మద్యం ముడుపుల డెన్‌లో దొంగతనం - రూ.5.80 కోట్లు కాజేసిన ఒడిశా ముఠా

పక్కాగా రెక్కీ నిర్వహించి ఆపై దోచేసిన ముఠా - దొంగసొత్తుతో స్థిరాస్తులు కొన్న నేరగాళ్లు - ఆ ఆస్తుల జప్తునకు సిట్‌ చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read
Odisha Gang Steals Rs. 5 Crore from Liquor Den in Hyderabad : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల రూపాయల మద్యం కుంభకోణం కేసులో సరికొత్త విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం డిస్టిలరీల నుంచి వసూలు చేసి ఓ డెన్‌లో అట్టపెట్టెల్లో భద్రపరిచిన లంచాల సొమ్ములో రూ.5 కోట్ల 80 లక్షలు చోరీకి గురైనట్లు తెలిసింది. ఈ సొత్తు దోచిన నిందితులు ఒడిశా, హైదరాబాద్‌లలో పలు స్థిరాస్తులు కొన్నట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. వాటి జప్తునకు అనుమతి కోరుతూ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు.

మద్యం డిస్టిలరీల నుంచి వసూలుచేసిన లంచాల సొమ్మును రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డిలు హైదరాబాద్‌లోని పలు డెన్‌లలో అట్టపెట్టెల్లో భద్రపరిచేవారన్న సిట్‌ ఈ కేసులో నిందితుడైన సైమన్‌ ప్రసన్న బావమరిది మోహన్‌ కొల్లిపురి ఇంట్లో అలాంటి ఓ డెన్‌ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది. కోట్ల రూపాయల నగదును అక్కడ ఉంచేవారని మోహన్‌ అన్న అనిల్‌కుమార్‌కు విశాఖపట్నంలో కాలు విరగడంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆయన్ను హైదరాబాద్‌కు తెచ్చుకుని తన ఇంట్లోనే ఉంచినట్లు తెలిపింది.

ఆ డబ్బు కొట్టేసినా ఫిర్యాదు చేయరు : అనిల్‌కుమార్‌ను చూసేందుకు ఒడిశాలోని కటక్‌కు చెందిన అతని ప్రియురాలు రష్మిత బెహరా హైదరాబాద్‌లోని మోహన్‌ నివాసానికి వచ్చినట్లు తెలిపింది. కటక్‌లో ఆమె స్పాలు, సెలూన్లు నడిపిస్తుంటారని పేర్కొంది. మోహన్‌ ఇంట్లోకి కోట్ల రూపాయల నగదు రావడం, దాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరచడం గమనించిన ఆమె ఇదంతా అక్రమ సొత్తేనని గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. ఆ డబ్బు కొట్టేసినా వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేరని భావించి అందుకు స్కెచ్‌ గీసినట్లు తెలిపింది. కటక్‌లో ఉండే తన మరో స్నేహితుడు ఈర్షద్‌ అహ్మద్‌కు ఫోన్‌ చేసి మోహన్‌ నివాసంలో దాచిపెట్టిన మద్యం లంచాల సొమ్ము కాజేయడానికి ప్లాన్‌ వేసినట్లు సిట్‌ పేర్కొంది.

ఇంటివద్ద రెక్కీ నిర్వహించి : రష్మిత బెహరా సూచనల మేరకు 2023 జనవరిలో ఈర్షద్‌ అహ్మద్‌ కటక్‌ నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్లారని అక్కడ నివసించే తమ ప్రాంతవాసి ముబారక్‌ అలీని కలిశారని సిట్‌ తెలిపింది. మొత్తంగా ఆరుగురు సభ్యులు ఓ ముఠాగా ఏర్పడ్డారని 2023 జనవరి 13న మోహన్‌ ఇంటివద్ద రెక్కీ నిర్వహించారని పేర్కొంది. మర్నాడు తెల్లవారుజామున 3న్నర గంటల సమయంలో రష్మిత బెహరా మోహన్‌ ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉంచటంతో అందరూ లోపలికి వెళ్లి 6 అట్టపెట్టెల్లో దాచిన డబ్బును ఎత్తుకెళ్లినట్లు సిట్‌ తెలిపింది. అందులో దాదాపు రూ.5 కోట్ల 80 లక్షలు ఉండగా వాటిని ముబారక్‌ అలీ ఇంట్లో తొలుత ఉంచగా, రెండు అట్టపెట్టెలను అతను కాజేసి మిగతా 4 ఈర్షద్‌ అహ్మద్‌కు ఇచ్చినట్లు సిట్‌ విచారణలో గుర్తించింది.

బంగారం తాకట్టు పెట్టి, ఆస్తులు అమ్మించి : రెండు రోజుల తర్వాత ఇంట్లో డబ్బు పోయిందని సైమన్‌ ప్రసన్న, మోహన్‌ కొల్లిపురి గుర్తించారని పేర్కొంది. ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డితో చెప్పగా అతను సీసీ టీవీ ఫుటేజి పరిశీలించి, రష్మిత బెహరాయే ఈ చోరీ చేయించినట్లు గుర్తించారంది. ఆమె అప్పటికే ఒడిశాకు వెళ్లిపోవడంతో తన పలుకుబడి ఉపయోగించి అక్కడ కేసు పెట్టించారని అయినా ఫలితం లేకపోవటంతో మోహన్‌ కొల్లిపురి, సైమన్‌ ప్రసన్నలతో వారి బంగారం అంతా తాకట్టు పెట్టించి, ఆస్తులు అమ్మించి డబ్బులు కట్టించుకున్నారని సిట్‌ తెలిపింది.

అంతా మద్యం లంచాల సొమ్మే : మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సిట్‌ అధికారులు కొన్ని రోజులుగా మోహన్‌ను, అతని సోదరుడు అనిల్‌కుమార్‌ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అనిల్‌కుమార్‌ ఈ మొత్తం దొంగతనం జరిగిన తీరును సిట్‌ అధికారులకు వివరించారు. దీనిపై న్యాయాధికారి ఎదుట వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. అతను చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా ఒడిశా, హైదరాబాద్‌కు వెళ్లిన సిట్‌ బృందాలు రష్మితా బెహరా, ఈర్షద్‌ అహ్మద్, ముబారక్‌ అలీని పట్టుకుని ప్రశ్నించాయి. దొంగతనం చేసిన సొత్తుతో వీరు ముగ్గురు ఆస్తులు కొన్నట్లు గుర్తించారు. ఇదంతా మద్యం లంచాల సొమ్మేనని గుర్తించడంతో వాటిని జప్తు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టారు.

