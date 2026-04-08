ETV Bharat / state

రమణీయ "సీలేరు" తీరం - పర్యాటకులు తస్మాత్ జాగ్రత్త

పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచే రమణీయ ప్రదేశం - నది ఉద్ధృతి, లోతు తెలియక ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సందర్శకులు - తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న అధికారులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Frequent Accidents in the Sileru River : సీలేరు నది పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచే రమణీయమైన ప్రదేశం. లోయరు సీలేరు ప్రాజెక్టు సమీపంలో ఉన్న నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూసి సందర్శకులు తన్మయత్వం చెందుతుంటారు. అయితే, ఈ ఆహ్లాదం మాటున ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలియక, చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.

నది ఉద్ధృతి, లోతు గురించి అవగాహన లేక పర్యాటకులు తరచుగా స్నానం చేసేందుకు దిగి, ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మృత్యువాత పడుతున్నారు. వేసవిలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు సెలవులు రావటంతో యువత, కుటుంబ సమేతంగా పిల్లలు పర్యాటక ప్రదేశాల ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేందుకు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు. దురదృష్టవశాత్తు జలపాతాలు, నదులు, వాగుల వద్ద తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల చాలా మంది సందర్శకులు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.

ఉద్ధృతంగా సీలేరు నది ప్రవాహం: పొల్లూరు జల విద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుద్ ఉత్పత్తి అనంతరం సుమారు 4,300 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తారు. ఈ నీరు సీలేరు నది ద్వారా 30 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తుంది. చివరకు శబరి నదిలో కలుస్తుంది. విద్యుత్తు డిమాండ్​ను బట్టి విజయవాడ డిస్పాచ్ కేంద్రం అధికారుల ఆదేశాల మేరకు లోయర్ సీలేరు జెన్​కో ఉన్నత అధికారులు ఇక్కడ 460 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల 4 జనరేటర్లను రోజుకు 10 నుంచి 20 సార్లు ఆన్, ఆఫ్​ చేసి విద్యుత్​ ఉత్పత్తి చేస్తుంటారు.

అనంతరం విడుదల చేసిన నీరు ఒక్కసారిగా సీలేరు నదిలో కలుస్తుంది. దీంతో ప్రవాహం పెరిగి, ఉద్ధృతి అధికంగా ఉంటుంది. పర్యాటకులు నీటి ఉద్ధృతిని గమనించారు. నది లోపలికి వెళ్లి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. జెన్​కో సివిల్ అధికారులు హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసినా, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పర్యాటకులు వాటిని పట్టించుకోకుండా నది లోపలికి దిగుతున్నారు.

గతంలో జరిగిన ఘటనలు

  • గతేడాది జూన్ 1న పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనకు వచ్చిన ఆరుగురు యువకులు సీలేరు నది ప్రవాహం లేనప్పుడు స్నానానికి దిగారు. ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో అందులో చిక్కుకుపోయారు. జెన్​కో అధికారులు, పోలీసులు, సత్వరం స్పందించడటంతో సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు.
  • అదే నెల 7వ తేదీన పర్యాటకులు కొందరు ధారాలమ్మ పిక్నిక్ స్పాట్ వద్ద సీలేరు నది ప్రవాహంలో చిక్కుకున్నారు. వారిలో ఒకరు గల్లంతయ్యారు. నలుగురిని పోలీసుల సాయంతో స్థానికులు అతి కష్టం మీద ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఆ యువకుడి మృతదేహం మరుసటి రోజు లభ్యమైంది.

స్నానాలకు దిగొద్దు: పర్యాటకులు సీలేరు నది అందాలను దూరం నుంచి చూసి ఆనందించాలే తప్ప దిగి స్నానాలు చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని పొల్లూరు జలవిద్యుత్కేంద్రం ప్లాంట్ మేనేజర్ బాలకృష్ణ అన్నారు. పొల్లూరు జలవిద్యుత్కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనంతరం విడుదల అయ్యే నీటితో వేగంగా, ఎక్కువ లోతుతో ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తుంటుంది చెప్పారు. ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి పడితే నీట మునిగి కొట్టుకుపోతారని హెచ్చరించారు. ఈ ప్రాంతంలో రక్షించే వారు ఎవరూ ఉండరని పేర్కొన్నారు. సెల్ఫీల మక్కువతో ప్రమాదాల బారిన పడొద్దన్నారు. కని, పెంచిన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులకు విషాదం మిగల్చొద్దని అన్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.