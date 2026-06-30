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అర్జీదారులకు తప్పని తిప్పలు - మొక్కుబడి తంతులా "మీకోసం"

ప్రజాసమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా 'మీకోసం' కార్యక్రమం నిర్వహణ - కలెక్టరేట్లలో ప్రతి సోమవారం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వం - వివిధ సమస్యలతో జిల్లా నలుమూలల నుంచి కలెక్టరేట్లకు వస్తున్న ప్రజలు

Negligence in Meekosam program
Negligence in Meekosam program (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:56 PM IST

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Meekosam Program in AP : ప్రభుత్వ సేవలు, అమలు చేసే పథకాలు, మౌలిక వసతుల ఇబ్బందులు, రెవెన్యూ ఇక్కట్లు, సమస్య ఎలాంటిదైనా ఇట్టే పరిష్కారం చూపుతామంటూ ప్రభుత్వం ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్లు వేదికగా మీకోసం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. జిల్లా నలుమూలల నుంచి వివిధ సమస్యలతో వచ్చే ప్రజల అర్జీలు తీసుకుని వాటికి వెంటనే పరిష్కారం చూపాలన్నది సర్కార్ లక్ష్యం. కానీ వాస్తవ పరిస్థితి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంటోంది.

సెల్‌ఫోన్ చూస్తున్న అధికారులు! - ప్రజా గోడు వినడానికి సమయం లేదు (ETV)

కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో మీకోసం కార్యక్రమానికి 300 నుంచి 500 మంది అర్జీదారులు వస్తుంటారు. భూవివాదాలు, రీ-సర్వే, పట్టాదారు సమస్యలు, కరెంట్‌, తాగునీటి ఇబ్బందులు సహా వివిధ అంశాలపై ఫిర్యాదులు చేస్తుంటారు. ఇలా వచ్చేవాళ్లలో అత్యధికులు ఐదారు విడతలు కలెక్టరేట్ గడప తొక్కినవాళ్లే. సమస్య పరిష్కరించమని వేడుకున్నవాళ్లే. కానీ సమస్య పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదు. కొందరు అధికారులైతే కనీసం పట్టించుకోవడం లేదన్నది అర్జీదారుల ఆవేదన. సెల్‌ఫోన్ చూడటంపై ఉన్న శ్రద్ధ జనం గోడు వినడంపై లేదని వాపోతున్నారు.

ఏలూరు జిల్లాలోనూ దాదాపుగా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది. వినతులతో మీకోసం కార్యక్రమానికి వచ్చే ప్రజలు, సమస్యలు పరిష్కారం కావడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు. కొండంత నమ్మకంతో అధికారులను కలిసి ఆర్జీలు సమర్పిస్తున్నా ప్రయోజనం ఉండటం లేదని అంటున్నారు. పొలాలు, స్థలాలు, ఆక్రమణలు, పింఛన్లు ఇలా ఎన్నో ఇబ్బందులతో ఏళ్లకు ఏళ్లు తిరుగుతూనే ఉన్నామని గోడు వెళ్లబోసుకుంటున్నారు.

విజయనగరం జిల్లా ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు ప్రతి సోమవారం వందల మంది వస్తుంటారు. అధికారులకు మొర పెట్టుకుంటే సమస్యలు తీరతాయని ఎంతోమంది అభాగ్యులు మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కలెక్టరేట్‌ బాట పడుతుంటారు. అయితే పరిష్కారం సంగతి అటుంచితే కనీసం వినే తీరిక కూడా అధికారులకు ఉండటం లేదు. సెల్​ఫోన్​లో వీడియోలు చూడటమే ప్రధానం అన్నట్లు ఉంది వారి ప్రవర్తన. ఆధార్‌లో అడ్రస్‌ మార్పు కిందిస్థాయి కార్యాలయాల్లో సాధ్యంకాక కలెక్టరేట్‌కు వచ్చినా ఫలితం మాత్రం లేదని జనం చెబుతున్నారు.

"ప్రభుత్వం మారి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఏ విధంగా చెప్తే ఆవిధంగానే అధికారులు నడుచుకుంటున్నారు. మా భూముల ఆక్రమణకు వారు సహకరిస్తున్నారు. దీనిని ఆన్​లైన్ సరిచేయాలని గత ఐదు సంవత్సరాలుగా 70సార్లు అర్జీలు ఇచ్చాను. అయినా ఏ అధికారి పట్టించుకోలేదు." -బాధితుడు

Negligence in AP Public Grievance : పనులన్నీ పక్కనబెట్టి పల్లెల నుంచి పట్నం వస్తే ప్రతిసారీ నిరాశే ఎదురవుతోందని పల్నాడు జిల్లా ప్రజలు అంటున్నారు. అర్జీ తీసుకుంటున్నారే తప్ప పరిష్కారం చూపడం లేదని బాధ పడుతున్నారు. 'ఎన్నిసార్లు వినతులు ఇచ్చినా, అధికారులను వేడుకున్నా చూస్తాం, చేస్తాం అనడమే కానీ ఫలితం మాత్రం' ఉండటం లేదు. కలెక్టరేట్‌ రెవెన్యూ క్లినిక్‌కు జూన్ నాటికి 867 అర్జీలు వస్తే పరిష్కారమైంది 360 సమస్యలే. ఇంకా 507 పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. రకరకాలు కారణాలు చెబుతూ పదే పదే తిప్పించుకుంటున్నారని జనం వాపోతున్నారు.

సమస్యలు తీర్చమంటూ వంద కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ప్రజలు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టరేట్‌కు వస్తున్నారు. ప్రతి సోమవారం 3,000ల నుంచి 4000ల మంది సమస్యలతో అధికారులను కలిసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఒక్క డీఆర్వో మాత్రమే అర్జీలు తీసుకోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. మిగిలిన వాళ్లంతా కుర్చీల్లో కూర్చుని కాలక్షేపం చేయడానికే సరిపోతోంది. మరికొందరు సెల్​ఫోన్​లో మునిగిపోతున్నారు. దీంతో ఉదయం నుంచి పడిగాపులు పడి మరీ అధికారులకు వినతులు అందించినా ఎప్పుడు పరిష్కారం దొరుకుతుందో తెలియని పరిస్థితి.

ఇలాగైతే వారానికోసారి మీకోసం నిర్వహించి ఉపయోగమేంటని ప్రజలు నిలదీస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏర్పాటుచేసిన మీకోసం లక్ష్యాలకు బహుదూరంగా సాగుతోంది. తప్పక, తప్పించుకోలేక గ్రీవెన్స్‌కు వస్తున్న అనేకమంది అధికారులు కార్యక్రమాన్ని మొక్కుబడి తంతులా మార్చేస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి మారినప్పుడే అసలు ఉద్దేశం నెరవేరే అవకాశం ఉంది.

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