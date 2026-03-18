ఎన్​హెచ్​ ప్రాజెక్టులకు మోర్త్ కొర్రీలు - ఎంపీల చొరవతో మంజూరయ్యే అవకాశం!

ఆకివీడు-దిగమర్రు, అమలాపురం-రావులపాలెం, పట్టిసీమ-కొవ్వూరు, పెడన-లక్ష్మీపురం హైవేల విస్తరణల్లో జాప్యం - డీపీఆర్‌ సహా ప్రతిపాదనలు వెళ్లినా సరే మోర్త్ కొర్రీలు - ఎంపీలు చొరవ చూపితే మంజూరయ్యే అవకాశం

Obstacles For Four NH Projects in Amaravati
Obstacles For Four NH Projects in Amaravati (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 12:56 PM IST

Obstacles For Four NH Projects in Amaravati: వార్షిక ప్రణాళిక 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన సమావేశాలు మరో రెండు వారాల్లో ముగియనున్నాయి. ఈ ప్రణాళికలో ప్రధానంగా ఆకివీడు-దిగమర్రు, అమలాపురం-రావులపాలెం, పట్టిసీమ-కొవ్వూరు, పెడన-లక్ష్మీపురం హైవేల విస్తరణకు గాను కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ కు ప్రతిపాదనలు వెళ్లి కొన్ని నెలలు గడుస్తోంది.

వీటికి సంబంధించి సాంకేతిక, ఆర్ధిక అనుమతులను ఇవ్వాల్సిన సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు సాకులు చెబుతూ పనుల్లో జాప్యం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా నాలుగు వరుసలతో ప్రతిపాదించినట్లయితే రెండు వరుసలను కుదించాలని, మరికొన్ని చోట్ల అయితే అసలు బైపాస్​లే వద్దని ఇలా అనేక కారణాలను చూపిస్తూ ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేయకుండా అధికారులు ఆలస్యాన్ని చేస్తుండటం గమనార్హం. ఇటువంటి కీలకమైన పరిణామం సంతరించుకున్న నేపథ్యంలో ఏపీకి చెందినటువంటి ఎంపీలు కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ అధికారులపై ఒత్తిడి చేసినట్లయితే ప్రాజెక్టులు త్వరితగతిన మంజూరయ్యేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

సివిల్ పనుల విలువ రూ.900 కోట్లు: అంతేకాకుండా ప్రధానంగా ఆకివీడు-ఉండి-భీమవరం-దిగమర్రు మధ్యలో గల 43 కిలోమీటర్ల హైవేని నాలుగు వరుసలతో విస్తరించనున్నారు. ఇందులో సివిల్ పనుల విలువ రూ.900 కోట్ల వరకు ప్రతిపాదించడం గమనార్హం. ఇందులోని ముఖ్యంగా ఆకివీడు, ఉండి వద్ద బైపాస్​లను నిర్మించే విధంగా ప్రణాళిక ఉంది. అయితే మోర్త్ ఉన్నత అధికారులు ఈ రెండు బైపాస్​లనేవి వద్దని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రోడ్డునే మరో నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించినట్లయితే సరిపోతుందని అభిప్రాయుడుతున్నారు.

ఈ విధంగా చేసినట్లుయితే ఆకివీడు, ఉండి పరిధిలోని రోడ్డు పక్కనున్నటువంటి దాదాపు 300 ఇళ్లను తొలగించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికితోడు భూసేకరణ సమస్య రానే వస్తుంది. అయినప్పటికీ మోర్త్ అధికారులు మాత్రం బైపాస్​లు లేకుండా మళ్లీ ప్రతిపాదనలను తయారుచేయాల్సిందిగా సూచిస్తున్నారు. దాంతోపాటు జీలుగులపల్లి నుంచి బుట్టాయగూడెం, కన్నాపురం, పట్టిసీమ మీదుగా కొవ్వూరు వరకు 87 కిలోమీటర్ల హైవే ఉంది.

పరిశీలించిన తర్వాత ప్రతిపాదనలు: ఇందులోని నాలుగు ప్యాకేజీలు ఉండగా దాదాపు 45 కిలోమీటర్ల మేర రెండు ప్యాకేజీల్లో విస్తరణ జరుగుతోంది. మిగిలిన బుట్టాయగూడెం-కన్నాపురం మధ్యలో 20 కిలోమీటర్లు, పట్టిసీమ-కొవ్వూరు మధ్య 22 కిలోమీటర్లు సైతం 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా విస్తరణకు డీపీఆర్​ను సిద్ధం చేసి పంపారు. అయితే ఇందులో పట్టిసీమ-కొవ్వూరు రోడ్డు పూర్తిగా గొదావరి గట్టుపై ఉంటుండటంతో దీనిని మరో 4 వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలను పరిశీలించి ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రతిపాదనలు పంపాలని మోర్త్ ఉన్నతాధికారులు పలు సూచనలను చేశారు. అదే విధంగా నది గట్టుపై 4 వరుసలుగా విస్తరించడం కష్టమవుతుందని అధికారులు తర్జనభర్జనలు పడుతున్నారు.

కృష్ణాజిల్లాలోని పెడన నుంచి సరాసరి గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడ, నూజివీడు, విస్సన్నపేట, మీదుగా తెలంగాణ సరిహద్దులో లక్షీపురం వరకు 118 కిలోమీటర్ల హైవే విస్తరణకు గాను ప్రతిపాదించారు. అందులో పెడన నుంచి నూజివీడు దాటాక అన్నవరం వరకు దాదాపు 78 కిలోమీటర్లు నాలుగు వరుసలుగాను, అదే విధంగా అక్కడ నుంచి లక్ష్మీపురం వరకు 40 కిలోమీటర్లు 2 వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ప్రతిపాదనలను చేశారు. దీనికిగాను మొత్తం రూ. 4,245 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని డీపీఆర్​ను సిద్ధం చేసి మోర్త్ ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు.

అయితే ఈ హైవేను విస్తరించవలసిన అవసరం లేదని , గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడల వద్ద బైపాస్​లు నిర్మించినట్లుయితే సరిపోతుందని కొర్రీ వేశారు. బందరు పోర్టు నిర్మాణం పూర్తయినట్లుయితే తెలంగాణలో కొత్తగూడెం, భద్రాచలం, మణుగూరు, పాల్వంచ నుంచి పోర్టుకు వచ్చేటటువంటి వాహనాల కోసం ఈ హైవే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మోర్త్ అధికారులు దీనిపై అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు.

ప్రధానంగా ఈ నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఈ నెలాఖరులోగా అంటే ప్రస్తుతం ఆర్ధిక సంవత్సరంలో మంజూరు కావాలంటే ఏపీకి చెందినటువంటి ఎంపీలు మొర్త్ ఉన్నతాధికారులపై ఒత్తిడిని తీసుకురావాలి. అదే విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కేంద్రమంత్రులు సైతం మోర్త్​ అధికారులను సంప్రదించి, ఈ ప్రాజెక్టుల ప్రాధాన్యతను సవివరంగా వ్యక్తపరిచినట్లయితే నెలాఖరు కల్లా మంజూరయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

నిర్మాణానికి రూ.500 కోట్ల వ్యయం: వీటితోపాటు అమలాపురం -రావులపాలెం మధ్యన 31 కిలోమీటర్ల హైవేను పది మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా విస్తరించే విధంగా ప్రతిపాదించారు. ఇందులోని అమలాపురంలో 5 కిలోమీటర్ల బైపాస్​ ఉంది. దీనికిగాను మొత్తం వ్యయం రూ.500 కోట్లు అవుతుందని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అయితే తాజాగా ఈ ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు చేయాల్సిందిగా మోర్త్ ఉన్నతాధికారులు పలు సూచనలను చేసినట్లు సమాచారం.

నాలుగు వరుసలతో అమలాపురం బైపాస్​ను, అదే విధంగా మిగిలిన 26 కిలోమీటర్లు కేవలం ఏడు మీటర్ల వెడల్పుతోనే విస్తరించే విధంగా ప్రతిపాదనను తయారుచేయాల్సిందిగా పేర్కొన్నారు. అమలాపురం-రావులపాలెం మధ్యలో నెలకొన్న వాహనరద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని 10 మీటర్ల వెడల్పు అవసరమని చెబుతున్నప్పటికీ లక్ష్యపెట్టకపోవడం గమనార్హం.

అనంతపురం-గుంటూరు NH 544-D విస్తరణకు మరో ముందడుగు - భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్‌

మూడు హైవేలను కలుపుతూ మరో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రహదారి - రూ.600 కోట్లతో అభివృద్ధి

