ఈసారి జనగణనలో కొత్త ప్రశ్నలు - ల్యాప్టాప్, స్మార్ట్ఫోన్ ఉన్నాయా?
వైఫై, ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తున్నారా? - జనగణన కుటుంబ సర్వేలో కొత్త ప్రశ్నలు - 75 వేల మంది ఉద్యోగులతో ఏప్రిల్లో ఇళ్ల లెక్కింపు
Published : October 16, 2025 at 8:55 AM IST
Census Survey on using Mobile and Wifi : మీ ఇంట్లో ల్యాప్టాప్, స్మార్ట్ఫోన్, స్మార్ట్ టీవీ ఉన్నాయా? వాటికి వైఫైతో ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తున్నారా, ఓటీటీలో వీక్షణ సదుపాయం మీ టీవీలో ఉందా తదితర కొత్త ప్రశ్నలకు ఈ సారి జనగణనలో నమోదు చేయనున్నారు. ఈసారి అనేక కొత్త అంశాలను, ఆధునిక జీవనశైలి మార్పులను నమోదు చేయనుంది.
సర్వే కోసం కొత్త మార్పులతో ప్రశ్నావళి : ప్రస్తుతం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు 2011-12 లో సేకరించిన జనాభా లెక్కల వివరాలనే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటున్నారు. గత 15 ఏళ్ల కాలంలో ప్రజల జీవన స్థితిగతులు, దేశ మౌలిక సదుపాయాల్లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినందున అన్నింటినీ కచ్చితత్వంలో నమోదు చేయాలని ప్రశ్నావళిని జనాభా లెక్కల ఆఫీస్లో సిద్ధం చేస్తోంది. రెండు దశలుగా జరిగే క్రతువులో మొదటి దశ కుటుంబ సర్వేను వచ్చే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు.
- ప్రతి ఇంటిని, ప్రతి నిర్మాణం వివరాలన్నీ సమగ్రంగా నమోదు చేసి కుటుంబ యజమాని పేరు సేకరిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఒక కుటుంబం నివసించే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో మౌలిక సదుపాయాల వివరాలన్నీ అడుగుతారు.
- సైకిల్, బైక్, కారు, లారీ, ట్రాక్టర్ ఇతర వాహనాలు ఏం ఉన్నాయి, వ్యవసాయ యంత్రాలు తదితర ప్రతి సమాచారాన్ని తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
- ఎంత మందికి ఎలాంటి సౌకర్యాలున్నాయి, పేదలకు ఏమేం లేవు, వారికి ఏయే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలనే గణాంకాలన్నీ తొలిదశలోనే కేంద్రానికి అందజేయాలని జనాభా లెక్కల విభాగానికి సూచనలు అందాయి.
- గతంలో 2011లో జరిగిన జనగణన తర్వాత దేశంలో పలు మార్పులు వచ్చినందున ఈ సారి మరింత సమగ్రంగా ఆన్లైన్లో వివరాలన్నీ అప్లోడ్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
- 2026 డిసెంబరు 31లోగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన గ్రామం, పట్టణాల రెవెన్యూ సరిహద్దులను తొలిదశకు ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఈ తేదీ తర్వాత సరిహద్దులను మార్చినా, కొత్త పంచాయతీలు, మండలాలు, జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసినా వాటిని 2025-26 జనగణనలో నమోదు చేయరు.
- ఏపీ, తెలంగాణలో లక్షన్నర మందికి పైగా ఉద్యోగులు రెండు దశల్లో ఈ కత్రువు నిర్వహించాల్సి ఉందని కొత్త అంచనా.
- తెలంగాణలో విద్య, వైద్యం, పురపాలక, పంచాయతీరాజ్ తదితర శాఖలకు చెందిన 75 వేల మంది ఉద్యోగులు జనగణనకు అవసరమని తేల్చారు. వీరిని కేటాయిస్తే ఏప్రిల్లోగా శిక్షణ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
- అయితే ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయులను వేసవి సెలవుల్లో సర్వేకు వినియోగించుకోవాలని యోచిస్తున్నారు.
- 2027 ఫిబ్రవరి, మార్చిలో రెండో దశ లెక్కింపులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తారు.
రెండు ప్రధాన దశల్లో పూర్తి :
తొలిదశ - కుటుంబ సర్వే : ఈ దశలో కుటుంబాల వివరాలను, గృహ వసతులను, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ తొలిదశ కుటుంబ సర్వేను వచ్చే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పూర్తిచేయాలని నిర్ణయించారు.
రెండో దశ: ఈ దశలో పౌరుల వ్యక్తిగత వివరాలను, విద్య, ఉపాధి వంటి కీలక సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తారు.
