేనంబర్ 325లో ప్రభుత్వ భూములను పరిశీలించారు.
కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు సీఎం ఆదేశం
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విచారణకు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని సీఎం అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా వివరించారు. కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని సీఎం ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కేసీఆర్కు ఉందా లేదా తేల్చాలని ఆయన ఆదేశించారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని రేవంత్ రెడ్డి నిలదీశారు. ఫామ్హౌస్లోని ప్రభుత్వ భూమిని పేదలకు పంచిపెడతానని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.