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ఏఒబీలో మావోయిస్టుల డంప్‌ స్వాధీనం - క‌చ్చిత‌మైన స‌మాచారం ఆధారంగా గుర్తించిన పోలీసులు

ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంప్ స్వాధీనం - డంప్‌లో ఇన్సాస్ రైఫిల్, భారీ పేలుడు సామగ్రి ఉన్నట్లు పోలీసుల వెల్లడి

Odisha police have seized Maoist Dump In AOB
Odisha police have seized Maoist Dump In AOB (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:55 PM IST

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Odisha police have seized Maoist Dump In AOB: ఆంధ్రా-ఒడిశా స‌రిహ‌ద్దుల్లో మావోయిస్టుల‌కు చెందిన భారీ డంప్‌ను ఒడిశా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒడిశా పోలీసుల‌కు అందిన క‌చ్చిత‌మైన స‌మాచారం ఆధారంగా మ‌ల్క‌న్‌గిరి జిల్లా మ‌తిలి పోలీస్ స్టేషన్ ప‌రిధిలో బీఎస్ఎఫ్, డీవోజీ బ‌ల‌గాలు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చ‌ర్య‌లను చేప‌ట్టారు. ఈ సంద‌ర్బంగా మ‌తిలి పోలీసు స్టేష‌న్ ప‌రిధిలో కిర్మిట్టి, క‌టువాప‌ద‌ర్ అట‌వీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టుల‌కు చెందిన భారీ డంప్‌ను పోలీసులు గుర్తించారు.

ఏఒబీలో మావోయిస్టుల డంప్‌ స్వాధీనం - క‌చ్చిత‌మైన స‌మాచారం ఆధారంగా గుర్తించిన పోలీసులు (ETV Bharat)

ఆ తర్వాత ఈ డంప్‌ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపై మ‌ల్క‌న్‌గిరి జిల్లా పోలీసు కార్యాల‌యానికి త‌ర‌లించారు. ఈ సంద‌ర్బంగా మంగ‌ళ‌వారం జిల్లా పోలీసులు దీనికి సంబంధించిన వివ‌రాలను వెల్ల‌డించారు. ఈ డంప్‌లో ఇన్సాస్ ఎల్ఎంజీ, ఇన్సాస్ రైఫిల్, మూడు ఐఈడీల తో పాటు భారీ ఎత్తున పేలుడు సామాగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న‌ట్లు మ‌ల్క‌న్​గిరి జిల్లా పోలీసులు తెలిపారు. సుధీర్ఘ విరామం త‌రువాత మావోయిస్టులు డంప్ పోలీసుల‌కు దొర‌క‌డంతో స‌రిహ‌ద్దుల్లో ఒక్క‌సారిగా ఉద్రిక్త‌త వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొంది.

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