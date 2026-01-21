తిరుపతిలో మఠం భూముల ఆక్రమణ - మొత్తం 74 ఎకరాల కబ్జాకు పన్నాగం
ఆధ్యాత్మిక నగరిలో భూకబ్జాదారులు - కోర్టు స్టే ఉన్నా ఆగని నిర్మాణాలు, భూకబ్జాదారులకు కవచంగా తయారైన ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసులు
Published : January 21, 2026 at 11:43 AM IST
Mutt Lands Encroachments In Tirupati: ఆధ్యాత్మిక నగరి తిరుపతిలో భూకబ్జాదారులు పంజా విసురుతున్నారు. దేవుడి మాన్యాలు, మఠం ఆస్తుల్నీ వదలడం లేదు. తిరుపతి చంద్రగిరిలోని కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసు అధికారులు ఆక్రమణదారులకు కవచంగా మారారు. మఠం యాజమాన్యాలు ప్రశ్నించినా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
తిరుపతిలోని అర్బన్, రూరల్ పరిధిలో గల సర్వే నంబర్లు 242-బీ, 243, 145, 147/1, 148/2, 321, 323లలో హథీరాంజీ మఠం అదే విధంగా పరకాల మఠాలకు చెందిన మొత్తం 74.23 ఎకరాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 43-బీ రిజిస్టర్ (ఎండోమెంట్ రికార్డు) ప్రకారం ఈ భూములు వందేళ్లుగా మఠాల ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. రెవెన్యూ రికార్డుల్లో సైతం ఇదే ఉంది. అయితే కబ్జాదారులు బినామీలను ముందు పెట్టి మరీ ఆక్రమించడం, తర్వాత ప్లాట్లు వేసి అక్రమ నిర్మాణాలను చేయడంలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయారు.
కబ్జాదారుల ఆక్రమణలు : ఎంఆర్పల్లి పోలీస్స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సర్వే నంబరు 242-బిలో దాదాపు 9 ఎకరాల 89 సెంట్లు, సర్వే నంబరు 243 లో దాదాపు ఒకటిన్నర ఎకరా భూమి ఉన్నది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసులు కలిసి దీన్ని ఆక్రమించే ప్రయత్నాలెన్నో చేశారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొన్నాళ్ల పాటు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ నిలిచిపోయాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు అక్కడ ప్లాట్లు వేయడం గమనార్హం.
సర్వే నంబర్ 147/1లో మఠాలకు చెందిన పదెకరాల్లోనూ ఆక్రమణలు కొనసాగుతున్నాయి. సర్వే నంబర్ 145 అవిలాల గ్రామంలో ఉన్న 6.56 ఎకరాల భూమిపై న్యాయస్థానం స్టేటస్ కో (యథాతథ స్థితి)ని విధించింది. లెక్కప్రకారం అక్కడ ఎలాంటి నిర్మాణాలను చేపట్టకూడదు. కానీ పట్టపగలే యంత్రాలతో పనులు సాగుతున్నాయి. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలకు ఫిర్యాదులు చేస్తే అధికారులు వచ్చినప్పుడు కాసేపు పనులను నిలిపేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ మొదలెట్టేశారు.
ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న హక్కుదారులు: 1990 నుంచి ఈ భూములకు సంబంధించి పోరాడుతున్నామని హక్కుదారులు అంటున్నారు. మా దగ్గర డాక్యుమెంట్లు, కోర్టు ఆర్డర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అవతలి వైపు నుంచి చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారనీ, మఠాలకు చెందిన కొందరు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా భూమిలో నకిలీ పత్రాలను సృష్టించి మరీ అక్రమంగా కాంపౌండ్ను నిర్మిస్తున్నారు. అడ్డుకునే శక్తి మాకు లేదని హక్కుదారులు పేర్కొంటున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించి, మఠం భూములపై సిట్ వేయాలనీ, 43-బి రిజిస్టర్ ఆధారంగా సమగ్ర విచారణను జరిపి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఆక్రమణలు తొలగిస్తాం: ఎంతో కాలం నుంచి ఈ మఠం భూముల్లో ఆక్రమణలు, అక్రమ కట్టడాల నిర్మాణాలనేవి జరుగుతున్నాయనీ, అయితే వాటికి సర్వే చేయించి నిలువరించామని కలెక్టర్ డా. వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం అక్రమ కట్టడాలు చేపడుతున్నారని మా దృష్టికొచ్చింది. వాటిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకుని, ఆక్రమణలను తొలగిస్తామని వెంకటేశ్వర్ స్పష్టం చేశారు.
గతంలో: తిరుపతిలోని 25 ఎకరాల హథీరాం బాబా మఠం భూముల విక్రయంపై సుప్రీంకోర్టు స్టేటస్ కో విధించింది. మఠం భూములను అన్యాక్రాంతం కాకుండా కాపాడలేమని పేర్కొంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం వాటిని విక్రయించాలని గతంలో నిర్ణయం తీసుకుంది. లీజుకు తీసుకున్నవారే కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పించింది. దానిపై మఠం ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ తీర్పును ఇచ్చింది.
హథీరాం బాబా మఠంపై సుప్రీంకోర్టు: ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ హథీరాం బాబా మఠం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. భూములను ఆక్రమణదారుల నుంచి కాపాడటం కష్టమన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలతో సుప్రీంకోర్టు విభేదించింది. దిల్లీ నుంచి తిరుపతి వరకు ఉన్న కోట్ల విలువ చేసే మఠం భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతుండటంపై విచారం వ్యక్తం చేసింది.
ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్కు వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు విచారణ పూర్తయ్యేంత వరకు మఠం భూములను అమ్మడానికి వీల్లేదంటూ యథాతథ స్థితి విధించింది.
