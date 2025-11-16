ETV Bharat / state

పాడేరులో 150వ బిర్సా ముండా జయంతి ఉత్సవాలు - విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఒడిశా సీఎం

విగ్రహావిష్కరణ తర్వాత స్థానికులతో కలసి నృత్యం చేసిన ఒడిశా సీఎం - ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు సంధ్యారాణి, సత్యకుమార్

odisha cm unveil birsa munda statue at alluri sitarama raju
odisha cm unveil birsa munda statue at alluri sitarama raju (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha CM Unveil Birsa Munda Statue at Alluri Sitarama Raju: అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో గిరిజన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, గిరిజనుల హక్కుల కోసం పోరాడిన బిర్సా ముండా 150వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు. ఆయన ప్రత్యేక హెలికాప్టర్‌లో పాడేరు వచ్చారు. పాడేరు మండలం లగిశపల్లి సమీపంలోని చింతలవీధి కూడలిలో బిర్సా ముండా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తొలుత ఒడిశా సీఎంకు మంత్రులు సత్యకుమార్‌, సంధ్యారాణి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్‌ స్వాగతం పలికారు.

అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో బిర్సా ముండా జయంతి ఉత్సవాలు - విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఒడిశా సీఎం (ETV)

ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ బిర్సా ముండా విగ్రహా విష్కరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులతో కలిసి ఒడిశా సీఎం సంప్రదాయ నృత్యం చేశారు. బిర్సా ముండా విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం నిర్వహించిన బహిరంగసభలో మోహన్‌ చరణ్‌ మాఝీ పాల్గొన్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభా కార్యక్రమాలను ఆయన ప్రారంభించారు. 'బిర్సా ముండా స్వాతంత్ర సమరయోధులు, ఆధ్యాత్మికవేత్త. బిర్సా ముండా 25 ఏళ్లే జీవించినా పోరాట పటిమ గొప్పది. బిర్సా ముండాకు ప్రధాని మోదీ జాతీయ గౌరవం ఇచ్చారు. లంబసింగి ప్రాంతంలో మ్యూజియం ఏర్పాటవుతోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవ సూచిక. మన్యం వీరుడిగా ప్రజల్లో నిలిచి యువతకు ప్రేరణ ఇచ్చారు.' అని ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ అన్నారు.

ఎన్డీఏ సర్కార్​లోనే మన్యం అభివృద్ధి: నిజమైన స్వాతంత్ర సమరయోధులను గుర్తించి వారికి సమాజంలో సరైన స్థానం కల్పించే దిశగా ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. బిర్సా ముండా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ఆదివాసులతో కలిసి మంత్రి నృత్య ప్రదర్శన చేశారు. ఆదివాసులకు గౌరవాన్ని కల్పించటంతో పాటు మన్యం ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఎన్డీఏ సర్కార్​లోనే జరుగుతుందని వివరించారు.

'నిజమైన స్వాతంత్ర సమరయోధులను గుర్తించి వారికి సరైన స్థానం కల్పించే దిశగా మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గత 11 సంవత్సరాలుగా అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ బిర్సా ముండా గారికి నవంబర్ 15వ తేదీన 'జన్​ జాతీయ గౌరవ్​ దివాస్'​ అనగా ఆదివాసీల గౌరవ దినంగా ప్రకటించారు. ఈ దేశంలో ఉంటున్నా కోట్లాది మందికి ఆదివాసులకు ప్రధాని ప్రత్యేక స్థానం కల్పిస్తున్నారు.' - మంత్రి సత్యకుమార్

అధికారుల తీరుతో ఇబ్బందులు: ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని సాలూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన 21 గ్రామాల ప్రజలు అక్కడి అధికారుల తీరుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారి సమస్యలు తీర్చాలని మంత్రి సంధ్యారాణి ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌చరణ్​ని విజ్ఞప్తి చేశారు. భగవాన్‌ శ్రీ బిర్సా ముండా 150వ జయంతిని పురష్కరించుకుని అల్లూరి జిల్లా లగిసపల్లలో నిర్వహించిన విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఒడిశా సీఎం మోహన్‌చరణ్, రాష్ట్ర మంత్రులు సత్యకుమార్, సంధ్యారాణి, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులతో కలసి ఒడిశా సీఎం నృత్యం చేశారు.

అవకాశాలు కల్పిస్తే గిరిజనులు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు: సీఎం చంద్రబాబు

విదేశీ పంటలను పండిస్తున్న గిరిజనులు - అల్లూరి జిల్లాలో అదరగొడుతున్న రైతులు

TAGGED:

ODISHA CM UNVEIL BIRSA MUNDA
BIRSA MUNDA STATUE AT ALLURI
BIRSA MUNDA STATUE IN AP
విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఒడిశా సీఎం
ODISHA CM MOHAN CHARAN MAJHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.