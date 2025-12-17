'మనమిత్ర' యాప్తో పోలీస్ సేవలు - హాయ్ చెప్పి FIR పొందొచ్చు
‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పాలనాపరమైన సేవలు - పోలీస్స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ ఫోన్లోనే ఎఫ్ఐఆర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 4:53 PM IST
Obtain FIR Copy Using 'Mana Mitra' WhatsApp Service : ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫోన్ ఉంటుంది. వివిధ రకాల పౌర సేవల నిమిత్తం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా కూర్చున్న చోట నుంచే వాటిని పొందే అవకాశాన్ని ‘మనమిత్ర’ ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజలు కోరిన సేవల విన్నపాలను అక్కడికక్కడే వారి చరవాణుల ద్వారా ‘మనమిత్ర’కు పంపించి పరిష్కరించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఏదైనా సమస్యపై పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడమే కానీ ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) కాపీలో ఏమేం ఉంటాయో తెలుసుకోవడం సామాన్యులకు చాలా కష్టం. ఎందుకంటే పోలీసులు సాధారణంగా దాన్ని బయటకు ఇవ్వరు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఎఫ్ఐఆర్ కేవలం పోలీసుల రికార్డుల్లోనే ఉండేది. డిజిటల్ పాలన అందిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం ఆయా వివరాలను ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పాలనాపరమైన సేవలను ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చింది. హాయ్ అని పెడితే కాపీ లభిస్తోంది. పోలీస్స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఫిర్యాదుదారులు ఈ వివరాలను పీడీఎఫ్ రూపంలో సెల్ఫోన్లో తీసుకోవచ్చు.
చట్టబద్దహక్కు ఉన్నవారికే వివరాలు : ప్రాథమిక సమాచార నివేదిక కాపీ పొందేందుకు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేసిన ఫిర్యాదుదారు, కేసులో పేర్కొన్న బాధితుడు, లేదా చట్టబద్దహక్కు ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే పొందవచ్చు. కేసు దర్యాప్తులో గోప్యత దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు అందుబాటులో ఉండవు.
FIR పొందడానికి కొన్ని పరిమితులున్నాయ్ : ఎఫ్ఐఆర్ పొందడంలో ప్రజల్లో ఎలాంటి అపోహలు రాకుండా ప్రభుత్వం కొన్ని పరిమితులను నిర్ణయించింది. లైంగిక నేరాలు, పిల్లలపై నేరాలు (పోక్సో కేసులు), జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన పలు అంశాలు, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు గోప్యంగా ఉంచాల్సిన కేసులు ఈ సేవ ద్వారా అందుబాటులో ఉండవని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
ఈ విధానం తప్పనితరి : ముందుగా 9552300009 నంబర్కు వాట్సాప్లో ‘హాయ్’ అని సందేశం పంపాలి. అనంతరం తెరపై కనిపించే సేవల్లో పోలీసు సర్వీసును ఎంపిక చేసుకుని ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే ఎఫ్ఐఆర్ నంబరు, జిల్లా, పోలీస్స్టేషన్ వివరాల నమోదుకు సూచనలు వస్తాయి. వాటి నమోదు పూర్తయ్యాక, చరవాణికి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ నంబర్ను ధ్రువీకరించిన వెంటనే పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) వాట్సాప్కు అందుతుంది.
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తారిలా : కేసు తీవ్రతను బట్టి కొన్ని కేసుల్లో తాము స్వయంగా, మరికొన్ని కోర్టు అనుమతితో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ (ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్) తయారు చేస్తారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన తర్వాత పోలీసులు పూర్తి విచారణ చేపట్టి సాక్ష్యాధారాలను సేకరించి కోర్టుకు ఛార్జిషీట్ (ఫైనల్ రిపోర్ట్) సమర్పిస్తారు. ఆ కేసును కోర్టు విచారించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. కోర్టులో తమ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున ఒక కానిస్టేబుల్ పూర్తి వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. ఎఫ్ఐఆర్ అయినంత మాత్రాన నేరం రుజువైనట్లు కాదని గ్రహించాలి.
మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభించారు. దీనిలో దాదాపు 200కి పైగా ప్రభుత్వ సేవలు వాట్సాప్ నెంబర్తో లభ్యమవుతున్నాయి. నెంబర్ సేవ్ చేసుకొని హాయ్ చెప్తే హాయిగా మీ పనులు చేసుకోవచ్చని నిర్వాహకులు గతంలోనే పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.
మనమిత్ర వాట్సప్ సర్వీస్ నంబరు : 95523 00009
