పాడేరులో 150వ బిర్సా ముండా జయంతి ఉత్సవాలు - విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఒడిశా సీఎం
విగ్రహావిష్కరణ తర్వాత స్థానికులతో కలసి నృత్యం చేసిన ఒడిశా సీఎం - ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు సంధ్యారాణి, సత్యకుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 6:29 PM IST
Odisha CM Unveil Birsa Munda Statue at Alluri Sitarama Raju: అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో గిరిజన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, గిరిజనుల హక్కుల కోసం పోరాడిన బిర్సా ముండా 150వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు. ఆయన ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో పాడేరు వచ్చారు. పాడేరు మండలం లగిశపల్లి సమీపంలోని చింతలవీధి కూడలిలో బిర్సా ముండా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తొలుత ఒడిశా సీఎంకు మంత్రులు సత్యకుమార్, సంధ్యారాణి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ స్వాగతం పలికారు.
ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ బిర్సా ముండా విగ్రహా విష్కరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులతో కలిసి ఒడిశా సీఎం సంప్రదాయ నృత్యం చేశారు. బిర్సా ముండా విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం నిర్వహించిన బహిరంగసభలో మోహన్ చరణ్ మాఝీ పాల్గొన్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభా కార్యక్రమాలను ఆయన ప్రారంభించారు. 'బిర్సా ముండా స్వాతంత్ర సమరయోధులు, ఆధ్యాత్మికవేత్త. బిర్సా ముండా 25 ఏళ్లే జీవించినా పోరాట పటిమ గొప్పది. బిర్సా ముండాకు ప్రధాని మోదీ జాతీయ గౌరవం ఇచ్చారు. లంబసింగి ప్రాంతంలో మ్యూజియం ఏర్పాటవుతోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవ సూచిక. మన్యం వీరుడిగా ప్రజల్లో నిలిచి యువతకు ప్రేరణ ఇచ్చారు.' అని ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ అన్నారు.
ఎన్డీఏ సర్కార్లోనే మన్యం అభివృద్ధి: నిజమైన స్వాతంత్ర సమరయోధులను గుర్తించి వారికి సమాజంలో సరైన స్థానం కల్పించే దిశగా ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. బిర్సా ముండా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ఆదివాసులతో కలిసి మంత్రి నృత్య ప్రదర్శన చేశారు. ఆదివాసులకు గౌరవాన్ని కల్పించటంతో పాటు మన్యం ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఎన్డీఏ సర్కార్లోనే జరుగుతుందని వివరించారు.
'నిజమైన స్వాతంత్ర సమరయోధులను గుర్తించి వారికి సరైన స్థానం కల్పించే దిశగా మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గత 11 సంవత్సరాలుగా అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ బిర్సా ముండా గారికి నవంబర్ 15వ తేదీన 'జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్' అనగా ఆదివాసీల గౌరవ దినంగా ప్రకటించారు. ఈ దేశంలో ఉంటున్నా కోట్లాది మందికి ఆదివాసులకు ప్రధాని ప్రత్యేక స్థానం కల్పిస్తున్నారు.' - మంత్రి సత్యకుమార్
అధికారుల తీరుతో ఇబ్బందులు: ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని సాలూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన 21 గ్రామాల ప్రజలు అక్కడి అధికారుల తీరుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారి సమస్యలు తీర్చాలని మంత్రి సంధ్యారాణి ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్చరణ్ని విజ్ఞప్తి చేశారు. భగవాన్ శ్రీ బిర్సా ముండా 150వ జయంతిని పురష్కరించుకుని అల్లూరి జిల్లా లగిసపల్లలో నిర్వహించిన విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఒడిశా సీఎం మోహన్చరణ్, రాష్ట్ర మంత్రులు సత్యకుమార్, సంధ్యారాణి, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులతో కలసి ఒడిశా సీఎం నృత్యం చేశారు.
