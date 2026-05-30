నోటీసులివ్వకుండా కూల్చివేతపై హైకోర్టు ఆగ్రహం - 24 గంటల్లో చర్యలు చేపట్టాలని హైడ్రాకు ఆదేశం
హైడ్రా పై ఆగ్రహించిన హైకోర్టు - కూకట్పల్లిలోని ఎన్వీఎన్ కన్స్ట్రక్షన్కు ఊరట - సెక్యూరిటీ రూమ్, ఫెన్సింగ్, ప్రవేశద్వారం తిరిగి నిర్మించాలని ఆదేశం - 24 గంటల్లో చర్యలు చేపట్టాలన్న హైకోర్టు
Published : May 30, 2026 at 9:31 PM IST
High Court on HYRDA : కూకట్పల్లిలోని ఎన్వీఎన్ కన్స్ట్రక్షన్కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. హైడ్రా నోటీసులివ్వకుండా కూల్చివేయడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహించింది. ఎన్వీఎన్ కన్స్ట్రక్షన్ స్థలంలో హైడ్రా ఏర్పాటు చేసిన బోర్డులను తొలగించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈనెల 25కు ముందున్న యథాతథ స్థితి కొనసాగించాలని ఆజ్ఞాపించింది. సెక్యూరిటీ రూమ్, ఫెన్సింగ్, ప్రవేశద్వారం తిరిగి నిర్మించి ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఎన్వీఎన్ కన్స్ట్రక్షన్ స్థలానికి విద్యుత్ కనెక్షన్ తిరిగి ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. ఉత్తర్వుల కాపీ అందిన 24 గంటల్లో చర్యలు చేపట్టాలని హైకోర్టు వెల్లడించింది. ఒకవేళ హైడ్రా చేయకపోతే ఎన్వీఎన్ కన్స్ట్రక్షన్ పునరుద్దరించుకోవచ్చని తెలిపింది. ఆ ఖర్చులను హైడ్రా అధికారుల సొంత ఖాతా నుంచి వసూలు చేసుకోవాలన్న చెప్పింది. కుంట అనడానికి ఆధారాలు లేవని నీటిపారుదలశాఖ అఫిడవిట్లో పేర్కొందని హైకోర్టు వెల్లడించింది.