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ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు ఎక్కడ? - సర్​ ప్రక్రియలో బీఎల్వోలకు ఇంకా అందని పత్రాలు

రాష్ట్రంలో మూడో రోజుకు చేరిన ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - ఇంకా బీఎల్వోలకు చేరని ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు - ముద్రణ కారణంగానే ఆలస్యమంటున్న అధికారులు - గడువులోగా సాధ్యం కాకపోవచ్చనే సూచనలు

సర్​లో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ
SIR ENUMERATION FORMS DISTRIBUTION to voters (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 1:49 PM IST

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SIR Enumeration Forms Distribution To Voters : ఓటర్ జాబితాలో సవరణల కోసం రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్) ప్రక్రియను ప్రారంభించి రెండు రోజులవుతోంది. అయినా హైదరాబాద్​ నగరంలో ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. రాజధానిలోని మూడు జిల్లాల అధికారులు రోజూ నిర్దిష్ట లక్ష్యాల మేరకు చేపట్టాల్సిన సర్ ప్రక్రియ పట్ల ఉదాసీన వైఖరి కనబరుస్తున్నారు. నగరంలో మొత్తం పదివేల పోలింగ్​ కేంద్రాలు ఉండగా వాటిలో దాదాపు 30శాతం ఓటర్లు బూత్​ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్వో) అందించే ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల కోసం ఎదురుచూడటం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. ఇదిలా ఉండగా కొందరు బీఎల్వోలను ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కోసం కేటాయించడం వల్ల సర్వేలో కీలకమైన ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతోంది.

ముద్రించేందుకే ఆలస్యమని బుకాయింపు : హైదరాబాద్​ జిల్లా పరిధిలో 15 నియోజకవర్గాలుండగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎనిమిది, మేడ్చల్ మల్కాజ్​గిరిలో ఐదు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల ముద్రణ పూర్తయిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ, పత్రాలు జిల్లాలోని అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరాయా? అన్న ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. నియోజకవర్గం, పోలింగ్ బూత్​ల వారీగా ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు ముద్రించాల్సి ఉండటం వల్లే జాప్యం జరగుతోందని అధికారులు బదులిస్తున్నారు.

పత్రాలు అందని ఆయా ప్రాంతాలివే : ముద్రణ కారణంగా హైదరాబాద్​ జిల్లా పరిధిలోనే ఇంకా దాదాపు వెయ్యికి పైగా బీఎల్వోలకు ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు చేరలేదని సమాచారం. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని మహేశ్వరం, శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గాలకు కూడా ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు అందలేదు. షాద్​నగర్​ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కేవలం మున్సిపాలిటీ ప్రాంతాలకే పత్రాలు చేరాయని తెలిసింది. సర్వే ప్రారంభమైన రెండో రోజుకు రాజేంద్రనగర్​కు ఫారాలు అందాయి. వీటితో పాటు ఎల్బీనగర్, ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గాల్లోనూ ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల సమస్య వెలుగు చూస్తోంది.

వారంలో సవ్యంగా పూర్తయ్యేనా? : హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ మల్కాజ్​గిరి జిల్లాల పరిధిలో దాదాపు 10 వేల వరకు పోలింగ్ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ మూడు జిల్లాల్లో కలిపి మొత్తం 1.25 కోట్ల మంది దాకా ఓటర్లున్నారు. ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో 500 నుంచి 1,500 మంది ఓటర్లుంటారని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఒక బీఎల్వో తనకు కేటాయించిన పరిధిలోని అన్ని ఇళ్లు సర్వే చేసి, ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందించేందుకు వీలుగా ఆయా జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులు వారికి ఒక వారం గడువు ఇచ్చారు.

పదిశాతం పత్రాలు కూడా అందలేదు : సర్​ సర్వే చేస్తున్న క్రమంలో ఓటర్ల ఇంటికి తాళం వేసి ఉన్నట్లయితే, బీఎల్వో మరోసారి వెళ్లి వారికి ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు అందించాలన్నది నిబంధన. లేని పక్షంలో ఇంటి లోపలికి పడేయడం, ఇంటి పక్కన ఉండే వారికి అప్పగించడమో చేయాలి. ప్రక్రియ ప్రారంభమైన మొదటి రెండు రోజులు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను మొక్కుబడిగా పంపిణీ చేశారు. సర్వే చేసిన ఇళ్లలో పదిశాతం కూడా పత్రాలు అందించలేదు. సెలవు రోజులను మినహాయించి మిగితా ఐదు రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలనుకున్న ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ సాధ్యం కాకపోవచ్చనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

దీంతో జులై 3 వరకు సర్వే పూర్తి చేసి, 4 నుంచి ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల సేకరణ మొదలు చేయాల్సిన ప్రక్రియలో జాప్యం కానుంది. అయితే, పై అధికారుల నుంచి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందక సతమతవుతున్న బీఎల్వోలు అయోమయంలో పడుతున్నారు. నగరంలో అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవారు తమ చిరునామా మార్చుకోవడంతో, వారిని వెతుక్కోవం వల్ల ఉన్న పత్రాలను కూడా ఓటర్లకు అందించేందుకు కష్టంగా మారిందని బీఎల్వోలు వివరిస్తున్నారు. చాలా మంది పింఛన్లు, రేషన్ల కోసం ఒకటో తేదీన తమ సొంత ప్రాంతాలకు రావొచ్చని, ఆ సమయంలోనే దాదాపు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పుకొస్తున్నారు.

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సర్​లో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ
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