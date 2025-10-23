ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే పోషకాహారం తయారీ - వంటలపై ప్రయోగాలు చేస్తున్న విద్యార్థినులు!
శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ గృహ విజ్ఞానశాస్త్ర విభాగం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ స్డూడెంట్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 12:29 PM IST
Nutritious Homemade Recipes by Sri Padmavati Mahila University Students: మనిషి ఆరోగ్యానికి పోషకాల అవసరం ఎంతో ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణ ధాన్యాలల్లో మాత్రమే మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి. అయితే పనిభారం, ఒత్తిడి, సమయాభావంతో ఎంతో మంది వీటిపై శ్రద్ధ చూపడం లేదు. ఈ తరుణంలో ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే పోషకాహారం లభించేలా వంటకాలను తయారుచేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ గృహ విజ్ఞానశాస్త్ర విభాగం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థినులు. వాటిల్లో ప్రధానమైనవి కొన్నింటి గురించి ఇలా.
రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టేందుకు రాగిబర్ఫీ: ఎముకలు బలంగా ఉండడానికి, రక్తహీనతను అధిగమించడానికి రాగి బర్ఫీ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బరువు తగ్గడానికీ దోహదపడుతుంది. దీని తయారీ ఎంతో సులభమైనది. ముందుగా రాగిపిండి, రవ్వ వేసి వేయించుకోవాలి. రెండు కప్పుల నీటిలో బెల్లం తురుమును వేసి, కరిగించి పాకం పట్టుకోవాలి. ఇందులో వేయించుకున్న పిండిని వేసి, నెయ్యి జోడిస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఓ పళ్లేనికి నెయ్యి రాసి అందులో మిశ్రమాన్ని పోసి, బర్ఫీలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఫైబర్, కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. గర్భిణులు, చిన్నారులు తింటే చాలా మంచిదని ఎస్.శివాత్మిక తెలిపారు.
జీర్ణక్రియకు మందు: బీట్రూట్ రక్తహీనతను తగ్గించడంలో ముందంజలో ఉంటుంది. ఇందులో ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫోలిక్ యాసిడ్, పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది జీర్ణక్రియను పెంచి మలబద్దకాన్ని నిరోధిస్తుంది. ముందుగా 100 గ్రాముల బీట్రూట్ను తరిగి పెట్టుకోవాలి. బాణలిలో 2 కప్పుల నీరు పోసి అందులో బీట్రూట్ తరుగును వేసి వేడి చేయాలి. అల్లం, రెండు చెంచాల తేనె, నిమ్మరసాన్ని మిక్సీలో పట్టించి ఆ మిశ్రమాన్ని బీట్రూట్తో పాటు 5 నుంచి 7 నిమిషాలు ఉడికించాలి. దాన్ని తాగడమే తరువాయి. ఇది శరీరానికి ఎంతో మంచిదని జి.అర్చన తెలిపింది.
నీరు ఎక్కువ తాగని వారికి: యాపిల్స్, ఫైనాపిల్, ఆరెంజ్, నిమ్మకాయ, పుదీన, చియా గింజలతో ఫ్రూట్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ వాటర్ను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పండ్లను చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మూత ఉన్న గాజు సీసాలో వేయాలి. వీటితో పాటు చియా గింజలను జోడించాలి. వీటిని నీళ్లు పోసి 2 నుంచి 8 గంటల వరకు నిల్వ ఉంచాలి. దీని వల్ల పోషకాలు నీటిలోకి వచ్చేస్తాయి. నీరు ఎక్కువగా తాగని వారికి ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయం. శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందిస్తుందని సీహెచ్. సాయి అర్చన వివరించింది.
రోగనిరోధక శక్తికి: ఆరెంజ్ టీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఎంతో సహాయ పడుతుంది. పాత్రలో నీళ్లతో పాటు టీ పొడి, ఆరెంజ్ తొక్క, దాల్చిన చెక్క వేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడగట్టి కప్పులోకి పోయాలి. కాస్త చల్లారక తేనె కలిపి తాగాలి. రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచుతుంది. అదే విధంగా జీర్ణక్రియను మెరుగు పరుస్తుంది. తద్వారా జలుబు, గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని ఎం.ఎస్.షమీమ్ చెప్పింది.
పండ్లను ఎలా తీసుకోవాలి? - ఏ పండులో ఎంత చక్కెర ఉంటుందో తెలుసా?
తాటి బెల్లంతో ఆహార పదార్థాల తయారీ - ఫిదా అవుతున్న వినియోగదారులు