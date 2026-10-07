రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు బస్సుల యజమానులకు గుడ్న్యూస్! - త్వరలో భారీగా తగ్గనున్న రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు
Registration Tax For Private Buses In TS : ప్రైవేటు బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్ ట్యాక్స్ రూ.4 వేల నుంచి రూ.1,800కు తగ్గించాలని ప్రభుత్వానికి అధికారుల కమిటీ సిఫార్సు చేసింది.
Published : October 7, 2026 at 1:28 PM IST
Registration Tax For Private Buses : రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు బస్సుల ‘వలస’ రిజిస్ట్రేషన్లను ఆపేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. అధిక ట్యాక్స్ల భారంతో ఈశాన్య, ఇతర రాష్ట్రాల పేరుతో నడుస్తున్న బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్ను ‘టీజీ’ బాట పట్టించేవిధంగా అధికారుల కమిటీ పలు కీలక సిఫార్సులను చేసింది. 12 సీట్లకు పైబడిన కాంట్రాక్ట్ క్యారేజెస్(ప్రైవేటు బస్సులు) ఆయా బస్సుల్లో ఒక్కో సీటుకు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర మోటారు వాహన పన్ను(తెలంగాణ మోటార్ వెహికల్ ట్యాక్స్) కింద ప్రతి త్రైమాసికానికి(మూడు నెలలు) పన్ను రూ.4 వేలు ఉండగా, రూ.1,800కి తగ్గించాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదన ప్రభుత్వానికి మంగళవారం వెళ్లింది.
నాగాలాండ్లోనే రిజిస్ట్రేషన్లే అధికం
హైదరాబాద్ నగరం నుంచి పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని నగరాలకు నిత్యం వందల సంఖ్యలో బస్సులు వెళుతుంటాయి. ఆయా బస్సులను ఓనర్సు మోటారు వాహన పన్ను స్వల్పంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నారు. 2020-21 నుంచి 2025-26 మధ్య కాలంలో తెలంగాణకు చెందిన 123 ప్రైవేటు బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్ ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగింది. అందులో సగానికిపైగా నాగాలాండ్లోనే ఉండడటమనేది గమనార్హం. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త్రైమాసిక పన్నుతో ఆదాయం ఏటా పెరగాల్సిందిపోయి క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. బస్సుల సంఖ్య 233 నుంచి 110కి పడిపోవడంతో తెలంగాణ ఆదాయానికి గండి పడింది.
ఏ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ పన్ను ఎంత ఉందంటే?
ఒక్కో సీటుకు త్రైమాసిక(ప్రతి మూడు నెలలకు) ట్యాక్స్ నాగాలాండ్లో రూ.375, అరుణాచల్ప్రదేశ్లో రూ.407 మాత్రమే ఉంది. కేరళలో 900 రూపాయలు, పుదుచ్చేరి రూ.1,500, ఏపీలో రూ.2,500, మహారాష్ట్ర రూ.1,750, గోవా రూ.1,800గా ఉంది.
తొలుత తగ్గినప్పటికీ తర్వాత ఆదాయం పెరుగుదల
ఈ నేపథ్యంలో త్రైమాసిక పన్ను(మూడు నెలల పన్ను) రూ.1,800కి తగ్గిస్తే తొలుత ఆదాయ నష్టం వచ్చినప్పటికీ ఆ తర్వాత పెరుగుతుందని రవాణాశాఖ అధికారుల కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించింది. ప్రస్తుతం 110 బస్సులపై సుమారు రూ.4.81 కోట్ల వార్షిక ఆదాయం ఉండగా, పన్ను రూ.1,800కు తగ్గించినట్లితే ఇది సుమారు రూ.2.14 కోట్లకు తగ్గుతుంది. అయితే తక్కువ పన్ను విధానంతో స్వల్పకాలంలోనే ‘టీజీ’ రిజిస్ట్రేషన్ బస్సుల సంఖ్య 300కి చేరుకుని వార్షిక ఆదాయం రూ.5.83 కోట్లకు, మీడియం టర్మ్లో 500 బస్సులతో రూ.9.72 కోట్లు దీర్ఘకాలంలో 10,000 బస్సులతో రూ.19.44 కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది.. అంటే రూ.14.63 కోట్ల ఆదాయం పెరుగుతుందని అధికారుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి వివరించింది.
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