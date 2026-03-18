ఏళ్లు గడుస్తున్నా పరిష్కారం కాని మురుగు సమస్య - రోగాల బారిన పెద్దలు, చిన్నారులు

సిమెంటు రోడ్లు లేక వర్షాకాలంలో అధ్వాన పరిస్థితులు - పేరుకుపోతున్న మురుగు నీరు - సాయంత్రమైయ్యిందంటే దోమల స్వైర విహారం - దుర్వాసనతో ఇబ్బందులు పడుతున్న స్థానికులు

Sewage Problem In Kadapa
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:20 PM IST

Sewage Problem In Kadapa : కడప నగర శివారులపై అధికారులు, నాయకులు సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తున్నారు. ఏళ్లు గడుస్తున్నప్పటికీ శివారు ప్రాంతాల సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదు. ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా సమస్యలు తిష్ట వేశాయి. ముఖ్యంగా మురుగు, రోడ్ల సమస్యలు స్థానికులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. అధికారులు, నాయకులు వచ్చి వెళ్తున్నారే తప్ప సమస్యలు మాత్రం పరిష్కరించే నాథుడే లేకుండాపోయాడు.

విలీనమే తప్ప, అభివృద్ధి లేదు : కడప శివారులోని నంద్యాల నాగిరెడ్డి కాలనీ, ఆచారి కాలనీ, ఎస్​ఆర్​ నగర్, సాగర్ కాలనీ, రామకృష్ణ నగర్, బీడీ కాలనీ, శాంతినగర్, అలంకాన్ పల్లి, లోహియా నగర్, రామరాజుపల్లి తదితర ప్రాంతాలన్నీ కడప నగర కార్పొరేషన్​లో 2000 సంవత్సరంలో విలీనమయ్యాయి. పేరుకే విలీనం తప్ప ఏమాత్రం శివారు ప్రాంతాల సమస్యలను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఏండ్లు గడుస్తున్నప్పటికీ సిమెంటు రోడ్లు లేకపోవడంతో వర్షాకాలం వస్తే పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది. మోకాలు లోతు వరకు వర్షం నీరు రోడ్లపై నిల్వ ఉంటాయి. నివాసాల మధ్య ముళ్ల పొదలు పెరగడంతో విష సర్పాలతో స్థానికులు భయపడుతున్నారు.

పేరుకుపోతున్న మురుగునీరు : నంద్యాల నాగిరెడ్డి కాలనీలో మురుగు వ్యవస్థ అధ్వాన్నంగా మారింది సరైన మురుగు కాలువలు లేకపోవడంతో మురుగునీరు ముందుకు వెళ్లడం లేదు. దీంతో మురుగునీరు నిల్వ ఉండడంతో చెత్తాచెదారం వ్యర్ధాలు, ప్లాస్టిక్ సామాగ్రి మొత్తం మురికి కాలువలో నిండిపోయాయి. మురుగు నీరు కదలకపోవడంతో సాయంత్రం కాగానే దోమలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి. చెత్తంతా ఒకే చోట నిల్వ ఉండడంతో దుర్వాసన వస్తోంది. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు, చిన్నపిల్లలు జబ్బులకు గురవుతున్నారు.

కనీస మౌలిక వసతులు లేవు : మురికి కాలువలలో మంచినీటి పైపులు వెళుతున్నాయి. చాలా చోట్ల అవి లీకేజ్ కావడంతో ఆ నీటినే ప్రజలు తాగుతున్నారు. ప్రజల దగ్గర నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నారే తప్ప ప్రజలకు మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో అటు పాలకులు ఇటు అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. ఇవన్నీ శివారు ప్రాంతాల కావడంతో అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

"మురుకివాడలలో కార్పొరేషన్లకు డబ్బులు వస్తున్నాయి. మురుగు, చెత్తను తీయడంలో అధికారులు వైఫల్యం చెందారు. అలువు కాలువ దాదాపు ఆరు అడుగుల లోతు ఉంటే నాలుగడుగులు పూడిక ఉంది. అది పైన ప్లాస్టిక్ ఇతర చెత్తలతో నిండిపోయింది. తీవ్ర దుర్గంధంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. నెలలు గడిచినా చెత్తను శుభ్రం చేయట్లేదు. అధికారులు చెత్తను తొలగించే చర్యలు చేపట్టాలి." - స్థానికులు

ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు : కేసీ కాలువ అధ్వానంగా మారింది. కాలువ మొత్తం గుర్రపు డెక్కతో చెత్తాచెదారంతో నిండిపోయింది. కేసీ కాలువలో నెలల తరబడి నుంచి చెత్తాచెదారం వ్యర్థాలతో నిల్వ ఉండడంతో నీరు ముందుకు సాగడం లేదు. కేసీ కాలువ కింద దాదాపు కొన్ని వేల ఎకరాల పంటలు సాగవుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో కేసీ కాలువ చెత్తాచెదారంతో నిండిపోవడంతో స్థానిక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి నగర శివారులోని ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని కేసీఆర్లో పేరుకుపోయిన వ్యక్తాలను తొలగించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

నగరపాలక అధికారులు నగర శివారులో పై ఉన్న సవతి తల్లి ప్రేమను పక్కనపెట్టి ఆ కాలనీల అభివృద్ధికి పాటుపడాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. లేదంటే ప్రజా సంఘాలను కలుపుకొని ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాలుష్య కోరల్లో జీవనది - మురికి కూపంలా మారిన గోదావరి!

మురుగు నీరు వెంటనే భూమిలోకి - పల్లెల్లో గేమ్​ఛేంజర్లుగా మ్యాజిక్​ డ్రెయిన్లు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

