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విజయవాడ డివిజన్‌లో 'వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్లు' - అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో దసరా నాటికి పట్టాలపైకి!

విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న అనుభూతి కలిగేలా బోగీల డిజైన్‌ - సరికొత్త డిజైన్‌తో పాటు పూర్తిస్థాయి భద్రత ఏర్పాట్లు - గంటకు 160 కి.మీ. వేగంతో పరుగులు పెట్టేలా బోగీలు సిద్ధం

Vande Bharat Sleeper Trains in Vijayawada Division :
Vande Bharat Sleeper Trains in Vijayawada Division : (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:41 AM IST

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Vande Bharat Sleeper Trains in Vijayawada Division : భారతీయ రైల్వేలో మరో కీలక మైలురాయిగా నిలిచే వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్లు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇప్పటివరకు ప్రయాణికులకు కూర్చుని ప్రయాణించే వందేభారత్‌ రైళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా, తొలిసారిగా రాత్రి ప్రయాణాలకు అనువుగా స్లీపర్‌ వెర్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టేందుకు రైల్వే శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దసరా నాటికి విజయవాడ డివిజన్‌లో ఈ రైళ్లను పట్టాలెక్కించాలనే లక్ష్యంతో అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయవాడ మీదుగా సికింద్రాబాద్‌, చెన్నై, విశాఖపట్నం మార్గాల్లో వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు విజయవంతంగా నడుస్తుండగా, ఇప్పుడు స్లీపర్‌ రైళ్లు అందుబాటులోకి రావడం ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యాన్ని కల్పించనుంది.

విమాన ప్రయాణాన్ని తలపించే సౌకర్యాలు : వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్లను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రూపొందిస్తున్నారు. ఫస్ట్‌ ఏసీ, సెకండ్‌ ఏసీ, థర్డ్‌ ఏసీ బోగీల్లో ఆకర్షణీయమైన ఇంటీరియర్స్‌, ఆధునిక బెర్తులు, ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్‌, సౌండ్‌ ప్రూఫ్‌ డిజైన్‌, హైస్పీడ్‌ వైఫై, మొబైల్‌, ల్యాప్‌టాప్‌ల కోసం ఛార్జింగ్‌ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆటోమెటిక్‌ డోర్లు, సీసీటీవీ నిఘా, ప్రత్యేక భద్రతా సెన్సర్లు, ఆధునిక అగ్నిమాపక వ్యవస్థ వంటి సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా ఈ రైళ్లను రూపొందిస్తున్నారు. ఒక రైలులో 16 బోగీలు ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.

ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా : వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ముఖ్యంగా సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఎంతో ప్రయోజనం కలగనుంది. రాత్రి వేళల్లో సౌకర్యవంతంగా నిద్రిస్తూ గమ్యస్థానానికి వేగంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తక్కువ ప్రయాణ సమయం, మెరుగైన భద్రత, పరిశుభ్రమైన బోగీలు, ఆధునిక సౌకర్యాలు ప్రయాణ అనుభవాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, కుటుంబాలతో ప్రయాణించే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారనుంది. రహదారి రవాణాతో పోలిస్తే వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్లు నిలవనున్నాయి. విజయవాడ డివిజన్‌లో ఈ సేవలు ప్రారంభమైతే ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు దక్షిణ భారత రైల్వే ప్రయాణాల్లో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైనట్టేనని రైల్వే అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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VANDE BHARAT SLEEPER TRAINS AP
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VANDE BHARAT SLEEPER TRAINS STATE
విజయవాడలో వందేభారత్‌స్లీపర్‌ రైళ్లు
VANDE BHARAT SLEEPER TRAINS AP

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