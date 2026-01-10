ETV Bharat / state

Nexus between officials contractor : శేరిలింగంపల్లి జోన్‌ పరిధిలో ఎంటమాలజీ విభాగంలో ఒప్పంద కార్మికుల సరఫరాకు సంబంధించి టెండర్లు పిలిచారు. ఇందుకోసం నలుగురు కాంట్రాక్టర్లు పోటీపడ్డారు. 15-24 శాతం వరకు తక్కువ ధరలకు టెండర్లు వేశారు. ఒక కాంట్రాక్టర్ మాత్రం నామమాత్రంగా తక్కువ ధరకు టెండర్​ను వేశారు. మిగిలిన కాంట్రాక్టర్లపై అనర్హత వేటు వేసేందుకు ఉన్నత స్థాయిలో పైరవీలు జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. తనకే టెండర్‌ దక్కేవిధంగా చక్రం తిప్పుతున్నారాయన.

జీహెచ్‌ఎంసీలో (గ్రేటర్​ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) ఎక్కడైనా సరే ఆయన టెండర్‌ వేస్తే దక్కాల్సిందే. సంబంధిత ఉన్నత స్థాయి అధికారులు సైతం అతనికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. అతడి కోసం జోన్‌కొక నిబంధన పెడుతున్నారు. ప్రధాన కార్యాలయంలోని ఓ సీఈ స్థాయి అధికారి అండదండలు సదరు కాంట్రాక్టర్​పై పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మిగిలిన గుత్తేదారులంతా ఇటీవల ఆయనపై ఫిర్యాదు చేశారు. ‘ఈ ఒక్కసారికి వదిలేయండి’ అంటూ సదరు అధికారి కాంట్రాక్టర్లకు నచ్చజెప్పారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

భారీ నజరానాలు :

  • ముఖ్యంగా శేరిలింగంపల్లి, ఎల్బీనగర్, కూకట్‌పల్లి, ఖైరతాబాద్‌ జోన్లలో ఆ గుత్తేదారుదే హవా. ఒక్క పాతబస్తీ జోలికి మాత్రం వెళ్లడం లేదు. టెండర్లన్నింటినీ ఎక్సెస్‌కు (అధిక రేట్లకు) దక్కించుకుంటున్నారు. అందుకు ప్రతిఫలంగా అధికారులకు నజరానాలు ఇస్తున్నట్లు సమాచారం.
  • ఆ గుత్తేదారు ఓ పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేశాడు. ఓ మహిళను భాగస్వామిగా చేర్చుకొని వ్యక్తిగత పాన్‌కార్డును జత పరుస్తున్నారు. సంస్థ పాన్‌కార్డు అయితే 1 శాతం ట్యాక్స్​ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే వ్యక్తిగత పాన్‌కార్డుతో 0.5 శాతం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఆ విధంగా రూ.కోట్లలో పన్ను ఎగవేస్తూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికిి గండికొడుతున్నాడు.
  • ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉండే ఓ చీఫ్‌ అధికారి పూర్తిస్థాయి సహకారం ఉంది. టెండర్లలో ఏవో మతలబులు సృష్టించి, మిగిలిన వారిపై అనర్హత వేటు వేసే పని ఆయన తీసుకుంటున్నారు.

జోనుకో నిబంధన ! :

  • ఖైరతాబాద్‌ జోన్‌ పరిధిలో టెండర్లకు టర్నోవర్‌ మెలిక పెట్టి చిన్న కాంట్రాక్టర్లపై అనర్హత వేటు వేయించారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మాత్రం దీన్ని అమలు చేయలేదు.
  • ఎల్బీనగర్‌ జోన్‌ పరిధిలో అడిషనల్‌ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌లో మతలబు పెట్టారు. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సర్టిఫికెట్​ను కూడా తనకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు.
  • కూకట్‌పల్లి జోన్‌ పరిధిలోని కుత్బుల్లాపూర్‌ సర్కిల్‌లో అన్‌ కండిషనల్‌ సాల్వెన్సీ ధ్రువపత్రాన్ని జత పర్చాలనే కొత్త నిబంధన పెట్టి కొంతమందిపై వేటు వేయించారు. ఇదే రూల్ ఇతర జోన్లలో వర్తింపజేయలేదు.
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో మొత్తం ఒప్పంద కార్మికులకు సంబంధించి గత ఏడాది బడ్జెట్‌లో రూ.632 కోట్లు వెచ్చించారు. ఈ మొత్తంలో సగం దుర్వినియోగం అవుతున్నాయన్న ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విజిలెన్సు విచారణ కూడా జరిగింది.

ఇంజినీర్లతో కుమ్మక్కై అక్రమంగా విద్యుత్ కనెక్షన్లు : మరోవైపు భవన నిర్మాణదారులు విద్యుత్తు కనెక్షన్లు పొందేందుకు అక్రమదారులు తొక్కుతున్నారు. అంటే ఏదో 50, 100 గజాల్లో ఇళ్లు కట్టుకునే సామాన్యులు మాత్రమే కాదు, ఆకాశ హర్మ్యాలు నిర్మిస్తున్న బడా సంస్థలే ఈ అడ్డదారులు తొక్కేందుకు వెనకాడటం లేదు. నకిలీ ఆక్యుపెన్సీ పత్రాలు (ఓసీ) సమర్పించి, ఇంజినీర్లతో కుమ్మక్కై అక్రమంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్లను పొందుతున్నాయి. విజిలెన్స్, విద్యుత్తు చౌర్య నిరోధక విభాగం (డీపీఈ) విచారణలో ఈ తరహా అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తుండటం తీవ్ర ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.

10 మీటర్ల ఎత్తు దాటితే తప్పనిసరి : సాధారణంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్‌ పొందాలంటే జీహెచ్‌ఎంసీ, హెచ్‌ఎండీఏ, మున్సిపాలిటీల నుంచి తప్పనిసరిగా అనుమతి తీసుకోవాలి. నిర్మాణ సమయంలో కేటగిరి-8 కింద తాత్కాలికంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్​ను జారీ చేస్తారు. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక గృహ, వాణిజ్య కనెక్షన్లను జారీ చేస్తారు. 10 మీటర్ల ఎత్తు దాటిన భవనాలకు ఆయా సంస్థలు జారీ చేసే ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌(ఓసీ) తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది లేకుండా జారీ చేయవద్దని ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు సైతం డిస్కంను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఆక్యూపెన్సీ సర్టిఫికేట్ లేకుండా జారీ చేసిన భవనాల కనెక్షన్లకు సంబంధించి టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌ సీఎండీ ఆదేశాల మేరకు డీపీఈ, విజిలెన్స్‌ ఇప్పటికే విచారణ చేపట్టాయి.

