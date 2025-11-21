15 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లు: మంత్రి సత్యకుమార్​

ETV Bharat / state

గిరిజన ప్రాంతాల్లో మొత్తం 11 న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ కేంద్రాలు - ఐదేళ్లలోపు వయస్సు కలిగిన చిన్నారుల‌ందరికీ అన్ని రకాలైన సేవ‌లు

Nutrition Rehabilitation Centres in Govt Hospitals
Nutrition Rehabilitation Centres in Govt Hospitals (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 8:20 PM IST

Nutrition Rehabilitation Centres in Govt Hospitals AP: ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన 15 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో 'న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్' త్వ‌ర‌లో ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు రాష్ట్ర‌ వైద్యారోగ్య శాఖా మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ యాద‌వ్ తెలిపారు. ఈ కేంద్రాల ద్వారా దాదాపు ఐదేళ్లలోపు వయస్సు కలిగిన చిన్నారుల‌ందరికీ అన్ని రకాలైన సేవ‌లందుతాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు.

చిన్నారులకు 115 పడకలు: అంతేకాకుండా గిరిజన ప్రాంతాల్లో మొత్తం 11 న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ కేంద్రాలు వ‌స్తాయ‌ని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. వీట‌న్నింటిలో క‌లిపి మొత్తం 115 పడకలు చిన్నారులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయ‌ని మంత్రి వివరించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 21 ఎన్ఆర్సీలు ఉండగా వీటిల్లో దాదాపు 340 పడకల వరకూ ఉన్నాయని తెలిపారు.

వైద్యంతోపాటు సమాంతరంగా పౌష్టికాహారం: అంతేకాకుండా ఆశా, ఏఎన్​ఎంల నుంచి అందే సమాచారంతో పీహెచ్​సీ వైద్యులు పరీక్షలు చేసిన అనంతరం సదరు చిన్నారులను సమీపంలోని ఎన్ఆర్సీలకు పంపుతారు. ఈ కేంద్రాల్లో ప్రధానంగా చిన్నారులు ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా? లేదా అని పరిశీలించి వైద్యులు ట్రీట్మెంట్​ను అందిస్తారు. ఈ కేంద్రాల్లోనే ఉండే న్యూట్రిషన్ కౌన్సిలర్లు చిన్నారులకు ఎలాంటి ఆహారం (పీడింగ్) ఇవ్వాలన్న దానిపై చేసిన సిఫారసును అనుసరించి సిబ్బంది ఇందుకు సమకూరుస్తారు. ఇలా 2 వారాలపాటు వైద్యంతోపాటు సమాంతరంగా పౌష్టికాహారం (ప్రొటీన్ రిచ్ పుడ్) చిన్నారులకు అందిస్తారు.

దాంతో పాటు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు ఏరియా ఆసుప‌త్రి, ముంచింగిపట్టు, చింతపల్లి సీహెచ్​సీలో వచ్చే ఈ సెంటర్లలో 10 చొప్పున పడకలు ఉంటాయి. అనకాపల్లి జిల్లా అసుపత్రి, బాపట్ల, పల్నాడు ఏరియా ఆసుప‌త్రులు, ప‌ల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట ఏరియా ఆసుప‌త్రి, నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల బోధనాసుపత్రి, సున్నిపెంట ఏరియా ఆసుపత్రిలో వచ్చే ఈ కేంద్రాల్లో 10 చొప్పున పడకలు ఉంటాయి.

ప్రతి ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక వార్డులు: ఈ పడకల కోసం ప్రతి ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేకంగా వార్డులు ఏర్పడతాయని మంత్రి అన్నారు. పార్వతీపురం జిల్లా సాలూరు, పాలకొండ ఏరియా ఆసుప‌త్రులు, భద్రగిరి, కురుపాం, చిన్నమరంగి సీహెచ్​సీలో, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడ్డతీగల ఏరియా ఆసుప‌త్రి, రామవరం సీహెచ్​సీలో ఉన్న పడకలకు అదనంగా ఐదు చొప్పున ఈ సెంటర్ల కిందకు రానుండటం గమనార్హం.

మొత్తం 13 బోధనాసుపత్రుల్లో 20 చొప్పున, 8 జిల్లాలు, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పది చొప్పున పడకలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా చిన్నారులు ప్రయోజనం పొందుతారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద ఈ కేంద్రాల కార్యకలాపాలు కొన‌సాగుతాయి.

