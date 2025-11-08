ETV Bharat / state

క్యూ పద్ధతి పాటించండి - మీ ప్రాణాలను కాపాడుకోండి

మెట్రో రైలు ఎక్కేటప్పుడు క్యూ పద్ధతి పాటించాలని అధికారుల సూచనలు - అజాగ్రత్త ఫలితాలే ప్రమాదాలకు కారణం - నిబంధనలు పాటిస్తే ప్రమాదాలు తగ్గుతాయంటున్న నిపుణులు

Follow Rules While Boarding Buses, Metro Trains
Follow Rules While Boarding Buses, Metro Trains (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Follow Rules While Boarding Buses, Metro Trains : రాష్ట్రంలో మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. చాలా మంది మహిళలు సీటు కోసం బస్సు ఎక్కేటప్పుడు క్యూ పద్ధతి పాటించకుండా ఒకరినొకరు తోసుకుని కిందపడుతుండటంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు కొందరు ఆ వాహనం పూర్తిగా ఆగకముందే పరిగెత్తుతూ ఎక్కడం, దిగడం చేయడం వల్ల కింద పడిపోయి గాయలపాలవుతున్నారు. బస్సులో కొన్నిసార్లు ఫుట్​బోర్డుపై నిలబడి ప్రయాణం చేస్తుంటారు. డ్రైవర్​ సడెన్​ బ్రేక్​ వేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్​ కోల్పోయి కిందపడుతుంటారు. మరికొందరు ఫోన్​ మాట్లాడుతూ బస్సు ఎక్కడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇలా క్రమశిక్షణ లేకుండా ఎక్కడం వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయి.

బస్సు, మెట్రో రైలు ఎక్కేటప్పుడు క్యూ పద్ధతి, ఇతర నియమాలు పాటించాలని అధికారులు, సిబ్బంది ఎన్నిసార్లు సూచించినా కూడా కొందరు మాత్రం పట్టించుకోకుండా పెడచెవిన పెడుతుంటారు. దానికి ఫలితంగా ఇలా అనేక ప్రమాదాలు సంభవిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నిబంధనలు పాటిస్తే, ప్రమాదాలు తగ్గడంతో పాటు మంచి క్రమశిక్షణ అలవాటు అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇలా చేయండి :

  • బస్సు, రైలు, మెట్రో రైలు ఎక్కే సమయంలో లైన్​ పాటించి ఎక్కాలి.
  • వాహనం పూర్తిగా ఆగకముందే ఎక్కడం, దిగడం చేయడం వల్ల కింద పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
  • బస్సులు, రైలులో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, గర్భిణులు, మహిళలకు కేటాయించిన సీట్లలో వారినే కూర్చోనివ్వాలి.
  • బస్సు ఎక్కే సమయంలో సెల్​ఫోన్​ మాట్లాడకూడదు.
  • ఫుట్​బోర్డుపై నిల్చొని ప్రయాణం చేయడం మంచిది కాదు. అకస్మాత్తుగా బ్రేక్​ వేస్తే కింద పడిపోవడంతో పాటు బస్సు ఎక్కేవారికి, దిగేవారికి ఆటంకం కలుగుతుంది.
  • బస్సులో సెల్​ఫోన్​లో పెద్దగా సౌండ్​ పెట్టుకోవడం, గట్టిగా మాట్లాడటం చేయవద్దు.

ఇతర దేశాల్లో ఇలా :

  • ఇంగ్లాండ్​లో బస్సు ఎక్కేటప్పుడు ఎంత సమయమైనా ఓపిగ్గా క్యూలో నిలబడతారు. ఆ బస్సుల్లో తినడం, తాగడం నిషిద్ధం.
  • జపాన్​లో ప్రజా రవాణాలో బిగ్గరగా అరవడం చేయరు. ఫోన్​ కాల్స్​ చాలా అరుదుగా మాట్లాడతారు. వారి మొబైల్​ను మానర్​ మోడ్​లో పెడతారు. ఇలా చేయడం ద్వారా ఫోన్​ సైలెంట్​లో ఉంటుంది. కాల్​ వచ్చిన తక్కువ సౌండ్​ వస్తుంది.
  • సింగపూర్​లో చూయింగ్​ గమ్​ నమలడం నిషేధం. బస్సు లోపల కచ్చితంగా శుభ్రత పాటిస్తారు.
  • తైవాన్​ దేశంలో గర్భిణులు, వృద్ధులు కేటాయించిన సీట్లలో వారు కూర్చోకపోయినా ఖాళీగా వదిలేస్తారు.

బస్సు ఎక్కేటప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • బస్సు పూర్తిగా ఆగే వరకు వేచి ఉండండి. కదులుతున్న బస్సు ఎక్కడం చాలా ప్రమాదకరం.
  • బస్సు కోసం తొందరపడకుండా క్యూలో నిలబడండి. ఇలా చేయడం వల్ల గొడవలు, కింద పడటం వంటి ప్రమాదాలను నివారిస్తుంది.
  • బస్సు ఎక్కే సమయంలో మీ వస్తువులను ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
  • రద్దీ ఉండే బస్సుల్లో జేబు దొంగల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
  • ఒంటరిగా లేదా చీకటి ప్రదేశాల్లో బస్సు కోసం వేచి ఉండటం మానుకోండి.

