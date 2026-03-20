పట్టాభి స్మారకానికి తొలగిన అడ్డంకులు - త్వరలో ప్రారంభం కానున్న పనులు
పట్టాభి స్మారక భవన నిర్మాణానికి మోక్షం - గతంలో అడ్డంకులు సృష్టించిన పేర్ని నాని - నిర్మాణానికి నగరపాలక సంస్థ నుంచి కదిలిన దస్త్రం - అనుమతులు జారీ చేసిన కలెక్టర్ బాలాజీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:06 PM IST
obstacles Clear For Pattabhi Memorial in Krishna District: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణానికి ఎట్టకేలకు అడ్డకుంలు తొలగాయి. జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే భవన నిర్మాణానికి అనుమతులు జారీ చేశారు. దీంతో ఇన్నాళ్ల అడ్డంకులకు నగరపాలక సంస్థ నుంచి అనుమతుల దస్త్రం కదిలింది. త్వరలో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
అడ్డంకులు సృష్టించిన వైఎస్సార్సీపీ: భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణానికి స్థలం కేటాయించి నాలుగేళ్లు అవుతున్నా మాజీ మంత్రి పేర్నినాని మచిలీపట్నం మున్సిపల్ పాలక పాలకవర్గాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని భవన నిర్మాణానికి అనేక అడ్డంకులు సృష్టించారు. నిరసనలు, ఆందోళనలు, కోర్టు ఆదేశాల అనంతరం నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో ఎజెండాగా చేర్చినా దీనిపై చర్చ జరగనివ్వలేదు. పాలకవర్గం గడువు ముగియడంతో స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య స్థాపించిన ఆంధ్రా బ్యాంకును యూనియన్ బ్యాంకులో విలీనం చేశారు. దీంతో ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆ బ్యాంకు సహకారంతో స్మారక భవనం, మ్యూజియం, గ్రంథాలయం, నాలెజ్డ్ పార్కు నిర్మించేందుకు 40 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
ఎంపీ బాలశౌరి కృషితో: వైఎస్సార్సీపీలో ఉండగానే ఎంపీ బాలశౌరి పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణం కోసం విశేషంగా కృషి చేశారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి 2 ఎకరాల స్థలం కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయించారు. దీంతో అప్పటి కలెక్టర్ ఆదేశాలతో 2022 మే 18న అప్పటి తహాసీల్దారు కౌన్సిల్ ఆమోదం కోరారు. 2022 మే 23న కౌన్సిల్ ముందుకు తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఈ అంశం అనేక సార్లు కౌన్సిల్ ముందుకు వచ్చినా ఆమోదించలేదు.
పట్టాభి స్మారక భవన నిర్మాణ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో అనేక సార్లు అధికారులకు వినతిపత్రాలు అందించినా స్పందించలేదు. భవన నిర్మాణం పూర్తయితే బాలశౌరికి పేరొస్తుందని మాజీ మంత్రి పేర్నినాని స్థానిక మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని అడ్డుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జిల్లా కోర్టు సెంటరు పరిధిలోని 5 ఎకరాల ఖాళీ స్థలంలో రెండు ఎకరాలు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి కేటాయించి అనుమతులు ఇచ్చుకున్న పాలకవర్గం, వారి కార్యాలయం పక్కనే ఉన్న సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణాన్ని పట్టించుకోకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది.
స్థలం అనుమతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేసిన జాప్యంతో నిధులు వెనక్కి వెళ్లిపోతున్న తరుణంలో ఎంపీ బాలశౌరి బ్యాంకు పెద్దలతో మాట్లాడి తొలివిడతగా 6.30 కోట్లు విడుదల చేయించారు. ఎప్పుడో పూర్తవ్వాల్సిన నిర్మాణం పాలకవర్గం సౖలం విషయంలో ఆటంకంతో ఆలస్యమైంది. ఎట్టకేలకు పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణానికి అడ్డంకులు తొలగడం ఆనందంగా ఉందని భవన నిర్మాణం కోసం అనేక ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తున్న వారు అంటున్నారు. చకచక పనులు ప్రారంభించి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు.
" భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక నిర్మాణంపై 2022 మే 23వ తేదీ నుంచి కౌన్సిల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఆటంకాలను సృష్టిస్తూనే వచ్చింది. స్థలం కేటాయించడంలో జాప్యం కారణంగా నిధులు వెనక్కి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉండడంతో ఎంపీ బాలశౌరి బ్యాంకు పెద్దలతో మాట్లాడి తొలివిడతగా రూ.6.30 కోట్లను విడుదల చేయించారు. కానీ ఎప్పుడో పూర్తి కావ్వాల్సిన నిర్మాణాన్ని పాలకవర్గం స్థలం కేటాయించకుండా ఆటంకాలను సృష్టించడంతో ఇది మరింతగా ఆలస్యమైంది. అయితే ఇన్ని రోజులకు భవన నిర్మాణానికి అనుమతులను మంజూరు చేయడం మాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు, కూటమి ప్రభుత్వానికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాం"-భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య స్మారక భవన నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులు
