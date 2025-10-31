ఓఎంసీ లీజుల సరిహద్దు సర్వే ప్రారంభం - అక్రమాల లెక్కలు తేల్చనున్న అధికారులు
ఓబుళాపురం లీజుల సరిహద్దులపై సర్వే - నేటి నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా సర్వే చేయనున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 1:05 PM IST
OMC Lease Survey Begins At Ananthapur District: ఓబుళాపురం గనుల కేసు దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఏపీ, కర్ణాటక సరిహద్దులోని గనులను కొల్లగొట్టిన ఘనుల అక్రమాలు తేలనున్నాయి. అనంతపురం జిల్లా డి.హీరేహళ్ మండలం ఓబుళాపురంలోని ఇనుప ఖనిజం గనుల లీజుల సరిహద్దుల నిర్ధారణ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇందుకోసం సుప్రీం మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుధాంశు ధులియా ఆధ్వర్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఐదుగురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
నేటి నుంచి ఓఎంసీ సర్వే: ఇందులో ఏపీ అటవీ శాఖ, సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ శాఖ, గనుల శాఖల అధికారులు ఉన్నారు. వీరంతా ఓబుళాపురంలోని ఆరు లీజు ప్రాంతాల సరిహద్దులను గుర్తించే ప్రక్రియ ఆరంభించారు. శుక్రవారం నుంచి నాలుగైదు రోజులపాటు డ్రోన్ల ద్వారా సర్వే చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత లీజుల హద్దులను కొలిక్కి తెస్తారు. దీనిపై కమిటీ ఛైర్మన్ జస్టిస్ సుధాంశు ధులియా వచ్చే నెలలో ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించనున్నారు.
అనంతరం అధికారులు సిద్ధం చేసిన వివరాలను సమీక్షించి, తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు నివేదికను అందజేయనున్నారు. ఓఎంసీ వాటి లీజులు హద్దులు, రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటేసి ఎంతమేర అక్రమ తవ్వకాలను జరిపింది? ఎంత ఖనిజాన్ని తరలించిందనే అంశాలను సుప్రీంకోర్టు తేల్చనుంది.
హద్దులు ఖరారు చేయనున్న లీజులు: డి.హీరేహళ్ మండలంలోని బళ్లారి రక్షిత అటవీ ప్రాంతంలో ఆరు ఇనుప ఖనిజం లీజులు ఉన్నాయి. ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీకి ఓబుళాపురంలో 25.981 హెక్టార్లు, 39.5 హెక్టార్లు, హెచ్.సిద్ధాపురం, మలపనగుడి పరిధిలో 68.5 హెక్టార్లు మేర లీజులు ఉన్నాయి. అనంతపురం మైనింగ్ కంపెనీ (ఏఎంసీ)కి ఓబుళాపురంలో 6.5 హెక్టార్ల లీజు ఉంది. హెచ్.సిద్ధాపురంలో బళ్లారి ఐరన్ ఓర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బీఐఓపీ)కి 27.120 హెక్టార్లు, వై.మహాబళేశ్వరప్ప అండ్ సన్స్కు 20.24 హెక్టార్లలో లీజులు ఉన్నాయి.
ఇందులో ప్రధానంగా ఓఎంసీ అనేది గాలి జనార్దన్రెడ్డికి చెందిన సంస్థ కాగా, ఏఎంసీ ఆయన సతీమణి పేరిట ఉండటం గమనార్హం. మొత్తం ఆరు లీజులకుగాను నాలుగు లీజులకు 50 ఏళ్ల గడువు ముగిసిపోయింది. ఇంకా ఓఎంసీకి చెందిన 68.5 హెక్టార్లు, 39.5 హెక్టార్ల లీజులకు మాత్రమే 2057 వరకు గడువు ఉంది.
అసలు కథ ఇదే: ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఉక్కు పరిశ్రమకు మాత్రమే ఆ ఇనుప ఖనిజం ఉపయోగించేలా మొదట ఫైల్ రూపొందించినప్పటికీ, చివరలో ఉద్దేశపూర్వకంగా క్యాప్టివ్ పదం తొలగించి జీవో ఇచ్చినట్లు సీబీఐ అభియోగం దాఖలు చేసింది. అందుకుగాను లీజులు కేటాయించిన భూముల్లో కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో తవ్వినట్టు సీబీఐ ఆరోపించింది. ఏపీ, కర్ణాటక మధ్య సరిహద్దు రాళ్లు మార్చడం, సుగులమ్మ ఆలయాన్ని కూల్చడం, అటవీ ప్రాంతంలో ఇనుప ఖనిజం నిల్వ ఉంచడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఓఎంసీపై వచ్చాయి.
