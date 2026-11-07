లక్డీకాపూల్ జంక్షన్లోనూ వన్ వే! - క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించిన అధికారులు
One Way At Lakdikapool : నిత్యం రద్దీగా ఉండే లక్డీకాపూల్ పరిసరాల్లో వన్ వే విధానం అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఆయా ప్రాంతాల్లో సంబంధిత అధికారులు పర్యటించారు.
Published : November 7, 2026 at 7:08 AM IST
కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన వన్ వే ట్రాఫిక్ విధానం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుండటంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే మరో కీలక ప్రాంతంలో కూడా అలాంటి వ్యవస్థను అమలు చేసేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. నిత్యం తీవ్ర ట్రాఫిక్ సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న లక్డీకాపూల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించేందుకు అధికారులు కొత్తగా వన్వే విధానం ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనర్తో పాటు ట్రాఫిక్ జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ జోయెల్ డేవిస్ ఇతర అధికారులతో కలిసి శుక్రవారం బైకులపై ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించారు.
ఈ జంక్షన్ల మధ్య ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
ద్వారకా హోటల్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, పాత సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్, ఇక్బాల్ మినార్, ఓల్డ్ కంట్రోల్ రూమ్, రవీంద్ర భారతి జంక్షన్లలో ట్రాఫిక్ స్థితిగతులను సీపీ సజ్జనర్, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ పరిశీలించారు. ప్రతిపాదిత వన్వే మార్గాలపై కీలక సూచనలు చేశారు. ఓల్డ్ కంట్రోల్ రూమ్, ఇక్బాల్ మినార్, రవీంద్ర భారతి, సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ల మధ్య వాహనాల రాకపోకలను మళ్లించేందుకు మూడు ప్రధాన మార్గాలను ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రణాళికను అమలు చేసే క్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ, జల మండలి, విద్యుత్ శాఖలతో సమన్వయం చేసుకొని, ముందుగా ప్రయోగాత్మకంగా వన్ వే విధానాన్ని చేపట్టనున్నారు.
కేబీఆర్ పార్క్లో అదనపు ట్రాఫిక్ లేన్!
మరోవైపు కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న వన్ వే వ్యవస్థను కూడా సీపీ సమీక్షించారు. వాహనాల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ అదనపు ట్రాఫిక్ లేన్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ పనులకు అడ్డంకిగా ఉన్న అండర్ గ్రౌండ్ పైప్లైన్లు, విద్యుత్ స్తంభాలను తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన వన్ వే ట్రాఫిక్ నిర్వహణ ద్వారా సత్ఫలితాలు రావడంతో నగరంలోని ఇతర రద్దీ ప్రాంతాల్లో కూడా అవసరమైన చోట ఈ విధానాన్ని విస్తరించేందుకు పోలీసులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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