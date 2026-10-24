ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఆక్టోపస్ విన్యాసాలు - పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో ప్రదర్శనలు
OCTOPUS Commandos Exhibition : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల సందర్భంగా విజయవాడలోని వీపీ సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్లో నిర్వహించిన ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో అదిరిపోయే విన్యాసాలతో ఆకట్టుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:45 PM IST
OCTOPUS Commandos Exhibition In Vijayawada : సాహసమే ఆయుధంగా, క్రమశిక్షణే బలంగా ప్రజల రక్షణే పరమావధిగా పనిచేసే ఆక్టోపస్ కమాండోలు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల సందర్భంగా విజయవాడలోని వీపీ సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్లో నిర్వహించిన ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో అదిరిపోయే విన్యాసాలతో ఆకట్టుకున్నారు. అత్యాధునిక పరికరాలు కఠర శిక్షణతో ఉగ్రవాద ముప్పులను ఎదుర్కొనే వ్యూహాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించారు.
విజయవాడ వీబీ సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్కు చెందిన ప్రత్యేక ఉగ్రవాద నిరోధక దళం ఆక్టోపస్ ఆధ్వర్యంలో ఓపెన్ హౌస్, సామర్థ్య ప్రదర్శన నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో కమాండోలు తమ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించారు. ఉగ్రవాద ముప్పులు ఎదురైనప్పుడు అప్రమత్తంగా స్పందించడం, బందీలను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం, సమన్వయంతో ఆపరేషన్ల నిర్వహణలను ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనల ద్వారా వివరించారు.
"ఇది ఒక్క రోజులో అలవడే నైపుణ్యం కాదు. ఇది ఏళ్ల తరబడి సాగిన శిక్షణ ఫలితం. కేవలం శిక్షణ అందించడమే కాకుండా, వారి కోసం ప్రత్యేక అవకాశాలను కూడా కల్పించాము. శారీరక దృఢత్వం, అప్రమత్తత అనేవి ముఖ్యంగా అవసరం" - లక్ష్మీపతి, ఆక్టోపస్ విభాగం ఎస్పీ
ఎత్తైన భవనాలపైకి తాళ్ల సహాయంతో చేరుకోవడం. గోడలపై వేగంగా కదలడం. ఎత్తు నుంచి కిందకు దిగడం. ఇలా ఒక్కో విన్యాసం చూపరుల్ని అబ్బురపరిచాయి. మాన్యువల్ క్లైంబింగ్, స్పీడ్ రాపెల్లింగ్, అబ్సైలింగ్, స్పైడర్ టెక్నిక్, వాల్ డ్రాప్ వంటి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను కమాండోలు ప్రదర్శించారు. ఉగ్రవాద దాడుల సమయంలో బందీలుగా చిక్కుకున్న వారిని ఎలా రక్షిస్తారో తెలియజేస్తూ భవనాలు, వాహనాలకు సంబంధించిన సిమ్యులేటెడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు. కమాండోలు చిన్నారులకు ప్రతి ఆయుధం ప్రత్యేకతను వివరిస్తూ అవగాహన కల్పించారు.
మేము ఈ మాక్ డ్రిల్ , ప్రదర్శనను చాలా ఆస్వాదించాం. ప్రదర్శనలలో, కుక్కల శిక్షణ 'సాలీడు ఎక్కడం' (రాపెల్లింగ్/క్లైంబింగ్) ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రదర్శనలో ఉన్న తుపాకులు మనం సినిమాలలో చూసే వాటిలాగే ఉన్నాయి.మాకు ముఖ్యంగా AK-47లు, సైలెన్సర్ ఉన్న ఆయుధాలు, ఇతర రకరకాల తుపాకులు బాగా నచ్చాయి. తుపాకీ కాల్పు శబ్దం నిజానికి ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో మేము ఇక్కడే తెలుసుకున్నాము. మేము ఈ డ్రిల్ను పూర్తిగా ఆస్వాదించాము.
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ దళాల మాక్డ్రిల్
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