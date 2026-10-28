అర్నబ్ తుపాన్ ఎఫెక్ట్ - సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజల తరలింపు, హోర్డింగుల తొలగింపు
అర్నబ్ తుపాన్ కారణంగా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ అధికారులు నగరంలోని కొండ ప్రాంతాల ప్రజలను యుద్ధప్రాతిపదికన సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో హోర్డింగ్లు తొలగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:51 PM IST
Officials Announcements For Residents : రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ అధికారులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరంలోని కొండ ప్రాంతాలలో ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు.
పునరావాస కేంద్రాలకు కొండ ప్రాంతాల ప్రజలు :
- క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు: భారీ వర్షాల వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్నందున అధికారులు అమ్మ కల్యాణమండపం, సున్నపుబట్టి సెంటర్, మొగల్రాజపురం, చిట్టినగర్తో పాటు ఇతర కొండ ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించారు.
- సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు: సర్కిల్-1 పరిధిలోని చిట్టినగర్, దాని పరిసర కొండ ప్రాంతాల్లో అత్యంత ప్రమాదకర నివాసాల్లో ఉంటున్న ప్రజలను అధికారులు ఇప్పటికే గుర్తించి, నగరపాలక సంస్థ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.
- వసతుల కల్పన: పునరావాస కేంద్రాలకు వచ్చే ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, వారికి అవసరమైన సురక్షితమైన వసతి, ఇతర కనీస సదుపాయాలను కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో సమకూరుస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
కూలిపోయే స్థితిలో ఉన్న ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగుల తొలగింపు : తుపాన్ ప్రభావంతో నగరంలో ఈదురుగాలులు బలంగా వీస్తున్నాయి. ఈ గాలుల ధాటికి రహదారుల పక్కన ఉన్న భారీ ప్రకటనల బోర్డులు కూలిపోయి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ముప్పును అడ్డుకునేందుకు నగరపాలక సంస్థ సిబ్బంది ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. నగరవ్యాప్తంగా కూలిపోయే ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న ఫ్లెక్సీలను, అక్రమ హోర్డింగులను గుర్తించి వెంటనే వాటిని తొలగిస్తున్నారు. ప్రజల భద్రతే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తోంది.