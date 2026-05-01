మెట్రో విస్తరణకు తొలగిన అడ్డంకులు - రెండో దశ పనులు పరుగులు తీసేనా?
హైదరాబాద్ మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - ప్రాజెక్టు రెండోదశ పనులు వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయం - అనుమతులు త్వరగా ఇవ్వాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచనున్న ప్రభుత్వం
Published : May 1, 2026 at 11:58 AM IST
Hyderabad Metro Second Phase : హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు రెండో దశకు అడ్డంకులు తొలిగాయి. మొదటి దశ ప్రాజెక్టులో పూర్తిగా వందశాతం ఈక్విటీ వాటాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్అండ్టీ సంస్థ నుంచి కొనుగోలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో దశ మెట్రో పనులకు ఇక్కట్లు పూర్తిగా తొలగినట్లయింది. రెండో దశ పనుల డీపీఆర్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి పంపించి సంవత్సరం దాటింది. అయితే అనుమతులు ఇచ్చేందుకు కేంద్రం కొన్ని షరతులు విధంచింది. ప్రాజెక్టు పనులకు అనుమతి ఇవ్వాలంటే మెట్రో ఆపరేషన్ పరంగా అప్పటి ఎల్అండ్టీతో సమన్వయం అవసరమని తెలిపింది. తొలిదశ ప్రాజెక్టును ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న ఎల్అండ్టీ సంస్థతో కచ్చితమైన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఈ మెలిక కారణంగా ఇంతకాలం ప్రాజెక్టు పనులు పట్టాలెక్కలేదు. రెండో దశలో సమన్వయం కోసం కచ్చితమైన ఒప్పందం చేసుకునేందుకు ప్రాజెక్టులో ప్రభుత్వంతో కలిసి పని చేసేందుకు ఎల్అండ్టీ సంస్థ అంగీకరించలేదు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం లేవనెత్తిన ప్రశ్నలన్నింటికీ కేవలం మెట్రోను పూర్తిగా స్వాధీన పరచుకోవడంతో సమాధానం చెప్పినట్లయింది.
కేంద్రంపై ఒత్తిడి : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ విషయాలను కేంద్రానికి నివేదించనుంది. తర్వాత వీలైనంత త్వరగా మెట్రో పనులకు అనుమతులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేయనుంది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సెకెండ్ ఫేజ్ 'ఏ' భాగంలో ఐదు లైన్లను రాష్ట్ర ప్రతిపాదించింది. దీనిలో నాలుగు మార్గాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మెట్రో లైన్లకు కొనసాగింపుగా ఉండనున్నాయి. ఒకటి మాత్రం కొత్త లైన్.
రెండో దశలో ఇవి ప్రతిపాదనలు : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ప్రాజెక్టు రెండోదశలో ఫేజ్ 'ఏ'లో 76.4 కిలోమీటర్ల నూతన మార్గాన్ని ఐదు కారిడార్లుగా ప్రతిపాదించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ. 24,269 కోట్లు. ఈ మొత్తంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ.4230 కోట్లు కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ.7,313 కోట్లుగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు రుణాల రూపంలో సేకరిస్తున్న మొత్తం రూ.11,693 కోట్లు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో రూ.1,033 కోట్లు సేకరించనున్నారు.
సెకండ్ ఫేజ్ 'ఏ' మార్గాలు
- నాగోల్ - శంషాబాద్ విమానాశ్రయం 36.8 కి.మీ
- రాయదుర్గం - కోకాపేట నియోపోలీసు 11.6 కి.మీ
- ఎంజీబీఎస్ - చాంద్రాయణగుట్ట 7.5 కి.మీ
- మియాపూర్ - పటాన్చెరు 13.4 కి.మీ
- ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్ 7.1 కి.మీ
రెండో దశ 'బీ' : ఈ దశలో పూర్తిగా 86.1 కిలోమీటర్ల నూతన మర్గాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. దీనిని మూడు కారిడార్లలో నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేందుకు రూ.19,579 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.3,524 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ. 5,874 కోట్లు. రూ. 9,398 కోట్ల రుణం తీసుకోనున్నారు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో రూ.783 కోట్లు సేకరించనున్నారు.
సెకండ్ ఫేజ్ 'బీ' మార్గాలు
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయం - ఫ్యూచర్ సిటీ 39.6 కి.మీ
- జేబీఎస్ - మేడ్చల్ 24.5 కి.మీ
- జేబీఎస్ - శామీర్పేట్ 22 కి.మీ
నిత్యం నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణికులు : హైదరాబాద్ మెట్రోలో నిత్యం సగటున నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. మెట్రో ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు 86 కోట్ల ప్రయాణాలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడంతో ప్రతిపాదిత రెండో దశ నెట్వర్క్ రూపకల్పన, పనులు, ప్రణాళిక, అమలు, సేవల పరంగా సమన్వయం సాధ్యమవుతుంది. భవిష్యత్తులో నగరానికి మరింత సమగ్ర, ప్రయాణికులకు అనుకూలమైన మెట్రోరైలు నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
