గూటుపల్లి రైతుల భూ సమస్య పరిష్కారం - ఇచ్చిన మాటను 2 నెలల్లోనే నెరవేర్చిన సీఎం
నంద్యాల జిల్లా గూటుపల్లి రైతుల భూములకు శాశ్వత విముక్తి - 22ఏ నుంచి తొలగించిన అధికారులు - సీఎం చంద్రబాబు చేతులు మీదుగా పట్టాలు అందజేత - హర్షం వ్యక్తం చేసిన బాధిత రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:20 AM IST
Gutupalle Village Land Issue : నంద్యాల జిల్లాలో మూడేళ్లుగా క్రయవిక్రయాలు జరగకుండా నిషేధిత జాబితాలో ఉంచిన భూములకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విముక్తి కలిగించింది. బేతంచెర్ల మండలం గూటుపల్లె రైతులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా శాశ్వత భూముల పట్టాలను అందజేశారు. దీంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సీఎంకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అయ్యా మా తాతల నాటి నుంచి సాగు చేసుకుంటున్న భూమిని గత ప్రభుత్వం అన్యాయంగా 22-A లో పెట్టిందంటూ సీఎం వద్దకు రైతులొస్తే, చంద్రబాబు ఈసారి చూస్తా చేస్తా అనలేదు. ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. డోన్ పర్యటనలో గూటుపల్లి రైతులు పడ్డ ఆవేదనకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధికారులను అక్కడికక్కడే లైన్లోకి తెచ్చారు.
"త్వరలో కాదు.. ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఆర్డర్స్ అప్డేట్ చేయండి" అంటూ హుకుం జారీ చేశారు. "మీరు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం కాదు. నేనే అధికారులను మీ దగ్గరకు తెస్తా!" అంటూ బనగానపల్లె తహసీల్దార్ ఆఫీసులోనే రిజిస్ట్రార్ను పిలిపించి, కలెక్టర్ ఆర్డర్స్ ఇప్పించి, అక్కడికక్కడే 2 వేల 74 ఎకరాలకు 22-A సంకెళ్లు తెంచేశారు. ఫలితంగా గూటుపల్లి రైతులకు చెందిన 2,074 ఎకరాల భూమికి 22-A నుంచి, బనగానపల్లెకు చెందిన 101 ఎకరాలకు చుక్కల భూముల జాబితా నుంచి క్షణాల్లో విముక్తి లభించింది. దీంతో 897 మంది రైతు కుటుంబాల్లో ఒక్క నిమిషంలో చీకట్లు పోయి వెలుగులు నిండాయి.
"మీ భూమిని వక్ఫ్ బోర్డులో పెట్టేసి 2,074 ఎకరాల ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్యాచ్. ఇంకొక 600 ఎకరాలు ఉంది. వక్ఫ్ బోర్డులో పెట్టడం వల్ల 897 మంది రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పటినుంచి అది మీ సొంతభూమి మీరు ఎలా కావాలి అంటే అలా అమ్ముకోవచ్చు. మీ ఆధీనంలోకి ఆ భూమిని తీసుకొచ్చాం." - సీఎం చంద్రబాబు
సీఎం చేతులు మీదుగా పట్టాలు అందజేత: బనగానపల్లె తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో లబ్ధి పొందిన రైతులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రైతుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. శెట్టిపల్లి, వట్టిచెరుకూరు, కంగుంది తరహాలోనే రెవెన్యూ ప్రక్షాళన ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతుకూ వారి భూమిపై పూర్తి హక్కు కల్పించి తీరుతామని రైతుల సాక్షిగా సీఎం భరోసా ఇచ్చారు. జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి సమక్షంలో రైతులందరికీ శాశ్వత భూముల పట్టాలను ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా అందజేశారు.
"గత ప్రభుత్వ తప్పిదాల వల్ల నా 4 ఎకరాల పొలాన్ని అన్యాయంగా వక్ఫ్ బోర్డు పరిధిలోకి చేర్చారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని తిరగని ఆఫీసు లేదు. కానీ మీ దృష్టికి తెచ్చిన రెండు నెలల్లోనే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సమస్యను పరిష్కరించారు." - రైతులు
గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నిషేధిత జాబితాలో పెట్టిన తమ భూముల్ని తిరిగి ఇప్పించిన ముఖ్యమంత్రికి రైతులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మూడేళ్లపాటు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న తమకు ముఖ్యమంత్రి న్యాయం చేశారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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