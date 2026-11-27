ఇంటి పన్ను చెల్లిస్తేనే ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా - అక్కడి అధికారుల వైఖరి ఇదే
Insurance Scheme Issue telangana : ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకంలో నమోదు చేసుకోవడానికి పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పలు గ్రామాలు ప్రజలు వెనుకాడుతున్నారు. ఇంటి పన్నులు చెల్లించిన వారికే అధికారులు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు.
Published : November 27, 2026 at 1:23 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకంలో నమోదు చేసుకోవడానికి పెద్దపల్లి జిల్లా పాలకుర్తి మండలంలోని పలు గ్రామాల ప్రజలు వెనుకాడుతున్నారు. కొన్ని గ్రామ పంచాయతీల ప్రజలు ఇందిరమ్మ బీమా పథకంలో నమోదు చేసుకోవడానికి ధ్రువ పత్రాలతో గ్రామ పంచాయతీలకు వెళ్లినప్పటికీ ఇంటి పన్ను చెల్లించిన వారి వివరాలను మాత్రమే కార్యదర్శులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. పన్ను చెల్లించని వారి వివరాలను నమోదు చేయడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ విషయమై పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు బహిరంగంగా ప్రశ్నించినప్పటికీ, అధికారులు మాత్రం ఇంటి పన్ను చెల్లిస్తేనే ఆన్లైన్లో ఇందిరమ్మ బీమా పథకానికి దరఖాస్తు చేస్తున్నారని వాపోతున్నారు.
రెండింటికీ ఏ సంబంధం లేదు
ఇప్పటివరకు ఒక గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు రూ.లక్ష వరకు ఇంటి పన్ను వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై ఎమ్మెల్యేకు కూడా తెలియజేశామని పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటున్నారు. ఈ విషయంపై పాలకుర్తి ఎంపీడీఓ రమేశ్ను 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' వివరణ కోరగా ఇందిరమ్మ బీమా పథకం కోసం ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవడానికి, ఇంటి పన్నుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయం వారి దృష్టికి వచ్చిందని, అందుకే తాను గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్లి వారితో మాట్లాడానని ఆయన చెప్పారు.
రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్
ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం కింద నమోదైన లబ్ధిదారుడు మరణించినప్పుడు వారి నామినీకి రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సాయం అందుతుందని ప్రభుత్వం తన మార్గదర్శకాల్లో పోర్కొంది. బీమా కోసం ప్రతిపాదిత వ్యక్తి స్వయంగా శిబిరానికి హాజరై నామినీకి సంబంధించిన వివరాలను ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అనారోగ్యం లేదా దివ్యాంగులు హాజరు కాలేని పరిస్థితుల్లో క్యాంప్ ఇన్ఛార్జి వారి ఇంటి వద్దకు వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించింది.
ఫ్యామిలీలో ఒక్కరికి మాత్రమే
ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం కింద ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందని ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాల్లో తెలిపింది. ఇంటి యజమాని లేదా సంపాదించే వ్యక్తి మాత్రమే బీమా పరిధిలోకి వస్తారు. ఈ పథకంలో పేరు నమోదు సమయంలో వారి వయసు 18 ఏళ్ల నుంచి 59 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. వయసు ధ్రువీకరణకు ఆధార్కార్డును ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. ఆధార్ వివరాల్లో పుట్టిన సంవత్సరం మాత్రమే పేర్కొన్నట్లయితే జులై ఒకటో తేదీని పుట్టిన తేదీగా పరిగణించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఆధార్లో పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ముద్రితమై ఉన్నట్లయితే, దానిని సరిచేయించుకున్న తర్వాత మాత్రమే పథకంలో పేరు చేర్చుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
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