అంధకారంలో భాగ్యనగరం! - రాత్రిళ్లు వెలగని వీధి లైట్లు

భాగ్యనగరంలో అగమ్యగోచరంగా వీధిలైట్ల నిర్వహణ - వీధుల్లో రాత్రిళ్లు లైట్లు వెలగక స్థానికుల ఇబ్బందులు - అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నా పట్టించుకోని వైనం - అపరిష్కృతంగా 6 వేలకు పైగా ఫిర్యాదులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 1:19 PM IST

Hyderabad Streetlights are not Working at Night : భాగ్యనగరంలో వీధి లైట్ల నిర్వహణ అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. వీధుల్లో లైట్లు వెలగడం లేదని ప్రజలు చేస్తున్న ఫిర్యాదులు చెత్తబుట్టల పాలవుతున్నాయి. జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో వీధి దీపాల నిర్వహణపై గడిచిన మూడు నెలల్లో 6 వేలకు పైగా ఫిర్యాదులు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయంటే పరిస్థితి అర్థమవుతోంది. వీధుల్లో చీకట్లు కమ్ముకుని దొంగతనాలు, నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువైపోయాయని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు కనీసం వీధి లైట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయలేరా అని ఘాటుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వీధుల్లో వెలగని లైట్లే సాక్ష్యం : నగర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కండని పిలుపునిస్తున్న ప్రభుత్వం, కనీసం వీధిదీపాల నిర్వహణ కూడా చేయలేని స్థితిలోకి చేరుకుందంటే నగర ఖ్యాతి ఏ స్థాయిలో వెలిగిపోతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వీధి దీపాల నిర్వహణలో అధికారులు ఎంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నారో వీధుల్లో వెలగని లైట్లే సాక్ష్యం. జీహెచ్​ఎంసీ పరిథిలోని మూడు కార్పొరేషన్లలోనూ రోజూ వందలాది వీధుల్లో చీకట్లు అలుముకుంటున్నాయి. లైట్లు వెలగడం లేదని జనం గగ్గోలు పెడుతున్నా బల్బులు లేవు, నిధులు లేవనే సాకులే తప్ప వాటిని వెలిగించిన పాపాన పోవడం లేదు.

అక్కడ చీకటి పడిందంటే చాలు! : మూడు కమిషనరేట్ల పరిథిలోనూ ఈ సమస్య అధికంగా ఉంది. హైదరాబాద్ యూసఫ్‌గూడ సర్కిల్ లోని శ్రీకృష్ణానగర్ , వెంకటగిరికాలనీ, ఇందిరానగర్, జూబ్లీహిల్స్, పంజాగుట్టలోని ప్రతాప్‌నగర్‌, ఖైరతాబాద్‌లోని చింతల్‌బస్తీ, ఆనంద్‌నగర్‌లో నిత్యం చీకటే రాజ్యమేలుతోంది. ఎస్సార్​నగర్​ పోలీస్ స్టేషన్ దారిలో చీకటి పడిందంటే చాలు ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో జీవించాల్సిందే. ఆ మార్గంలో చీకటి పడగానే మందుబాబులు వీరవిహారం చేస్తుండటంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

సైబరాబాద్‌ పరిథిలోని కూకట్ పల్లి, నిజాంపేట, ప్రగతి నగర్, మాదాపూర్, షేక్ పేట, ఓయూ కాలనీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వీధి లైట్లు పగలంతా వెలిగి రాత్రిళ్లు పనిచేయట్లేదు. ఇలా వీధుల్లోనే కాదు ప్రధాన రహదారులు, పైవంతెనల పైనా లైట్లు వెలగక రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువైపోయాయి. మాదాపూర్‌ తీగలవంతెన, ఫిల్మ్ నగర్ ప్రధాన రహదారుల్లోనూ వీధి లైట్లు చీకట్లతో పోటీపడుతున్నాయి. మల్కాజ్ గిరి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని బోయినపల్లి సమతానగర్, డెయిరీఫామ్ రోడ్డు, ఓల్డ్ బోయినపల్లి, జీడిమెట్ల, పాపయ్యయాదవ్ నగర్, చింతల్ సాయినగర్ కాలనీల్లో నిత్యం అంధకారం అలుముకుంటోంది.

ఈ నాలుగు నెలల్లోనే 2865 ఫిర్యాదులు : గడిచిన నాలుగు నెలల్లో మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలోనూ 6 వేలకుపైగా ఫిర్యాదులు ఇంకా అపరిష్కృతంగానే ఉన్నాయి. ఒక్క ఖైరతాబాద్ జోన్ నుంచే 17వందలకు పైగా ఫిర్యాదులు అందాయి. వాటిలో ఒక్కటి కూడా ఇప్పటి వరకు పరిష్కారం కాలేదు. మరికొన్ని కాలనీల్లో స్థానికులే ఇంటి ముందు లైట్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో 335, ఫిబ్రవరిలో 510, మార్చిలో 957, ఏప్రిల్ లో ఇప్పటి వరకు 1053 ఫిర్యాదులు అందగా స్తంభాలపై ఒక్క కొత్త బల్బు కూడా వేయలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

పట్టించుకోని అధికారులు : హైదరాబాద్‌లో 8 ఏళ్ల కిందట ఎల్​ఈడీ వీధిలైట్ల ప్రాజెక్టును జీహెచ్ఎంసీ ప్రారంభించింది. 4.5 లక్షల ఎల్​ఈడీ లైట్లను దశలవారీగా ఏర్పాటు చేశారు. వాటి నిర్వహణకు సంబంధించి జీహెచ్ఎంసీ ఈఈఎస్​ఎల్​తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ ఒప్పందం గతేడాది ఏప్రిల్ లోనే ముగిసింది. ఏడాది గడిచినా ఇప్పటి వరకు కొత్త ఏజెన్సీని ఖరారు చేయకుండానే రోడ్ల నిర్వహణ బాధ్యతలను చూసే ఇంజినీర్లకు వీధి లైట్ల నిర్వహణ బాధ్యతలను అప్పగించారు. పనిభారం పెరిగిందని పలువురు అధికారులు వీధి లైట్లను పట్టించుకోకపోవడంతో సమస్య మరింత జఠిలమైంది.

జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణన్, ఎమ్​ఎమ్​సీ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, సీఎంసీ కమిషనర్ సృజన రోజూ వీధిలైట్ల సమస్యపై సమీక్ష చేస్తున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది నుంచి సరైన సమాధానాలు లేకపోవడం నగరంలోని వందలాది కాలనీల్లో చీకట్లు అలుముకుంటున్నాయి. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి వీధి లైట్ల నిర్వహణకు సంబంధించి సరైన వ్యవస్థ అమల్లోకి తీసుకురాకపోతే నగర ప్రతిష్ట దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం పైనా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

వీధులు చీకటిగా ఉండకూడదు - అవసరమైన ప్రతిచోటా లైటు వెలగాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

కేసీఆర్​ దత్తత గ్రామంలో పనిచేయని సోలార్​ లైట్స్​!

TAGGED:

STREETLIGHTS IN POOR CONDITION
HYDERABAD STREET LIGHTS NOT WORKING
STREETLIGHT FAILURE IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో వెలగని వీధి లైట్లు
STREETLIGHTS NOT WORKING AT NIGHT

