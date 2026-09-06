'తిలాపాపం తలా పిడికెడు' - అమరేశ్వరాలయంలో రూ.11 కోట్లు స్వాహా
పంచారామ క్షేత్రమైన అమరేశ్వరాలయంలో భారీ కుంభకోణం - 18 ఏళ్ల ఆడిట్ నివేదికల్లో వెలుగుచూసిన అక్రమాల చిట్టా - రూ. 11.34 కోట్లకు పైగా నిధులకు లెక్కల్లేవని గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 7:38 PM IST
Amareswara Swamy Temple Scam : పంచారామం అమరేశ్వరాలయంలో కొందరు అధికారులు ఏటా రూ.కోట్ల సొమ్ము కొల్లగొట్టి సొంత జేబుల్లోకి మళ్లించుకున్నారు. ఖర్చుల పేరుతో స్వామి సొమ్ము స్వాహా చేస్తున్నా పర్యవేక్షించే అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదు. తిలాపాపం తలా పిడికెడు అన్నట్లు కిందిస్థాయి నుంచి ఉన్నతస్థాయి వరకు రూ.కోట్ల సొమ్ము పక్కదారిపడుతున్నా మిన్నకుండిపోతున్నారు. ఆడిట్ అధికారులు వందల సంఖ్యలో అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నా బేఖాతరు చేయడం విస్మయాన్ని కలిగిస్తోంది. పద్దెనిమిదేళ్ల ఆడిట్ నివేదికలను ‘ఈనాడు- ఈటీవీ - ఈటీవీ భారత్ పరిశీలించగా అక్రమాల పర్వం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అమరావతి అమరేశ్వరాలయంలో 2007-2008 నుంచి 2024-2015 వరకు 18 ఏళ్లలో రూ.11,34,73,055కు లెక్కలు చూపలేదని ఆడిట్ యంత్రాంగం గుర్తించింది. ఇందులో 2014 నుంచి 2025 వరకు 11 సంవత్సరాలు ముగ్గురు ఈవోల కాలంలో 371 అభ్యంతరాలతో రూ.8,46,27,439కు లెక్కలు చెప్పలేదని తేల్చారు. ప్రధానంగా భూముల కౌలు వసూలుచేయకుండా ఆలయ ఆదాయానికి గండికొట్టారు.
- అమరేశ్వరాలయం నుంచి అనుబంధ దేవాలయాలకు ముందస్తు అడ్వాన్సుల రూపంలో సొమ్ముఇచ్చి ఖర్చులురాసి వాడేశారు. గుడుల్లో మరమ్మతుకు పదివేలు దాటితే ఇంజినీరింగ్ అధికారుల ద్వారా ఎంబుక్లో నమోదు చేయించుకుని బిల్లు ప్రకారం నగదు ఖర్చు చేయాలి. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా రూ.లక్షలు ఖర్చు పెట్టేశారు. గుత్తేదారులకు రీఫండ్ చేసినట్లు లెక్కలు చూపి వాటికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ పత్రాలు సమర్పించడం లేదు. దిట్టం ఖర్చులకు సంబంధించిన లెక్కలు నిర్వహించడం లేదు. ఇలా అక్రమాలకు కాదేదీ అనర్హమన్నట్లు అందినకాడికి దండుకున్నారు.
- 2019-2020 ఆర్థిక ఏడాదిలో పనిచేసిన ఈవో మార్చి 31, 2019 నాటికి నగదు నిల్వ రూ.2,17,723 చూపించారు. తదుపరి సంవత్సరం 1.4.2019 నాటికి ప్రారంభ నిల్వగా రూ.1,04,217 చూపించారు. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు, ప్రారంభానికి మధ్యలోనే రూ.1.13,506లు మాయమవడం కొసమెరుపు. ఇదే ఆర్థిక సంవత్సరం ఈవో లాగ్బుక్, బిల్లులు లేకుండా రూ.2,06,280 వాడుకున్నట్లు ఆడిట్ విభాగం తేల్చింది.
- అక్టోబర్ నెలలోనే ఒకసారి రూ.50,168, రెండోసారి రూ.74,776 వెచ్చించి లడ్డూ కవర్లు కొనుగోలుచేసినట్లు చూపించారు. నవంబర్ 19న శేషవస్త్రాలు ఒక బిల్లు రూ.30,100, మరో బిల్లు రూ.89,418 చొప్పున కొనుగోలు చేయడం అక్రమాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఈ-టికెట్ పేపర్ రోల్స్ కొనుగోలుకు రూ.53,100, కండువాల కొనుగోలుకు రూ.70,224, వీఐపీ ఫొటోప్రేమ్లకు రూ.76,200, టికెట్ల బుక్ల ప్రింటింగ్కు ఒకసారి రూ.73,935, మరోసారి రూ.42,214 వెచ్చించారు. ఇలా ఒక ఆర్థిక ఏడాదిలోనే లడ్డూ కవర్లు, విద్యుత్తు సామగ్రి, టికెట్ల బుక్ల ప్రింటింగ్, శేషవస్త్రాలు, వీఐపీల ఫొటోప్రేమ్లు, ఈ-టికెట్ పేపర్ రోల్స్ వంటి అంశాల్లో రూ.7,54,455లు పక్కదారి పట్టించినట్లు గుర్తించారు.
- 2020-2021 ఆర్థిక ఏడాదిలో విధులు నిర్వహించిన ఈవో భూముల కౌలుకు సంబంధించి పాతబకాయిలు రూ.26,03,130, ఆ సంవత్సరం బకాయిలు రూ.18,76,970 వసూలు చేయలేదని ఆడిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఇదే ఏడాది గోపురం నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎంబుక్లు, అనుసంధాన పత్రాలు లేకుండానే రూ.20 లక్షలు గుత్తేదారుకు చెల్లించినట్లు ఆడిట్ అధికారులు నమోదు చేశారు.
- 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పనిచేసిన ఈవో బడ్జెట్కు మించి రూ.23,53,003 ఖర్చు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన అనుబంధ బడ్జెట్కు అనుమతి తీసుకోకపోవడం కొసమెరుపు. దేవాలయ భూములు తీసుకున్న కౌలుదారుల నుంచి గడువు ముగిసినా రూ.5,22,306లు వసూలు చేయకపోవడాన్ని ఆడిట్ బృందం గుర్తించింది. 2023-2024లో లడ్డూ తయారీకి రూ.57,42,849 వెచ్చించారు. కానీ అమ్మకం ద్వారా రూ.49,50,670 వచ్చింది. దీంతోఆలయానికి రూ.7,92,179 నష్టం వచ్చినట్లు తేల్చింది.