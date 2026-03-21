పేలిన బస్సు టైర్​ - చెలరేగిన మంటలు - డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో ప్రయాణికులు సేఫ్​

విజయనగరం జిల్లాలో ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - వెనుక టైరు పేలి చెలరేగిన మంటలు - అప్రమత్తమై బస్సులోంచి ప్రయాణికులను దించేసిన డ్రైవర్‌ - పూర్తిగా దగ్ధమైన ప్రైవేటు బస్సు, తప్పిన ప్రాణనష్టం

Odisha Travels Bus Fire accident at Vizianagaram District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 12:35 PM IST

Odisha Travels Bus Fire accident at Vizianagaram District: ప్రమాదం ఎప్పుడు ఏ వైపు నుంచైనా జరగొచ్చు. అప్రమత్తంగా ఉండటమే మనం చెయ్యాల్సిన పని. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. అందులోనూ బస్సులో ప్రయాణించాలంటే జనం జంకుతున్నారు. విజయనగరం జిల్లా రామభద్రపురంలో భువనేశ్వర్ నుంచి మల్కాన్‌గిరికి వెళ్తున్న ఒడిశా ట్రావెల్స్‌ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. శనివారం వేకువ జామున 37 మంది ప్రయాణికులతో మల్కాజిగిరి వెళ్తున్న ఈ బస్సు వెనుక టైరు పేలి పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ప్రయాణికుల్లో ఒడిశాకు చెందిన ఎమ్మెల్యే ఉన్నట్లు సమాచారం. డ్రైవర్ అప్రమత్తమై వెంటనే వారిని లేపి కిందకు దించేశారు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బస్సు, అందులోని వస్తువులు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.

ప్రాణనష్టం జరగలేదు: రామభద్రపురం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసరావు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు నిర్వహించారు. ప్రమాదానికి కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రయాణికులను వెనుక వస్తున్న వేరే ట్రావెల్స్​ బస్సులో గమ్యానికి చేర్చేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. శుక్రవారం రాత్రి 7:45 గంటలకు భువనేశ్వర్​లో ఈ బస్సు బయలు దేరినట్లు ప్రయాణికులు తెలిపారు. ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. తామంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డామని వెల్లడించారు. అర్ధరాత్రి వేళ అయితే భారీ ప్రాణనష్టం జరిగేదని ప్రయాణికులు అంటున్నారు.

10 లక్షల విలువైన బంగారం: వెనక టైర్​ పేలిపోగానే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్​ ప్రయాణికులందర్నీ దింపేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగనప్పటికీ ప్రయాణికుల వస్తువులు అన్నీ బస్సులోనే ఉండిపోవడం వల్ల పూర్తిగా దగ్ధమైపోయాయని పోలీసులు తెలిపారు. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ శాంతిలత బ్యాగులో బంగారం ఉన్నట్లు ఆమె పోలీసులకు తెలిపారు. రామభద్రాపురం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసరావు కాలిపోయిన బస్సు వద్ద బూడిదను తవ్వుతుండగా దొరికిన సుమారు పది లక్షల రూపాయల విలువైన బంగారాన్ని మహిళలకు అప్పజెప్పారు.

