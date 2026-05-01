ETV Bharat / state

మహిళలను పట్టి పీడిస్తున్న ఊబకాయం - పురుషుల కంటే అధికం

రాష్ట్రంలో పురుషులకు తగ్గిన ఒబెసిటీ - మహిళల్లో 12%కి పెరుగుదల - మాతృమరణాలు 154 నుంచి 30కి తగ్గుదల - ఆరోగ్య సూచీల్లో రాష్ట్రం బెటర్

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Obesity Rate Among Women in Andhra Pradesh 2025 Report: రాష్ట్రంలో మహిళలను ఊబకాయం సమస్య వెంటాడుతోంది. పురుషుల్లో ఒబెసిటీ తగ్గుతుంటే, మహిళల్లో మాత్రం 12%కి పెరిగింది. అయితే శిశు, మాతృ మరణాలు భారీగా తగ్గడం, ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు 96.5%కి పెరగడం ఊరటనిస్తోంది. కేంద్రం తాజా నివేదిక ఈ విషయాలను వెల్లడించింది.

రాష్ట్రంలో అధిక బరువు సమస్య పురుషుల కంటే మహిళలనే అధికంగా పట్టి పీడిస్తోంది. తక్కువ బరువు ఉన్న మహిళల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, ఊబకాయం బారిన పడుతున్న వారి శాతం మాత్రం పెరుగుతోంది. కేంద్ర గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన ‘భారతదేశంలో మహిళలు, పురుషులు-2025’ నివేదికలో ఈ అంశాలు వెల్లడయ్యాయి.

నివేదిక ప్రకారం పురుషుల్లో ఒబెసిటీ 2015-16లో 7.7%గా ఉంటే, 2019-21 నాటికి 6.3%కి తగ్గింది. అదే సమయంలో మహిళల్లో 10.3% నుంచి 12%కి పెరిగింది. ఎన్‌ఎఫ్‌హెచ్‌ఎస్‌-4 సర్వేలో 17.6% మహిళలు సాధారణం కంటే తక్కువ బరువు కలిగి ఉంటే, ఎన్‌ఎఫ్‌హెచ్‌ఎస్‌-5లో ఆ శాతం 14.8కి తగ్గింది. అధిక బరువున్న మహిళలు మాత్రం 33.2% నుంచి 36.3%కి పెరిగారు.

శిశు, మాతృ మరణాల్లో గణనీయ తగ్గుదల: రాష్ట్రంలో శిశు మరణాల రేటు గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రతి వెయ్యి జననాలకు 2008లో 53గా ఉన్న ఐఎంఆర్​ 2023 నాటికి 25కి చేరింది. బాలుర మరణాల రేటు 52 నుంచి 26కి, బాలికల మరణాల రేటు 55 నుంచి 25కి తగ్గింది. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారుల మరణాల రేటు సైతం 2020లో 27 ఉంటే, 2023లో 21కి తగ్గింది. 2020లో బాలురలో 26, బాలికల్లో 27గా ఉంటే 2023లో వరుసగా 21, 20కి పరిమితమైంది.

ప్రసవ సమయంలో మాతృ మరణాల నిష్పత్తి కూడా భారీగా తగ్గింది. 2004-06 మధ్య లక్ష సజీవ జననాలకు 154 మరణాలు సంభవిస్తే, 2021-23 మధ్య 30కి తగ్గింది. నిపుణులైన ఆరోగ్య సిబ్బంది సమక్షంలో జరిగే ప్రసవాలు 2015-16లో 91.5% ఉంటే, 2019-21లో 96.5%కి పెరిగాయి. ఇళ్ల వద్ద ఆరోగ్య సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో ప్రసవాలు 3.7% నుంచి 1.3%కి తగ్గాయి.

టీనేజ్​లో గర్భాలు- కుటుంబ నియంత్రణ: 15-19 ఏళ్ల మధ్య వయసులో గర్భం దాల్చిన వారు 2019లో 10.7% ఉంటే, 2023 నాటికి 9.7%కి తగ్గారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 13.1% నుంచి 11.9%కి, పట్టణాల్లో 5.6% వద్ద స్థిరంగా ఉంది. 15-49 ఏళ్ల వివాహిత మహిళల్లో ఆధునిక కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు పాటిస్తున్నవారు 2015-16లో 69.4% ఉంటే, 2019-21లో 70.8%కి పెరిగారు. 2019-21లో మహిళల్లో 69.6% మంది శాశ్వత శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోగా, పురుషుల్లో కేవలం 0.4% మంది మాత్రమే ఉన్నారు.

హెచ్‌ఐవీ, టీబీ కేసులు: హెచ్‌ఐవీ సంక్రమణ రేటు క్రమంగా తగ్గుతోంది. 2023లో ప్రతి వెయ్యి మందిలో పురుషుల్లో 0.07%, మహిళల్లో 0.05% ఉంటే, 2024లో వరుసగా 0.06%, 0.05%గా నమోదైంది. 2024లో క్షయ కేసులు పురుషుల్లో 53,544, మహిళల్లో 31,245, ఇతరుల్లో 19 ఉన్నట్లు గుర్తించారు. రాష్ట్ర సగటు జీవిత కాలం 2016-20 మధ్య 70.6 ఏళ్లు ఉంటే, 2019-23 మధ్య 70.7 ఏళ్లకు స్వల్పంగా పెరిగింది.

ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో ఊబకాయం పెరుగుతోంది- సర్వేలో షాకింగ్ రిజల్ట్స్

బుల్లెట్‌పై ఆరోగ్య యాత్ర, 50 వేల కిలోమీటర్ల లక్ష్యం - బైకర్‌ తాప్సీకి పవన్ కల్యాణ్ అభినందనలు

TAGGED:

OBESITY IS HIGHER AMONG WOMEN
OVERWEIGHT UNDERWEIGHT
MATERNAL MORTALITY RATIO
WOMEN VS MEN OBESITY COMPARISON
OBESITY RATE AMONG WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.