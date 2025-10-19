ETV Bharat / state

లక్ష ఇస్తే చాలు హెచ్‌ఎండీఏ భూముల్లో ఇళ్లు కట్టుకోవచ్చు!

రూ.లక్ష తీసుకొని ప్రభుత్వ భూముల్లో చిన్న ఇల్లు కట్టుకునేందుకు అనుమతులు - తాజాగా 45 ఎకరాల్లో ఆక్రమణలకు ప్రయత్నాలు - నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్న హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు

HMDA Lands in Quthbullapur
అక్రమంగా వేసిన దారి (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Illegal Constructions in HMDA Land Quthbullapur : హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రభుత్వ భూములను కాపాడేందుకు ఉన్నతాధికారులు, హైడ్రా ప్రయత్నిస్తుంటే కుత్బుల్లాపూర్‌ మండలంలోని కొందరు అధికారులు మాత్రం రూ.లక్ష తీసుకొని ప్రభుత్వ భూముల్లో చిన్న ఇల్లు కట్టుకునేందుకు పర్మిషన్​ ఇస్తున్నారు. గాజులరామారంలోని సర్వే నంబర్‌ 342లో హైదరాబాద్​ మెట్రో పాలిటన్​ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీకి చెందిన 45 ఎకరాల్లో తాజాగా ఆక్రమణలకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ భూముల్లో స్థానికంగా నివసించేవారే ఇళ్లు కట్టుకుని ఉంటున్నారు.

వంద గజాల చొప్పున లే-అవుట్ : హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు ప్రభుత్వ భూమికి రక్షణగా కొంత వరకు ప్రహరీగోడను నిర్మించడంతో ఖాళీ ప్రాంతాన్ని చూసిన కబ్జాదారులు దానిని ఆక్రమిస్తున్నారు. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డుకు నాలుగైదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూములుండడంతో ఇక్కడ చదరపు గజం రూ. 40 వేల నుంచి రూ.50 వేల చొప్పున ధర పలుకుతోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం కొందరు ఎనభై, వంద గజాల చొప్పున లే-అవుట్‌ కూడా వేసినట్టు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతున్నా హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

రెవెన్యూ, విద్యుత్తు అధికారుల సహకారం! : నాలుగైదు దశాబ్దాల క్రితం అప్పట్లోని ప్రభుత్వం హెచ్‌ఎండీఏకు 45 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఆ రోజుల్లో ఈ స్థలాలకు డిమాండ్‌ లేకపోవడం, జనసంచారం అంతంత మాత్రంగానే ఉండడంతో అధికారులు ఖాళీగా వదిలేశారు. అయితే 30 ఏళ్ల క్రితం కొందరు నిరుపేదలు గుడిసెలు వేసుకున్నారు. నాయకుల ప్రోత్సాహంతో మరికొందరు 60 చదరపు గజాల్లో చిన్న చిన్న ఇళ్లు కట్టుకోవాలనుకున్నారు. ఆ సమయంలో వారి వద్ద ఎలాంటి పత్రాలు లేకపోవడంతో రెవెన్యూ అధికారులు కొంత అభ్యంతరం చెప్పగా అప్పట్లోనే కొంత డబ్బు ఇచ్చారు.

ముడుపులతో నిర్మాణానికి అనుమతి : హెచ్‌ఎండీఏ భూముల్లో ఇళ్లున్నాయని ఫిర్యాదులు రావడంతో కొన్నేళ్ల క్రితం అధికారులు ఆ స్థలం చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించారు. రాకపోకలు కొనసాగించేందుకు, కబ్జా చేసేందుకు కొందరు ఏకంగా గోడనే కూలగొట్టారు. కొన్ని నెలల నుంచి అక్కడుంటున్నవారు చిన్న ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు మెల్లగా ఆక్రమణలు ప్రారంభించారు. కిందిస్థాయి రెవెన్యూ సిబ్బంది, విద్యుత్‌శాఖ అధికారులు వీరికి పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నారు. రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలు ఇస్తే ఇల్లు కట్టుకునేందుకు అనుమతి, విద్యుత్‌ సౌకర్యం ఇచ్చేందుకు హామీ లభిస్తుంది.

మరోవైపు ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతుండడంతో సర్కారు ఈ అంశాన్ని సీరియస్​గా తీసుకుంది. అసలు ఎలాంటి భూములు ఏ శాఖ ఆధ్యర్యంలో ఉన్నాయనే వివరాలను పూర్తిగా పరిశీలిస్తోంది. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో కలిపి 13.82 లక్షల ఎకరాల భూములున్నట్లుగా అంచనా. ఈ 13.82 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్నది మినహాయిస్తే మిగిలిన స్థలాలకు కనీస రక్షణ ఏర్పాట్లు కూడా లేవు. దీని వల్లే ఎక్కువగా ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయి. బఫర్​ జోన్​, దేవాదాయ శాఖ, అటవీ, వక్ఫ్​ భూములు ఆక్రమణలకు గురవుతున్నా పర్యవేక్షణ, అవినీతి లోపంతో చర్యలు ఉండటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో లైసెన్స్​డ్ సర్వేయర్లను నియమించి వారితో ప్రభుత్వ భూములను సర్వే చేయించి మొత్తం లెక్కలను తేల్చడంతో పాటు వాటిని కాపాడాలని యోచిస్తుంది.

