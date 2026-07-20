మంచి ఫలితాలు వచ్చినా పక్కన పెట్టేశారు - విజయవాడలో ప్లాస్టిక్ రోడ్ల నిర్మాణానికి స్వస్తి
గతంలో విజయవాడ అధికారులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - ప్రయోగాత్మకంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి రోడ్ల నిర్మాణం - విజయవాడలో ఆరు ప్రాంతాల్లో ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించి రోడ్ల నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 9:08 AM IST
Vijayawada Officers Lag Plastic Roads : విజయవాడ నగరంలో ప్రయోగాత్మకంగా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం ఆ తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టేయడం పరిపాటిగా మారింది. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను వినియోగంలోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో నగర పాలక సంస్థ అధికారులు కొన్నాళ్ల కిందట వినూత్న ఆలోచన చేశారు. రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కలిపిన రహదారుల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
విజయవాడ నగరంలో ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా రోడ్లను నిర్మించారు. ఈ ప్రయోగం అప్పట్లో మంచి ఫలితాలనే ఇచ్చినా ఆ తర్వాత వచ్చిన అధికారులు ఎవరూ వీటిపై దృష్టిపెట్టకపోవడంతో ఆ ప్రయత్నం కేవలం ప్రయోగ దశలోనే నిలిచిపోయింది. నగరంలో ప్రతిరోజూ వందల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతోంది. అందులో 30శాతం మేర ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే ఉంటున్నాయి. గతంలో వీటిని కూడా డంపింగ్ యార్డుకు తరలించగా ప్లాస్టిక్ను తిరిగి వినియోగించే పరిజ్ఞానాన్ని అమలు చేసే క్రమంలో అధికారులు రహదారుల నిర్మాణానికి వీటిని ఉపయోగించాలని గతంలో నిర్ణయించారు.
పలు దేశాల్లో అమల్లో ఉన్న పరిజ్ఞానాన్ని తొలిసారిగా మన రాష్ట్రంలో ఉపయోగించారు. విజయవాడ నగరంలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి రోడ్లు వేశారు. సాధారణంగా రహదారి నిర్మాణానికి తారు, కంకర వినియోగిస్తారు. కానీ ఈ రోడ్లలో 92 శాతం తారు, 8 శాతం ప్లాస్టిక్ను వినియోగించారు. ప్లాస్టిక్ భూమిలో కలవదు కాబట్టి పర్యావరణానికి హాని జరుగుతోంది అదే దీనిని రోడ్ల నిర్మాణంలో వినియోగిస్తే ఆ రహదారులు ఎక్కువ కాలం మన్నే అవకాశం ఉందని అప్పట్లో అధికారులు భావించి ఈ తరహా రోడ్లకు శ్రీకారం చుట్టారు.
Plastic Waste Roads in Vijayawada : విజయవాడ నగరంలోని పశ్చిమ, తూర్పు నియోజకవర్గం ప్రాంతాల్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కలిపి నిర్మించేందుకు గాను కొన్ని రహదారులను ఎంపిక చేశారు. ఒక్కో దారిని 40 నుంచి 60మీటర్ల మేర 2017 సమయంలో నిర్మించారు. ప్రయోగాత్మకంగా నిర్మించిన ఆయా రోడ్లలో 200 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను వినియోగించారు. అప్పట్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిర్మించిన రహదారులంటూ బోర్డులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు వాటి జాడ కూడా లేదు.
ప్లాస్టిక్ రోడ్ల మన్నిక బాగుందని, మున్ముందు ఈ విధానంతోనే నిర్మిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన అధికారులు ఎవరూ దీనిపై దృష్టి సారించలేదు. ఫలితంగా ఆ విధానంలో రహదారుల నిర్మాణానికి స్వస్తి పలికారు. ప్రస్తుతం రోజు రోజుకూ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అవి భూమిలో కలిసేందుకు ఏళ్లు పడుతుందని, పర్యావరణానికి విఘాతం కలుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ నివారణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ అంతగా ఫలితం ఉండట్లేదు.
ప్రస్తుతం ఏ వస్తువైనా ప్లాస్టిక్ కవర్లు, డబ్బాల్లోనే వస్తున్నాయి. నగర వాసులు వాటిని వినియోగించిన తర్వాత రహదారుల వెంట, కాలువల్లో పడేస్తున్నారు. ఆ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించి ముక్కలుగా చేసి రహదారుల నిర్మాణంలో వినియోగిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. నగర పాలక సంస్థ అధికారలు ప్లాస్టిక్ రోడ్ల నిర్మాణంపై మళ్లీ దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
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