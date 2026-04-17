అప్పుడు విజయవాడలో ఇప్పుడు తెనాలి - వెలుగులోకి ఓ కుటుంబం న్యూడ్‌ కాల్స్‌ దందా

తెనాలిలో వెలుగుచూసిన అర్థనగ్న ఫోన్‌కాల్స్, చాటింగ్ వ్యవహారం - స్ట్రిప్ టాక్ పేరుతో ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ నిర్వహిస్తున్న యువకుడు - డబ్బులు చెల్లించిన వారితో న్యూడ్ చాటింగ్ చేస్తున్న మహిళలు

Published : April 17, 2026 at 4:59 PM IST

Obscene Phone Calls and Chatting Scandal in Tenali: సులభంగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం కొంతమంది అడ్డదార్లు తొక్కుతున్నారు. ప్రజలను న్యూడ్ వీడియో కాల్స్‌ పేరిట ప్రలోభపరిచి వారిని మోసం చేస్తూ లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. అర్దనగ్నంగా వీడియో కాల్స్‌ చేసే సంస్కృతి నగరాల నుంచి పట్టణాలకు పాకుతోంది. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఈ తరహా వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో విజయవాడలో న్యూడ్‌ కాల్స్‌ వ్యవహారాన్ని నడిపిన కొందరు ఇప్పుడు తెనాలికి మకాం మార్చి అదే దందా కొనసాగిస్తున్న తీరుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఇద్దరు మహిళలను విచారించిన పోలీసులు వారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు కీలక వ్యక్తి కోసం గాలిస్తున్నారు.

సేకరించిన సమాచారం మేరకు ఈ కుటుంబంలో అత్తా, కోడలు, కుమారుడు, పిన్ని ఉన్నారు. విదేశాలకు చెందిన స్ట్రిప్ టాక్ పేరుతో మొబైల్ యాప్, వెబ్ పోర్టల్లో లాగిన్‌ అయి ఈ వ్యవహారాన్ని నడుపుతున్నారు. పోర్టల్‌లోకి వచ్చి తమను ఎంచుకున్న వారికి తొలుత మహిళ మాస్క్‌తో కనిపిస్తుంది. కోరిన మొత్తం ఖాతాలో జమయ్యాక నగ్నంగా మారి ఛాటింగ్‌ చేస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌ వ్యవహారాలు సాయి అనే యువకుడు చూసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. మహిళల అవసరాలు ఆసరాగా చేసుకుని వారికి డబ్బులు ఇచ్చి అశ్లీల ఫోన్ కాల్స్, చాటింగ్ నడిపిస్తున్నారు.

రూ.500, 1000 ఇచ్చి వీడియో కాల్: వీరి నివాసానికి తరచుగా మహిళలు వస్తూ పోతుండటంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు తీగ లాగారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఆ ఇంటికెళ్లిన పోలీసులకు ఇద్దరు మహిళలు మాత్రమే కనిపించారు. మనస్పర్థల నేపథ్యంలో కొన్ని నెలలుగా కోడలు వీరితో ఉండడం లేదు. వ్యవహారం బయటకు రావడానికి ఈ మనస్పర్థలు కూడా కారణమని స్థానికులు చెప్తున్నారు. పోలీసులు ఆ ఇద్దరు మహిళలను ప్రాథమిక విచారణ చేసి పంపేశారు. వారికి రూ.500 నుంచి 1000 వరకూ ఇచ్చి వీడియో కాల్ ద్వారా అర్దనగ్నంగా మాట్లాడిస్తున్నారు.

న్యాయ నిపుణుల సూచనలతో తెనాలి త్రీ టౌన్ పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు. నెట్ వర్క్ నడిపిస్తున్న యువకుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. కాగా ఈ తరహా అంశంపై కేసు నమోదు కావడం జిల్లాలో ఇదే ప్రథమమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ కేసులో పేర్కొన్న ఇరువురు మహిళలను బాధితులుగా పరిగణిస్తారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు సాయి కోసం వెతుకుతున్నారు. అతడు దొరికితే మరిన్ని విషయాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

