ఏఒబీలో మావోయిస్టుల డంప్ స్వాధీనం - కచ్చితమైన సమాచారం ఆధారంగా గుర్తించిన పోలీసులు
ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంప్ స్వాధీనం - డంప్లో ఇన్సాస్ రైఫిల్, భారీ పేలుడు సామగ్రి ఉన్నట్లు పోలీసుల వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 1:55 PM IST
Odisha police have seized Maoist Dump In AOB: ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంప్ను ఒడిశా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒడిశా పోలీసులకు అందిన కచ్చితమైన సమాచారం ఆధారంగా మల్కన్గిరి జిల్లా మతిలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బీఎస్ఎఫ్, డీవోజీ బలగాలు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. ఈ సందర్బంగా మతిలి పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో కిర్మిట్టి, కటువాపదర్ అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంప్ను పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆ తర్వాత ఈ డంప్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపై మల్కన్గిరి జిల్లా పోలీసు కార్యాలయానికి తరలించారు. ఈ సందర్బంగా మంగళవారం జిల్లా పోలీసులు దీనికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ డంప్లో ఇన్సాస్ ఎల్ఎంజీ, ఇన్సాస్ రైఫిల్, మూడు ఐఈడీల తో పాటు భారీ ఎత్తున పేలుడు సామాగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మల్కన్గిరి జిల్లా పోలీసులు తెలిపారు. సుధీర్ఘ విరామం తరువాత మావోయిస్టులు డంప్ పోలీసులకు దొరకడంతో సరిహద్దుల్లో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది.
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