మెట్రో దిగగానే గుమ్మం చేరేలా - వారం రోజుల్లో 'పీఆర్టీఎస్' ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక!
Pod Taxi in Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయనున్న పీఆర్టీఎస్ ప్రాజెక్టు పనులు వేగవంతమయ్యాయి. ఎంపిక చేసిన మార్గాలపై ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక వారం రోజుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.
Published : November 24, 2026 at 2:51 PM IST
మెట్రో రైలుకు అనుసంధానంగా ఏర్పాటు చేయనున్న పర్సనల్ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ (పీఆర్టీఎస్)కు ముఖ్యమంత్రి సూచించినట్లుగా డిసెంబర్లో టెండర్లు ఆహ్వానించేందుకు అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. ఎంపిక చేసిన మార్గాలపై ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక వారం రోజుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్గాలపై జనాభా, ఉపాధి అవకాశాలు, ట్రాఫిక్, ఎంత మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది? వంటి అంశాలతో సహా ఇప్పటికే అధ్యయనాలు జరిగాయన్న విషయం తెలిసిందే.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) కింద చేపట్టనున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఆర్థికంగా ఎంత వరకు సాధ్యమో స్పష్టమైనప్పుడే టెండర్ల జారీకి మార్గం సుగమం అవుతుంది. అధ్యయనం నిర్వహించిన సంస్థ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత, సర్దుబాటు వ్యయ నిధిని ప్రభుత్వం ఎంత వరకు అందించాలి? ఎక్కడైనా అదనపు భూములు ఇవ్వాల్సి వస్తుందా? లేదా అని పరిశీలించిన తర్వాతే టెండర్లను పిలవనున్నారు. పీఆర్టీఎస్ సంబంధించి ఐటీ కారిడార్లోనే మొదటి దశలో కూకట్పల్లి, రాయదుర్గం, బయో డైవర్సిటీ మీదుగా నాలెడ్జ్ సిటీ వరకు 35 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడి అనుభవాల ఆధారంగా రెండో దశను ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్కు విస్తరిస్తారు.
సాంకేతిక ఎంపిక వారిదే
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీఆర్టీఎస్ నిర్మాణంలో వివిధ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. టెండర్ కోట్ చేసే సంస్థలే ఉపయోగించే సాంకేతికతను తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలి. ఎంత వరకు సురక్షితమో అనేది మాత్రమే అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అనేక దేశాల్లో ఉపయోగించే పీఆర్టీఎస్ సాంకేతికతలపై ఇప్పటికే అధ్యయనాలు జరిగాయి.
- అమెరికాలోని మార్గాంటౌన్లో ఉన్న వెస్ట్ వర్జీనియా యూనివర్సిటీలో ప్రత్యేక కాంక్రీట్ గైడ్వేలపై నడిచే వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉంది.
- నెదర్లాండ్స్లోని రివియం బిజినెస్ పార్క్లో రోడ్డుకు అనుసంధానమైన పార్క్ షటిల్ ఆటోమేటెడ్ వాహనాలను నడుపుతోంది.
- లండన్లోని హీత్రూ విమానాశ్రయంలో టర్మినల్స్ మధ్య ప్రయాణికుల చేరవేతకు పాడ్ట్యాక్సీలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
- దక్షిణ కొరియాలోని సుంచెన్ బే పర్యాటక ప్రాంతంలో ఎలివోటెడ్ ట్రాక్లపై నడిచే పాడ్కార్ల వ్యవస్థ ఉంది.
- చైనాలోని నాంటాంగ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్లో ట్రాక్లకు వేలాడుతూ ప్రయాణించే క్యాబిన్లతో సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పీఆర్టీఎస్తో ట్రాఫిక్ జామ్కు చెక్
పీఆర్టీఎస్ వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడమే కాకుండా వేగవంతమైన, పర్యావరణ హితమైన లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. మెట్రో స్టేషన్లలో దిగిన ప్రయాణికులు తమ కార్యాలయాలు లేదా నివాసాలకు చేరుకోవడానికి ఆటోలు, క్యాబ్ల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. ఇవి భూమిపై కాకుండా ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన ఎలివేటెడ్ ట్రాక్లపై ప్రయాణిస్తాయి. దీంతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్తో సంబంధం లేకుండా ముందుకు సాగుతాయి.
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