ETV Bharat / state

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు భద్రత చర్యలు - ఆక్టోపస్ ఆధ్వరంలో మాక్‌డ్రిల్‌

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆక్టోపస్ విభాగం మాక్​డ్రిల్‌ను నిర్వహించింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ పరిస్థితులు ఏర్పడినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేలా మాక్​డ్రిల్ చేపట్టారు.

Octopus Mock Drill in Tirumala
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు భద్రత చర్యలు - ఆక్టోపస్ ఆధ్వరంలో మాక్‌డ్రిల్‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Octopus Mock Drill in Tirumala : శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో ఆక్టోపస్ విభాగం మాక్​డ్రిల్​ను నిర్వహించింది. సెప్టెంబరు 15 నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండే ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ పరిస్థితులు ఏర్పడినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేలా మాక్​డ్రిల్ చేపట్టారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భద్రతా బలగాల స్పందనా వేగం, పరస్పర సమన్వయం, భక్తుల రక్షణ చర్యలు, వైద్య, అగ్నిమాపక సేవల అనుసంధానం వంటి అంశాలను మాక్​డ్రిల్ ద్వారా అధికారులు పరిశీలించారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు సురక్షితమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు అన్ని విభాగాలతో సమన్వయంతో అవసరమైన భద్రతా చర్యలను పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నట్లు తిరుపతి జిల్లా పోలీస్ శాఖ తెలిపింది.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో మాక్‌డ్రిల్‌ (ETV Bharat)

బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్​: అదేవిధంగా శ్రీవారి సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. ఈ ఏడాది అధిక మాసం రావడంతో శ్రీవారి సన్నిధిలో రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనుండటం విశేషం. సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23 తేదీ వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. అనంతరం అక్టోబరు 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు స్వామివారి వాహన సేవలు కనువిందు చేయనున్నాయి.

పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు: ఈ క్రమంలో బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్వామివారిని దర్శించుకుని, వాహన సేవలను తిలకించేలా పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమల నాలుగు మాడ వీధులతో పాటు, భక్తులు రద్దీగా ఉండే ఇతర ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఇటీవల తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో టీటీడీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించింది.

గత బ్రహ్మోత్సవాల అనుభవాలను, భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి మరింత పటిష్ఠమైన వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీస్ సిబ్బంది సమన్వయంతో భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా భద్రత కల్పిస్తారని స్పష్టం చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వాహన సేవలను తిలకించేలా అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుమన్నామన్నారు.

బ్రహ్మోత్సవ బుక్​లెట్ ఆవిష్కరణ: శ్రీవారి సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ ప్రత్యేకంగా బుక్​లెట్ రూపొందించింది. ఈ బుక్​లెట్​ను టీటీడీ చైర్మన్‌ బి.ఆర్. నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, బోర్డు సభ్యులు కలిసి ఆవిష్కరించారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు సందర్భంగా స్వామివారికి నిర్వహించే వివిధ వాహన సేవలు, విశేష ఉత్సవాలు, ముఖ్య కార్యక్రమాల పూర్తి షెడ్యూల్‌ను పొందుపరిచారు.

శ్రీవారి భక్తులకు రూ.2 లక్షలు బీమా - టీటీడీ పాలక మండలి కీలక నిర్ణయాలివే

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు: వెంకయ్య చౌదరి

TAGGED:

MOCK DRILL IN TIRUMALA
OCTOPUS MOCK DRILL IN TIRUMALA
తిరుమలలో మాక్‌డ్రిల్‌
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
MOCK DRILL IN TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.