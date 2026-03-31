అమరావతికి హరిత హంగులు - ఆహ్లాదకరంగా నిర్మితమవుతున్న రాజధాని
రకరకాల మొక్కలతో అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్న అధికారులు - రహదారుల వెంట కనువిందు చేస్తున్న రంగురంగుల పుష్పాలు - రాజధానికి పచ్చల హారం తొడుగుతున్న అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 7:30 AM IST
Officials Beautifying Green City of Amaravati with Various Plants : అమరావతి ఆంధ్రుల కలల రాజధాని. దీనికి పచ్చల హారం తొడుగుతోంది కూటమి ప్రభుత్వం. ఆధునిక నగరిలో ఆహ్లాదానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఇప్పటికే రహదారులకు ఇరువైపులా రంగురంగుల పుష్పాలు ఆహ్లాద అమరావతికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. రకరకాల మొక్కలు హరితహారంలా కనువిందు చేస్తున్నాయి.
రకరకాల మొక్కలతో అందంగా ముస్తాబు : అమరావతి నగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా ఆహ్లాదంగా మార్చేందుకు అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ ప్రత్యేక కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తోంది. సుందరీకరణ కోసం సమగ్ర ప్రణాళిక అమలు చేస్తోంది. ప్రధానంగా సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డుతో పాటు ఇప్పటికే పూర్తైన రహదారుల వెంట మొక్కలు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నాయి.
రహదారుల వెంట పచ్చదనం : రాజధానిలో నిర్మించే 640 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల వెంట ఇలానే పచ్చదనం పరుచుకోనుంది. రైతులకు ఇచ్చిన రిటర్న్బుల్ ప్లాట్ల అంతర్గత రోడ్లు బఫర్ జోన్ రోడ్ల మధ్యలోనూ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్లు పట్టనున్నారు. అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ రూపొందించిన హరిత ప్రణాళికలను ప్రస్తుతం సీడ్ యాక్సిస్తో పాటు కొన్ని సిరీస్ రోడ్లలో అమలు చేస్తున్నారు.
అమరావతికి హరిత హంగులు: విశాలమైన రహదారుల వెంట పచ్చదనాన్ని పెంచటం వ్యయ ప్రయాసలతో కూడిననదే. అయినా సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశంతో అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ, సీఆర్డీఏ అధికారులు అమరావతికి హరిత హంగులద్దుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించి మొక్కలు ఎప్పుడూ పచ్చగా కళకళలాడేలా వాటరింగ్ ఒక ఆకృతిలో ఉండేలా కటింగ్ చేయిస్తున్నారు. మొక్కలను పశువులు పాడు చేయకుండా సెక్యూరిటీ సిబ్బందినీ నియమించారు.
"కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య సముదాయాలు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో నివాస సముదాయాలు వస్తాయి. అదే విధంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా వస్తాయి. ఆయా ప్రాంతాలను అనుసరించి మేం వృక్షాలను ఎంపిక చేస్తాం. ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ విడుదల చేసే వృక్షాలను, వెడల్పాటి ఆకులు ఉండే వాటిని, లోతైన వేరు వ్యవస్థను కలిగి ఉండే మొక్కలను ఎంపిక చేస్తే మన ప్రాంతానికి ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో అందరికీ నీడ, మంటి ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి. అదే విధంగా ఔషధ గుణాలు ఉండే వృక్షాలనూ నాటేందుకు ప్రణాళిక రూపకల్పన చేశాం. పచ్చని చెట్లతో పాటు పూలనిచ్చే రంగురంగుల మొక్కలనూ ఒక వరసలో నాటడానికి ప్రణాళిక చేశాం." - ధర్మజ, ఉద్యాన అధికారి
కడియం నర్సరీల నుంచి తెచ్చిన హైబ్రిడ్ పూలు, విభిన్న వర్ణాల మొక్కలు అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 365 రోజులూ పుష్పించే రకాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. నూరుశాతం సేంద్రీయ ఎరువులు, జీవామృతం వినియోగిస్తూ మొక్కలను పెంచుతున్నారు.
